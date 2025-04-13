Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Жіноча збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1) у виїзному матчі Ліги націй. Анна Петрик реалізувала пенальті, і Україна зберегла лідерство в групі з 10 очками.
Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.
Олена Дума продовжує називати кейс з яхтою медведчука успішним, попри зрив продажу. Експерти вимагають її відставки та розслідування, наголошуючи на піарі замість результату.
Хорватія ухвалила 13-й пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 2025 році. Хорватія поділиться досвідом розслідування воєнних злочинів та запрошує Україну на конференцію ветеранів.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Жоден хорватський військовослужбовець не братиме участі в миротворчій місії в Україні. Президент Міланович наголосив, що це його передвиборча обіцянка.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
Президент висловив жаль щодо зриву переговорів у Білому домі, але наголосив на важливості конструктивної співпраці. ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони, що включає додаткову ППО для України.
Мікаела Шиффрін здобула 100-ту перемогу на Кубку світу з гірських лиж у слаломі в Сестрієре. Спортсменка досягла цього результату після повернення від серйозної травми живота, отриманої в листопаді.
Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.
Українська жіноча збірна перемогла Албанію з рахунком 2:1 у першому матчі Ліги націй-2025. Голи забили Овдійчук та Козлова, наступний матч команда проведе 25 лютого проти Хорватії.
Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Сторони обговорили військову підтримку та спільні плани на майбутнє, наголосивши на важливості гарантій безпеки.
Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.
Олена Дума критикує позицію TI щодо санкційного продажу активів, зокрема яхти медведчука. Transparency International вказує на недоліки в роботі АРМА та наполягає на необхідності реформування агентства.
Посла Іспанії в Бельгії звільнили після того, як він заснув на нараді під час промови глави МЗС. Міністр Альбарес, якого називають "Малим Наполеоном", відомий жорстким стилем керівництва та частими звільненнями.
У Запоріжжі батько та старший син організували викрадення молодшого сина через криптовалюту на суму 500 000 доларів. Поліція інсценувала викрадення та готує підозри замовникам, яким загрожує до 12 років ув'язнення.
Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на суму $1,2 млрд. Допомога включає виробництво ракет, катери, вантажівки, боєприпаси та навчання українських військових.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про очікуване схвалення 12-го пакету допомоги від Хорватії. Рішення має бути ухвалене завтра під час зустрічі з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.
Прем'єр-міністр України проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки та розмінування. Заплановані зустрічі з Пленковичем, Яндроковичем та представниками бізнесу.
Запаси газу в ЄС впали до 58,5% проти 74% минулого року.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністрами Швеції, Хорватії та Нідерландів на полях Всесвітнього економічного форуму. Обговорили військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість та гуманітарне розмінування.
У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.
У Києві відбулася перша міністерська зустріч Україна-Південно-Східна Європа, де ухвалили спільне комюніке. Документ підтверджує підтримку України та закликає до зміцнення енергетичної безпеки регіону.
Огляд найважливіших спортивних змагань на початку 2025 року. Серед головних подій - матчі єврокубків, чемпіонат світу з біатлону та три титульні бої у професійному боксі.
Зоран Міланович переміг у другому турі президентських виборів у Хорватії, набравши 74,68% голосів. Його опонент від правлячої партії Драган Пріморац отримав 25,32% підтримки виборців.
Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі виборів з результатом 74,68% голосів. Його опонент Драган Пріморац отримав лише 25,32% підтримки виборців.
У Хорватії проходить другий тур президентських виборів, де лідирує чинний президент Зоран Міланович. За результатами першого туру він отримав 49,1% голосів проти 19,35% у опонента Драгана Пріморца.
У Хорватії проходить другий тур президентських виборів між чинним президентом Зораном Мілановичем та кандидатом від ХДС Драганом Пріморацем. Міланович лідирував у першому турі та зберігає перевагу.