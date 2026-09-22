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Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет

Киев • УНН

 • 2980 просмотра

Украинские пограничники ставят штамп только по личной просьбе. Отсутствующие данные можно подтвердить заявлением в Государственную пограничную службу.

Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет

Пересекли украинскую границу, а штампа в заграничном паспорте нет? Это не обязательно ошибка: украинцам его ставят по личной просьбе, а данные о выезде или возвращении хранятся в базе Государственной пограничной службы. За границей правила могут быть другими.

Когда стоит попросить поставить отметку в паспорте и как подтвердить поездку без неё, рассказывает УНН.

Обязаны ли украинские пограничники ставить штамп

Правила определяет статья 12 Закона Украины "О пограничном контроле". Согласно пункту 1 части третьей, в паспортных документах граждан Украины отметки о пересечении государственной границы не проставляют, кроме случаев, когда человек лично обращается с такой просьбой. Поэтому пограничник не должен автоматически ставить штамп каждому украинцу во время выезда или возвращения. Если человек прошёл контроль и получил разрешение на пересечение, отсутствие оттиска в паспорте само по себе не делает эту поездку незаконной. Так же оно не свидетельствует о том, что пограничник забыл оформить пересечение.

Если отметка нужна, попросить о ней стоит непосредственно во время проверки документов. После возвращения паспорта целесообразно проверить, поставили ли штамп и правильно ли указали дату. В случае ошибки нужно сразу обратиться к сотруднику пограничной службы.

Для чего может понадобиться отметка

Штамп позволяет быстро подтвердить указанную в нём дату въезда или выезда. Это может быть удобно, когда учреждение просит документы о пребывании человека за границей или обстоятельствах его поездки. Но универсального правила, согласно которому все учреждения должны требовать именно печать, нет. Перед оформлением документов стоит уточнить, какое подтверждение принимает конкретный орган: страницу паспорта, официальный ответ пограничной службы или другие документы.

Важно также различать выезд из Украины и въезд в другую страну. Украинская отметка подтверждает пересечение украинской границы. Она не заменяет оформление въезда иностранной пограничной службой и не определяет разрешённый срок пребывания за границей.

Что делать, если украинского штампа нет

Если отсутствие отметки заметили ещё во время контроля, можно попросить пограничника её поставить. Если поездка уже состоялась, а дату пересечения нужно документально подтвердить, практический способ — получить соответствующие сведения от ГПСУ. Служба ведёт базу данных о лицах, пересёкших государственную границу Украины.  Для  того чтобы получить данные о пересечении границы, в ведомство нужно подать заявление.

Стоит помнить: такая информация конфиденциальна, поэтому посторонним лицам её не предоставляют без надлежащего правового основания.

Как получить информацию от Государственной пограничной службы

В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания или пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и контактные данные. Также следует указать период, за который нужна информация о пересечениях, и приложить копию паспортного документа. Образец заявления доступен на сайте ГПСУ.

Обращение можно подать лично в общественной приёмной Администрации ГПСУ, отправить по почте или электронным письмом на адрес [email protected].

Стоит обратить внимание на то, что для электронного обращения предусмотрен скан написанного от руки заявления с собственноручной подписью или электронный документ, заверенный электронной подписью, которую можно проверить. Поэтому одного сообщения с просьбой отправить данные без надлежащим образом оформленного заявления недостаточно. Кроме того,  перед отправкой стоит сверить требования и реквизиты с актуальной инструкцией ГПСУ.

Почему на границе Шенгенской зоны также может не быть печати

Для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону действует электронная система регистрации въезда и выезда EES. По сообщению Еврокомиссии, с 10 апреля 2026 года она полностью работает на внешних пунктах пропуска Шенгенской зоны. Для путешественников, на которых распространяется система, штампы заменили цифровыми записями о пересечениях.

Если возникли сомнения относительно регистрации пересечения иностранной границы, обращаться следует в компетентный орган соответствующего государства. Для данных EES предусмотрено право запрашивать доступ к собственным сведениям, их исправление или дополнение. Украинская ГПСУ не исправляет записи иностранных пограничных служб.

Напомним

Ранее УНН писало, что официальная Варшава планирует ввести платное электронное бронирование очереди для грузового транспорта на отдельных автомобильных пунктах пропуска внешней границы Европейского Союза.  Сбор составит 20 злотых, или 237 гривен.

Александра Василенко

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