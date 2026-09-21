В ЕС до сих пор не могут согласовать санкции против РФ — процесс осложняется требованиями Франции и Люксембурга

Послы ЕС сегодня, 21 сентября, вновь рассматривают вопрос о санкциях в отношении РФ для почти 3000 лиц и организаций. Время уходит – срок действия текущих ограничительных мер истекает завтра, 22 сентября, в полночь, и дальнейшего временного продления не ожидается. Об этом УНН пишет со ссылкой на RMF24.

Франция блокирует соглашение

Франция, как пишет издание, "остается самой большой проблемой". Париж требует исключить российского олигарха Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Официально Франция ссылается на соображения национальной безопасности. Однако в Брюсселе известно, что Азербайджан оказывает давление на Париж, обещая освобождение двух граждан Франции в обмен на уступку в деле Усманова, отмечает издание.

Для некоторых стран ЕС, однако, проблема заключается в самом принципе – они не хотят, чтобы санкционная политика ЕС подвергалась давлению со стороны страны, не входящей в ЕС. Если Франция добьется исключения Усманова, может быть создан прецедент, и другие страны, не входящие в ЕС, могут попытаться использовать такие ситуации как разменную монету в будущем, объясняет издание.

Однако в последние дни появилась и идея золотой середины. Газета Financial Times сообщила о возможности оставить Усманова в списке, но ограничить некоторые санкции против него, а не полностью исключать его.

Этот вариант может быть более приемлемым для некоторых стран ЕС, которые не хотят отменять весь санкционный список. Дипломат ЕС сообщил RMF FM, что этот вариант официально не обсуждался во время встречи послов в пятницу, 18 сентября.

Не только Франция

Французское требование, пишет издание, усложняет ситуацию, поскольку другие страны начинают выдвигать собственные ожидания.

С самого начала было понятно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет, чтобы Усманова и Михаила Фридмана исключили. Словакия первой высказала свои возражения. Однако, по данным RMF FM, Братислава, безусловно, отзовет свои возражения, если это сделает Франция. Иными словами, если Париж уступит, Словакия не захочет остаться в одиночестве, блокируя все соглашение.

Однако в пятницу появилось еще одно требование – на этот раз от Люксембурга. Люксембург, как пишет издание, не хочет отставать от Франции. Если Парижу удастся исключить Усманова из санкционного списка ЕС, Люксембург хочет, чтобы Михаила Фридмана (который находится в споре с Люксембургом относительно замороженных активов на сумму 16 миллиардов долларов) также исключили из списка. Это демонстрирует, как быстро французское требование вдохновило другие страны, которые начали выдвигать собственные требования, отмечает издание.

Что дальше, если соглашения не будет

Времени для переговоров очень мало. Текущий санкционный список действителен лишь до полуночи вторника, 22 сентября. Страны ЕС уже договорились о краткосрочном продлении на неделю. На этот раз дальнейшее продление не планируется, пишет издание.

"Это означает, что если не будет единогласия, санкции против примерно трех тысяч лиц и организаций прекратят действовать к вечеру вторника", – говорится в публикации.

Для ЕС, отмечает издание, это будет не только юридической и политической проблемой, но и очень серьезной имиджевой проблемой. Поэтому трудно представить, что ЕС не сможет достичь соглашения, пишет издание.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил, что послы ЕС вновь планируют собраться по этому вопросу в понедельник, 21 сентября, в 14:00 по брюссельскому времени, после утренней встречи, которая не принесла результата.

"Дедлайн завтра. Вероятно, в итоге по меньшей мере Усманов (а возможно, даже Фридман) будет исключен из списка, и санкции будут продлены на 12 месяцев вместо обычных 6", – отмечал Йозвяк в X.

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