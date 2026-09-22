Новоизбранные депутаты Госдумы РФ якобы призывают отвести российские войска с Лиманского направления — «АТЕШ»
Киев • УНН
«АТЕШ» заявил о непубличном обращении депутатов к Белоусову из-за потерь под Лиманом. Независимого подтверждения информации нет.
Группа новоизбранных депутатов Госдумы РФ якобы готовит непубличное обращение к министру обороны России Андрею Белоусову с призывом отвести войска с проблемных участков на Лиманском направлении в Украине. Об этом заявило партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
По утверждению движения, речь идет о депутатах, родственники которых погибли на войне против Украины. Они якобы объясняют необходимость отвода войск большими потерями и проблемами с управляемостью российских подразделений.
Также в будущем обращении, как утверждает "АТЕШ", депутаты критикуют начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и обвиняют российское военное руководство в систематическом искажении информации о ситуации на фронте.
В "АТЕШ" заявили о больших потерях россиян под Лиманом
По данным движения, ситуация связана с боевыми действиями на севере Донецкой области в районе Лимана, где Силы обороны Украины проводят операцию "Вивальди".
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Агенты "АТЕШ" в составе российской группировки войск "Центр" утверждают, что украинские силы имеют на этом участке существенное технологическое преимущество. В частности, российские военные якобы сообщают о применении Силами обороны новых роботизированных систем, которые наносят им значительные потери.
Независимого подтверждения информации о подготовке депутатами такого обращения в настоящее время нет.
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