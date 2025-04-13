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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25969 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155670 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134501 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196297 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77564 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4384 перегляди

Українки розписали нічию з Чехією у Лізі націй - 1:1

Жіноча збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1) у виїзному матчі Ліги націй. Анна Петрик реалізувала пенальті, і Україна зберегла лідерство в групі з 10 очками.

Спорт • 8 квітня, 20:35 • 7295 перегляди

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов "золото" на Кубку Європи у Хорватії

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.

Спорт • 8 квітня, 08:41 • 10231 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

Олена Дума продовжує називати кейс з яхтою медведчука успішним, попри зрив продажу. Експерти вимагають її відставки та розслідування, наголошуючи на піарі замість результату.

Політика • 3 квітня, 15:43 • 98036 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

Хорватія ухвалила 13-й пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 2025 році. Хорватія поділиться досвідом розслідування воєнних злочинів та запрошує Україну на конференцію ветеранів.

Війна • 31 березня, 15:21 • 42770 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Жодного солдата тут не буде: президент Хорватії висловився щодо миротворчої місії в Україні

Жоден хорватський військовослужбовець не братиме участі в миротворчій місії в Україні. Президент Міланович наголосив, що це його передвиборча обіцянка.

Політика • 27 березня, 15:26 • 21343 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

Україна прагне конструктивної співпраці із США - Зеленський

Президент висловив жаль щодо зриву переговорів у Білому домі, але наголосив на важливості конструктивної співпраці. ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони, що включає додаткову ППО для України.

Війна • 4 березня, 18:35 • 18293 перегляди

Американська лижниця Мікаела Шиффрін встановила неймовірний рекорд після травми

Мікаела Шиффрін здобула 100-ту перемогу на Кубку світу з гірських лиж у слаломі в Сестрієре. Спортсменка досягла цього результату після повернення від серйозної травми живота, отриманої в листопаді.

Спорт • 23 лютого, 15:25 • 26177 перегляди

Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн: що обговорювали

Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.

Політика • 21 лютого, 21:11 • 33292 перегляди

Жіноча збірна України з футболу переможно стартує у новому розіграші Ліги Націй

Українська жіноча збірна перемогла Албанію з рахунком 2:1 у першому матчі Ліги націй-2025. Голи забили Овдійчук та Козлова, наступний матч команда проведе 25 лютого проти Хорватії.

Спорт • 21 лютого, 20:23 • 27810 перегляди

Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Хорватії і поділився деталями розмови

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Сторони обговорили військову підтримку та спільні плани на майбутнє, наголосивши на важливості гарантій безпеки.

Політика • 21 лютого, 13:38 • 19466 перегляди

Україна дізналася суперників у відборі на молодіжне Євро-2027

Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.

Спорт • 6 лютого, 10:02 • 27768 перегляди

Дума vs Transparency International: очільниця АРМА знайшла винних у проблемах із конфіскованими активами?

Олена Дума критикує позицію TI щодо санкційного продажу активів, зокрема яхти медведчука. Transparency International вказує на недоліки в роботі АРМА та наполягає на необхідності реформування агентства.

Суспільство • 5 лютого, 17:28 • 255646 перегляди

Глава МЗС Іспанії звільнив дипломата, який заснув під час його виступу у Мадриді

Посла Іспанії в Бельгії звільнили після того, як він заснув на нараді під час промови глави МЗС. Міністр Альбарес, якого називають "Малим Наполеоном", відомий жорстким стилем керівництва та частими звільненнями.

Новини Світу • 2 лютого, 05:20 • 35926 перегляди

Батько та старший син замовили викрадення молодшого, щоб заволодіти його криптогаманцем

У Запоріжжі батько та старший син організували викрадення молодшого сина через криптовалюту на суму 500 000 доларів. Поліція інсценувала викрадення та готує підозри замовникам, яким загрожує до 12 років ув'язнення.

Кримінал та НП • 1 лютого, 14:03 • 32975 перегляди

Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

Швеція анонсувала рекордний пакет військової допомоги Україні на суму $1,2 млрд. Допомога включає виробництво ракет, катери, вантажівки, боєприпаси та навчання українських військових.

Війна • 30 січня, 15:23 • 37371 перегляди

Хорватія анонсувала 12-й пакет допомоги: ухвалення відбудеться завтра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про очікуване схвалення 12-го пакету допомоги від Хорватії. Рішення має бути ухвалене завтра під час зустрічі з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Політика • 29 січня, 13:03 • 23698 перегляди

Шмигаль прибув до Загреба: що обговорюватиме з керівництвом Хорватії

Прем'єр-міністр України проведе переговори з керівництвом Хорватії щодо енергетичної безпеки та розмінування. Заплановані зустрічі з Пленковичем, Яндроковичем та представниками бізнесу.

Війна • 29 січня, 11:27 • 31278 перегляди

Газові сховища в ЄС заповнені лише на 58%

Запаси газу в ЄС впали до 58,5% проти 74% минулого року.

Економіка • 24 січня, 06:49 • 35861 перегляди

Зеленський в Давосі зустрівся з лідерами Швеції, Хорватії, Нідерландів: про що говорили

Президент України зустрівся з прем'єр-міністрами Швеції, Хорватії та Нідерландів на полях Всесвітнього економічного форуму. Обговорили військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість та гуманітарне розмінування.

Війна • 22 січня, 19:15 • 46008 перегляди

Зеленський провів зустріч з главами МЗС країн Південно-Східної Європи

У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.

Політика • 18 січня, 00:32 • 75652 перегляди

Зміцнення енергетичної безпеки та посилення підтримки: ухвалено комюніке між Україною та країнами Південно-Східної Європи

У Києві відбулася перша міністерська зустріч Україна-Південно-Східна Європа, де ухвалили спільне комюніке. Документ підтверджує підтримку України та закликає до зміцнення енергетичної безпеки регіону.

Економіка • 17 січня, 13:12 • 31765 перегляди

Топ спортивних подій січня-лютого 2025: від футболу до біатлону

Огляд найважливіших спортивних змагань на початку 2025 року. Серед головних подій - матчі єврокубків, чемпіонат світу з біатлону та три титульні бої у професійному боксі.

Спорт • 16 січня, 16:30 • 182774 перегляди

У Хорватії підрахували 100 відсотків голосів на виборах президента: переміг проросійський Міланович

Зоран Міланович переміг у другому турі президентських виборів у Хорватії, набравши 74,68% голосів. Його опонент від правлячої партії Драган Пріморац отримав 25,32% підтримки виборців.

Новини Світу • 13 січня, 08:45 • 21885 перегляди

Другий тур: проросійський кандидат Міланович здобув перемогу на виборах у Хорватії

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі виборів з результатом 74,68% голосів. Його опонент Драган Пріморац отримав лише 25,32% підтримки виборців.

Новини Світу • 12 січня, 21:38 • 22861 перегляди

У Хорватії триває другий тур президентських виборів: лідирує чинний глава держави Міланович

У Хорватії проходить другий тур президентських виборів, де лідирує чинний президент Зоран Міланович. За результатами першого туру він отримав 49,1% голосів проти 19,35% у опонента Драгана Пріморца.

Новини Світу • 12 січня, 10:34 • 30882 перегляди

Хорватія обирає президента: другий тур виборів

У Хорватії проходить другий тур президентських виборів між чинним президентом Зораном Мілановичем та кандидатом від ХДС Драганом Пріморацем. Міланович лідирував у першому турі та зберігає перевагу.

Новини Світу • 12 січня, 00:43 • 28151 перегляди