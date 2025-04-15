Об'єднані Арабські Емірати

Китай скоротив експорт автомобілів до рф майже на 50% через очікування росіянами повернення іноземних брендів. Тепер головні напрямки експорту – Мексика та ОАЕ.
Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
Угруповання ХАМАС заявило про звільнення одного заручника з подвійним громадянством та повернення тіл чотирьох загиблих у полоні. Це відбувається на тлі переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.
Експорт військового обладнання Швеції досяг історичного максимуму в 29 млрд крон у 2024 році. ОАЕ, США та Бразилія стали найбільшими імпортерами, а допомога Україні подвоїлася.
Учасники Mind Export Summit 2025 обговорили експортні можливості та взяли участь у бізнес-симуляції "Глобальна експансія".
Україна не братиме участі в переговорах між США та росією в Саудівській Аравії, заявив Зеленський. Президент наголосив, що його візит до регіону не пов'язаний з цими переговорами та був запланований заздалегідь.
Міністр закордонних справ Сибіга на виставці в ОАЕ повідомив про виробничі потужності України щодо безпілотників.
Президент України заявив про готовність залучити Китай до мирних переговорів за певних умов. Серед них - готовність взяти відповідальність за гарантії безпеки, зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.
Президент України під час візиту до Саудівської Аравії обговорить питання зниження цін на нафту. Зеленський вважає, що найбільший вплив у цьому питанні має президент США Дональд Трамп.
Президент України підтримав пропозицію про призначення спеціального представника Європи з питань України. Зеленський наголосив на важливості участі Європи у переговорах та необхідності врахування інтересів не лише ЄС, а й Великої Британії.
Президенти Туреччини та України зустрінуться 18 лютого в Анкарі для обговорення стратегічного партнерства. На порядку денному зміцнення співпраці та обмін думками з регіональних питань.
Спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого з дводенним візитом. Зеленський планує відвезти його на фронт для зустрічі з військовими та обговорення гарантій безпеки.
Президент України заявив, що відхід США від тісного союзу з Європою може бути використаний росією. Європі потрібно ставати сильнішою у питаннях безпеки, озброєння та енергетики.
Президент України відзначив важливість залучення Китаю до переговорів щодо завершення війни. Зустріч глави МЗС Китаю з українськими представниками може призвести до подальшого діалогу на вищому рівні.
Президент України не братиме участі в американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді, оскільки Україну не повідомили про них. Зеленський здійснить окремий візит до Саудівської Аравії та ОАЕ.
Президент України провів зустріч з лідером ОАЕ в Абу-Дабі, де обговорили звільнення полонених та підписали економічну угоду. Документ спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ.
лавров та ушаков вилітають до Ер-Ріяду для зустрічі з американськими представниками. Сторони обговорять відновлення російсько-американських відносин та можливе врегулювання ситуації в Україні.
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для переговорів з російськими представниками про завершення війни в Україні. Зустріч відбудеться за ініціативою Трампа після його розмов із путіним та Зеленським.
У вівторок в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни. Українська сторона висловлює занепокоєння щодо переговорів без її участі.
Президент України з першою леді здійснюють офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед ключових тем - звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.
Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі Трампа і путіна на своїй території. ОАЕ також запропонували організувати переговори щодо припинення війни в Україні з можливим самітом путіна і Зеленського.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би повернення росії в G7, назвавши її виключення помилкою. За його словами, путін був би радий повернутися за стіл переговорів.
Марко Рубіо відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки та зустріч G7 13-15 лютого. Після цього він вирушить з візитом до Ізраїлю, Саудівської Аравії та ОАЕ для обговорення регіональної стабільності.
Макрон анонсував масштабні приватні інвестиції у сектор ШІ від Brookfield та ОАЕ. Президент продемонстрував можливості технології, опублікувавши дипфейки за своєю участю в соцмережах.
Біньямін Нетаньягу заявив, що Саудівська Аравія має достатньо землі для створення палестинської держави. Крім того, він назвав палестинську державу "загрозою безпеці" після подій 7 жовтня.
росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для саміту між Трампом і путіним. Обидві країни не є членами Міжнародного кримінального суду.
США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.
Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.
В ОАЕ презентували унікальний проєкт з потужністю 5,2 ГВт сонячної енергії та 19 ГВт-год акумулятором. Об'єкт забезпечуватиме безперебійне постачання 1 ГВт чистої енергії цілодобово.
США запровадили санкції проти майже 100 суб'єктів, пов'язаних з військовою машиною рф. Під обмеження потрапили банки, оборонні підприємства, іноземні компанії та окремі особи.