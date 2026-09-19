Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сниматься с ним в новом фильме

Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сыграть вместе с ним в фильме «Животные». Актриса не захотела, чтобы их общее прошлое создавало лишний «багаж» для картины, сообщает E! News со ссылкой на Entertainment Weekly, пишет УНН.

Сначала Гарнер должна была сыграть жену кандидата в мэры Лос-Анджелеса, сына которого похищают. Аффлек считал ее идеальной для роли, а совместные съемки позволили бы им лучше согласовать графики ради троих детей.

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Мужскую роль изначально должен был исполнить Мэтт Деймон, однако из-за съемок в «Одиссее» он выбыл из проекта. Тогда Аффлек решил сам сыграть главного героя.

Я поговорил с Джен, и она сказала: «Мы не хотим этого делать. Ты просто получаешь багаж»

В результате роль досталась Керри Вашингтон. Аффлек подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с Гарнер и хотел бы поработать с ней в будущем.

Она замечательная, мы действительно хорошие друзья, и я ей безмерно благодарен, у нас прекрасные отношения