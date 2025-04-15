Об'єднані Арабські Емірати

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1780 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27710 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 158373 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137315 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140366 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135499 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135428 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196574 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77647 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164702 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16500 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26228 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57214 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66368 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 158360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8478 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13523 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15398 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111034 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112576 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Об'єднані Арабські Емірати

Новини по темi

Експорт китайських авто в росію впав майже вдвічі: ЗМІ назвали причину

Китай скоротив експорт автомобілів до рф майже на 50% через очікування росіянами повернення іноземних брендів. Тепер головні напрямки експорту – Мексика та ОАЕ.

Економіка • 9 квітня, 12:49 • 10902 перегляди

Україна піднялася на 73-тє місце в рейтингу найсильніших паспортів світу

Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.

Суспільство • 3 квітня, 05:19 • 8140 перегляди

ХАМАС готовий звільнити заручника та повернути тіла чотирьох загиблих

Угруповання ХАМАС заявило про звільнення одного заручника з подвійним громадянством та повернення тіл чотирьох загиблих у полоні. Це відбувається на тлі переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.

Новини Світу • 14 березня, 13:37 • 10112 перегляди

Швеція встановила рекорд з експорту військового обладнання через війну в Україні

Експорт військового обладнання Швеції досяг історичного максимуму в 29 млрд крон у 2024 році. ОАЕ, США та Бразилія стали найбільшими імпортерами, а допомога Україні подвоїлася.

Політика • 10 березня, 15:47 • 19195 перегляди

У Києві відбувся Mind Export Summit 2025 – два дні про вихід бізнесу за кордон

Учасники Mind Export Summit 2025 обговорили експортні можливості та взяли участь у бізнес-симуляції "Глобальна експансія".

Новини Бізнесу • 20 лютого, 14:50 • 36417 перегляди

Україна не братиме участі в переговорах США та рф у Саудівській Аравії - Зеленський

Україна не братиме участі в переговорах між США та росією в Саудівській Аравії, заявив Зеленський. Президент наголосив, що його візит до регіону не пов'язаний з цими переговорами та був запланований заздалегідь.

Війна • 17 лютого, 19:14 • 30740 перегляди

Україна може виробляти 4 млн безпілотників на рік - Сибіга

Міністр закордонних справ Сибіга на виставці в ОАЕ повідомив про виробничі потужності України щодо безпілотників.

Війна • 17 лютого, 15:08 • 41336 перегляди

За столом перемовин будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність: Зеленський про участь Китаю у мирних переговорах

Президент України заявив про готовність залучити Китай до мирних переговорів за певних умов. Серед них - готовність взяти відповідальність за гарантії безпеки, зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.

Війна • 17 лютого, 14:07 • 28748 перегляди

Зеленський буде порушувати питання зниження цін на нафту під час візиту в Саудівську Аравію

Президент України під час візиту до Саудівської Аравії обговорить питання зниження цін на нафту. Зеленський вважає, що найбільший вплив у цьому питанні має президент США Дональд Трамп.

Економіка • 17 лютого, 14:01 • 26456 перегляди

Має бути спецпредставник Європи з питань України - Зеленський

Президент України підтримав пропозицію про призначення спеціального представника Європи з питань України. Зеленський наголосив на важливості участі Європи у переговорах та необхідності врахування інтересів не лише ЄС, а й Великої Британії.

Війна • 17 лютого, 13:47 • 21625 перегляди

Ердоган і Зеленський завтра проведуть зустріч в Анкарі: що обговорять лідери?

Президенти Туреччини та України зустрінуться 18 лютого в Анкарі для обговорення стратегічного партнерства. На порядку денному зміцнення співпраці та обмін думками з регіональних питань.

Економіка • 17 лютого, 13:34 • 25740 перегляди

Келлог приїде до України 20 лютого: Зеленський підтвердив візит

Спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого з дводенним візитом. Зеленський планує відвезти його на фронт для зустрічі з військовими та обговорення гарантій безпеки.

Політика • 17 лютого, 13:29 • 21551 перегляди

Вважаю, це небезпечно: Зеленський про припинення відносин між США та Європою

Президент України заявив, що відхід США від тісного союзу з Європою може бути використаний росією. Європі потрібно ставати сильнішою у питаннях безпеки, озброєння та енергетики.

Політика • 17 лютого, 13:21 • 20231 перегляди

Бачимо, здається, вперше зацікавленість Китаю щодо завершення війни - Зеленський

Президент України відзначив важливість залучення Китаю до переговорів щодо завершення війни. Зустріч глави МЗС Китаю з українськими представниками може призвести до подальшого діалогу на вищому рівні.

