Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета
Киев • УНН
В начале 1990-х вооружённый мужчина угнал автомобиль Кристин Тейлор и украл сумку. Последствия нападения преследовали актрису годами.
Американская актриса Кристин Тейлор рассказала, что в начале 1990-х годов в Лос-Анджелесе вооружённый мужчина угнал её автомобиль, угрожая пистолетом. О пережитом нападении и его последствиях звезда рассказала в подкасте "We're Still Here, Honey", сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
По словам 55-летней актрисы, она находилась вместе со своим другом и соседом Дэвидом Прессманом. Нападение произошло около 15:00 неподалёку от их квартиры.
Было три часа дня. Детрoit-стрит, возле бульвара Беверли, мы жили там в квартире, и нас ограбили под дулом пистолета
Нападение продолжалось всего несколько минут
Актриса рассказала, что припарковала автомобиль и вместе с другом вышла из него. Рядом остановилась другая машина, из которой вышел вооружённый мужчина. Он приказал Прессману оставаться на месте, а Тейлор – отдать ключи.
Из-за противоугонного замка на руле нападавшим пришлось позвать её обратно, чтобы она его сняла. После этого они также забрали сумку актрисы.
Наверное, всё это произошло в течение полутора-двух минут, но казалось, что время остановилось. Это было так страшно
Тейлор призналась, что тогда не обращалась к психотерапевту, а справиться с пережитым ей помогали друзья и семья. Через несколько дней после нападения актриса получила роль в фильме ужасов "Ночь демонов 2" 1994 года.
По её словам, съёмки неожиданно стали для неё своеобразной терапией. При этом последствия пережитого оставались с ней годами: увидев человека, приближавшегося к автомобилю, Тейлор могла застыть от страха повторения нападения.
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