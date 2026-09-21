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Звёзды Голливуда собрались в Малибу на церемонии памяти Хайден Панеттьери

Киев • УНН

 • 3828 просмотра

Около 150 родственников, друзей и коллег почтили память актрисы в Малибу. Причину её смерти в возрасте 36 лет до сих пор устанавливают.

Звёзды Голливуда собрались в Малибу на церемонии памяти Хайден Панеттьери

Родные, друзья и коллеги Хайден Панеттьери собрались в Малибу на камерной церемонии памяти актрисы через месяц после ее смерти в возрасте 36 лет. Среди примерно 150 гостей были Конни Бриттон, Руби Роуз, Эван Росс и другие звезды, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Церемония состоялась 19 сентября. Почтить память Панеттьери пришли ее коллеги по сериалу "Нэшвилл" Конни Бриттон, Сэм Палладио, Джонатан Джексон и Чарльз Эстен.

Среди других гостей были актеры Руби Роуз и Эван Росс.

Причину смерти Панеттьери до сих пор устанавливают

Хайден Панеттьери умерла 16 августа в своем доме в Гринвилле, штат Южная Каролина. Медики пытались оказать ей помощь, однако актрису объявили мертвой на месте.

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Полиция и офис коронера продолжают расследование. По предварительным данным правоохранителей, признаков преступления или подозрительных обстоятельств не обнаружили.

Представитель актрисы ранее опроверг сообщения о том, что Панеттьери якобы приняла таблетку с фентанилом незадолго до смерти. Окончательную причину смерти должны установить после получения результатов токсикологической экспертизы.

Панеттьери была известна по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", а также в фильмах франшизы "Крик". У нее осталась 11-летняя дочь Кая от бывшего партнера, украинского боксера Владимира Кличко.

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Степан Гафтко

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