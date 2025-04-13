Зеленський в Давосі зустрівся з лідерами Швеції, Хорватії, Нідерландів: про що говорили

Президент України зустрівся з прем'єр-міністрами Швеції, Хорватії та Нідерландів на полях Всесвітнього економічного форуму. Обговорили військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість та гуманітарне розмінування.