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ЕС не смог договориться о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана

Киев • УНН

 • 3264 просмотра

Послы ЕС не договорились об исключении Усманова и Фридмана из санкционных списков. Переговоры продолжат во вторник.

ЕС не смог договориться о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана

Страны Европейского союза пока не достигли консенсуса относительно исключения российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков. Послы стран ЕС продолжат обсуждение этого вопроса во вторник, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сначала источники на встрече в Брюсселе сообщали, что решение о персональном снятии санкций с Усманова и Фридмана практически согласовано. Однако позже один из европейских дипломатов заявил, что окончательной договорённости нет.

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Вопрос о двух бизнесменах рассматривают в рамках более широкой договорённости о продлении санкций против тысяч российских физических и юридических лиц сразу на 3 года вместо обычных 6 или 12 месяцев.

Франция и Люксембург добиваются исключений

Франция в начале сентября присоединилась к Словакии, которая настаивает на исключении российского и узбекского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка. Такая позиция вызвала недовольство части стран ЕС.

Люксембург, в свою очередь, выступил за снятие персональных санкций с российского миллиардера Михаила Фридмана.

Послы стран ЕС должны вернуться к обсуждению обоих вопросов во вторник.

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Степан Гафтко

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