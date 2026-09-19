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Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі

Київ • УНН

 • 1708 перегляди

Гарнер не зіграла з Аффлеком у «Тваринах», щоб їхнє спільне минуле не створювало зайвого багажу. Роль отримала Керрі Вашингтон.

Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі

Бен Аффлек розповів, чому його колишня дружина Дженніфер Гарнер відмовилася зіграти разом із ним у фільмі "Тварини". Акторка не захотіла, щоб їхнє спільне минуле створювало зайвий "багаж" для стрічки, повідомляє E! News із посиланням на Entertainment Weekly, пише УНН.

Деталі

Спочатку Гарнер мала зіграти дружину кандидата в мери Лос-Анджелеса, сина якого викрадають. Аффлек вважав її ідеальною для ролі, а спільні зйомки дозволили б їм краще узгодити графіки заради трьох дітей.

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Чоловічу роль спочатку мав виконати Метт Деймон, однак через зйомки в "Одіссеї" він вибув із проєкту. Тоді Аффлек вирішив сам зіграти головного героя.

Чому Гарнер відмовилася

Я поговорив із Джен, і вона сказала: "Ми не хочемо цього робити. Ти просто отримуєш багаж"

 – розповів Аффлек.

У результаті роль дісталася Керрі Вашингтон. Аффлек наголосив, що зберігає хороші стосунки з Гарнер та хотів би попрацювати з нею в майбутньому.

Вона чудова, ми справді добрі друзі, і я їй безмежно вдячний, у нас чудові стосунки

– сказав актор.

Аффлек і Гарнер розійшлися у 2015 році після 10 років шлюбу. Вони виховують трьох спільних дітей.

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Степан Гафтко

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