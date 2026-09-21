Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета

Американская актриса Кристин Тейлор рассказала, что в начале 1990-х годов в Лос-Анджелесе вооружённый мужчина угнал её автомобиль, угрожая пистолетом. О пережитом нападении и его последствиях звезда рассказала в подкасте "We're Still Here, Honey", сообщает E! News, пишет УНН.

По словам 55-летней актрисы, она находилась вместе со своим другом и соседом Дэвидом Прессманом. Нападение произошло около 15:00 неподалёку от их квартиры.

Было три часа дня. Детрoit-стрит, возле бульвара Беверли, мы жили там в квартире, и нас ограбили под дулом пистолета

Актриса рассказала, что припарковала автомобиль и вместе с другом вышла из него. Рядом остановилась другая машина, из которой вышел вооружённый мужчина. Он приказал Прессману оставаться на месте, а Тейлор – отдать ключи.

Из-за противоугонного замка на руле нападавшим пришлось позвать её обратно, чтобы она его сняла. После этого они также забрали сумку актрисы.

Наверное, всё это произошло в течение полутора-двух минут, но казалось, что время остановилось. Это было так страшно