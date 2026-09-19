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Техніка

Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо

Київ • УНН

 • 9540 перегляди

Україна може отримати S-300 Clone і GAM-67 у пакеті ППО США до $2,68 млрд. Ракети сумісні із частиною радянських ЗРК.

Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо

Україна має отримати нові зенітні ракети S-300 Clone та GAM-67 у межах дозволеного США пакета компонентів ППО вартістю до $2,68 млрд. Йдеться про нові розробки, частина яких зможе працювати з радянськими комплексами, що вже перебувають на озброєнні ЗСУ, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

До пакета також увійдуть системи Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket, пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, радари RPS 202 для виявлення безпілотників та інше обладнання.

Закупівлю планують профінансувати коштом внесків європейських партнерів та невикористаних грошей американської програми Foreign Military Financing для України.

Що відомо про нові ракети

За даними Defense Express, S-300 Clone, попри назву, не є копією радянської ракети 5В55. Це нова ракета для комплексів С-300 із розширеними характеристиками та сучаснішим принципом наведення на ціль.

GAM-67 також є новою розробкою. Її створюють для комплексів ППО середньої дальності, зокрема вже наявних систем радянського походження та перспективних ЗРК.

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Defense Express зазначає, що розробка обох ракет триває вже певний час, а останнім часом фінансування проєктів активізувалося. Однією з потенційних переваг таких ракет може стати їхня універсальність та можливість використання з різними зенітними комплексами.

У майбутньому такі рішення також можуть дозволити країнам, які досі експлуатують радянські або російські ЗРК, отримувати нові ракети без залежності від постачань із росії.

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Степан Гафтко

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