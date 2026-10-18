Що святкують 18 жовтня в Україні та світі

18 жовтня у світі під егідою ООН відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми, за ініціативою ВООЗ проходить Всесвітній день менопаузи, а також святкують Всесвітній день моніторингу води та Міжнародний день краватки.

В Україні у третю неділю жовтня відзначають День працівників харчової промисловості. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого апостола і євангеліста Луку, а за старим стилем згадують святу мученицю Харитину, пише УНН.

День працівників харчової промисловості України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1995 році, яке відзначається щорічно у третю неділю жовтня.

Подія підкреслює стратегічне значення харчової та переробної індустрії для забезпечення продовольчої безпеки держави, стабільності внутрішнього ринку та розширення експортного потенціалу вітчизняного агропромислового комплексу.

Європейський день боротьби з торгівлею людьми (European Day against Human Trafficking)

Започаткований Європейською Комісією у 2007 році задля обʼєднання зусиль країн-членів ЄС, правоохоронних органів та громадських організацій у протидії сучасним формам рабства.

Подія покликана підвищити обізнаність суспільства про ризики трудової та сексуальної експлуатації, вербування через мережу Інтернет, а також посилити захист і соціальну реабілітацію постраждалих осіб.

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Всесвітній день менопаузи (World Menopause Day)

День започатковано Всесвітнім товариством з менопаузи за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Метою дня є подолання табу довкола вікових фізіологічних змін у жіночому організмі, розширення доступу жінок до сучасної замісної гормональної терапії, профілактика остеопорозу та серцево-судинних ускладнень, а також забезпечення високої якості життя у зрілому віці.

Всесвітній день моніторингу води (World Water Monitoring Day)

Міжнародна інформаційно-екологічна програма, започаткована у 2003 році Фондом чистої води США.

Подія закликає громадян, волонтерів та науковців проводити базісні хімічні та біологічні аналізи місцевих водойм, привертаючи увагу світової спільноти до проблеми забруднення прісноводних ресурсів та необхідності їх збереження.

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Міжнародний день краватки (International Necktie Day)

Популярне неофіційне культурне свято, започатковане у Хорватії за ініціативи організації Academia Cravatica у 2003 році.

Походження аксесуара відсилає до XVII століття, коли хорватські вершники використовували шовкові шийні хустки, що згодом підкорили паризьку моду. День популяризує краватку як елемент світової ділової та світської культури, вишуканості й ділового дрес-коду.

Пам'ять святого апостола і євангеліста Луки

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки - одного з сімдесяти учнів Христа, сподвижника апостола Павла, лікаря за фахом та автора третього Євангелія й Книги Діянь апостольських.

За церковним переданням, апостол Лука був першим іконописцем, який написав перші образи Пресвятої Богородиці, а також апостолів Петра і Павла. Свій молитовний і проповідницький шлях він завершив мученицькою кончиною в Греції.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини - християнської діви, яка постраждала за віру за царювання імператора Діоклетіана у місті Аміс.

Відкрито визнавши себе християнкою перед судом, вона зазнала важких катувань, під час яких відійшла до Господа з молитвою на вустах.

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