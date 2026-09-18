Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії

Головний тренер юнацької збірної України з футболу (U-19) Олег Лужний назвав склад, який готуватиметься до товариського турніру в Альбірі (Іспанія). На ньому наша команда проведе три матчі, передає УНН з посиланням на УАФ.

Склад юнацької збірної України (U-19)

Воротарі: Ростислав Баглай ("Шахтар" Донецьк), Денис Талько ("Полісся" Житомир), Остап Михайлюк ("Ріу Аве" Віла-ду-Конді, Португалія).

Захисники: Гліб Катков ("Торпедо" Кутаїсі, Грузія), Данило Огороднік, Назар Іваськів (обидва - "Динамо" Київ), Станіслав Толстоліс ("Насіональ" Мадейра, Португалія), Нікіта Калюжний ("Шахтар" Донецьк), Єгор Шерстюк ("Металіст" Харків), Артем Мурадян ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина), Ілля Кут’я ("Хайдук" Спліт, Хорватія).

Півзахисники: Патрик Сикут ("Пітерборо Юнайтед", Англія), Павло Люсін ("Динамо", Київ), Дмитро Сухонос ("Колос" Ковалівка), Віталій Глют ("Чикаго Файєр", США), Андрій Король ("Харків"), Олександр Ткаченко ("Вердер" Бремен, Німеччина), Мухаммад Джурабаєв ("Рух" Львів).

Нападники: Олександр Дєдов ("Карпати" Львів), Адам Гурам ("Хайдук" Спліт, Хорватія), Юрій Кісак ("Вільярреал", Іспанія), Данило Тарасенко ("ЦСКА 1948" Софія, Болгарія), Віталій Глют ("Чикаго Файєр", США), Іван Багрій ("Харків").

Розклад товариських матчів юнацької збірної України (U-19):

24 вересня - Швеція - Україна (15:00);

27 вересня - Німеччина - Україна (18:00);

30 вересня - Шотландія - Україна (11:00).

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