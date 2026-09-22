ЕС не смог договориться о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана
Киев • УНН
Послы ЕС не договорились об исключении Усманова и Фридмана из санкционных списков. Переговоры продолжат во вторник.
Страны Европейского союза пока не достигли консенсуса относительно исключения российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков. Послы стран ЕС продолжат обсуждение этого вопроса во вторник, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Сначала источники на встрече в Брюсселе сообщали, что решение о персональном снятии санкций с Усманова и Фридмана практически согласовано. Однако позже один из европейских дипломатов заявил, что окончательной договорённости нет.
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Вопрос о двух бизнесменах рассматривают в рамках более широкой договорённости о продлении санкций против тысяч российских физических и юридических лиц сразу на 3 года вместо обычных 6 или 12 месяцев.
Франция и Люксембург добиваются исключений
Франция в начале сентября присоединилась к Словакии, которая настаивает на исключении российского и узбекского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка. Такая позиция вызвала недовольство части стран ЕС.
Люксембург, в свою очередь, выступил за снятие персональных санкций с российского миллиардера Михаила Фридмана.
Послы стран ЕС должны вернуться к обсуждению обоих вопросов во вторник.
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