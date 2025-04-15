Об'єднані Арабські Емірати

Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки

Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.