Війна • 17 лютого, 13:01 • 29341 перегляди

Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в переговорах з рф в Ер-Ріяді, але візит до Саудівської Аравії буде

Президент України не братиме участі в американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді, оскільки Україну не повідомили про них. Зеленський здійснить окремий візит до Саудівської Аравії та ОАЕ.

Політика • 17 лютого, 12:15 • 25381 перегляди

Нова економічна угода та обговорення повернення полонених: Зеленський розповів про перші результати візиту в ОАЕ

Президент України провів зустріч з лідером ОАЕ в Абу-Дабі, де обговорили звільнення полонених та підписали економічну угоду. Документ спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ.

Економіка • 17 лютого, 11:01 • 25151 перегляди

пєсков підтвердив візит російської делегації до Саудівської Аравії

лавров та ушаков вилітають до Ер-Ріяду для зустрічі з американськими представниками. Сторони обговорять відновлення російсько-американських відносин та можливе врегулювання ситуації в Україні.

Політика • 17 лютого, 10:26 • 25796 перегляди

Рубіо прибуває до Саудівської Аравії для переговорів з рф про припинення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для переговорів з російськими представниками про завершення війни в Україні. Зустріч відбудеться за ініціативою Трампа після його розмов із путіним та Зеленським.

Війна • 17 лютого, 07:24 • 39910 перегляди

Делегації росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок

У вівторок в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни. Українська сторона висловлює занепокоєння щодо переговорів без її участі.

Війна • 17 лютого, 02:19 • 85339 перегляди

Зеленський з дружиною прибули до ОАЕ: що обговорюватимуть в Абу-Дабі

Президент України з першою леді здійснюють офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед ключових тем - звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.

Політика • 16 лютого, 20:26 • 61956 перегляди

Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа і путіна

Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі Трампа і путіна на своїй території. ОАЕ також запропонували організувати переговори щодо припинення війни в Україні з можливим самітом путіна і Зеленського.

Політика • 14 лютого, 13:56 • 34129 перегляди

"Виключення було помилкою": Трамп виступив за повернення росії в G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би повернення росії в G7, назвавши її виключення помилкою. За його словами, путін був би радий повернутися за стіл переговорів.

Політика • 13 лютого, 20:14 • 85241 перегляди

Держсекретар США після візиту до Мюнхена відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та ОАЕ

Марко Рубіо відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки та зустріч G7 13-15 лютого. Після цього він вирушить з візитом до Ізраїлю, Саудівської Аравії та ОАЕ для обговорення регіональної стабільності.

Політика • 13 лютого, 04:31 • 33677 перегляди

Макрон анонсував 109 млрд євро інвестицій у розвиток ШІ

Макрон анонсував масштабні приватні інвестиції у сектор ШІ від Brookfield та ОАЕ. Президент продемонстрував можливості технології, опублікувавши дипфейки за своєю участю в соцмережах.

Новини Світу • 10 лютого, 06:39 • 30035 перегляди

Прем'єр Ізраїлю заявив, що Саудівська Аравія "може створити палестинську державу" на своїй території

Біньямін Нетаньягу заявив, що Саудівська Аравія має достатньо землі для створення палестинської держави. Крім того, він назвав палестинську державу "загрозою безпеці" після подій 7 жовтня.

Новини Світу • 7 лютого, 16:11 • 47123 перегляди

Трамп і путін можуть зустрітися в Саудівській Аравії чи ОАЕ - Reuters

росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для саміту між Трампом і путіним. Обидві країни не є членами Міжнародного кримінального суду.

Війна • 3 лютого, 11:55 • 40303 перегляди

США встановили жорсткий дедлайн для Індії щодо російських нафтових танкерів

США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.

Економіка • 25 січня, 16:57 • 91847 перегляди

Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки

Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.

Новини Світу • 20 січня, 15:03 • 23035 перегляди

ОАЕ запускають першу в світі цілодобову сонячну електростанцію

В ОАЕ презентували унікальний проєкт з потужністю 5,2 ГВт сонячної енергії та 19 ГВт-год акумулятором. Об'єкт забезпечуватиме безперебійне постачання 1 ГВт чистої енергії цілодобово.

Економіка • 19 січня, 20:20 • 62832 перегляди

США оголосили новий санкційний пакет: під обмеженнями майже 100 суб'єктів, пов'язаних з військовою машиною рф

США запровадили санкції проти майже 100 суб'єктів, пов'язаних з військовою машиною рф. Під обмеження потрапили банки, оборонні підприємства, іноземні компанії та окремі особи.

Війна • 15 січня, 16:55 • 50667 перегляди