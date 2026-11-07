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ШІ-гіганта OpenAI оцінили у $1,25 трлн

Київ • УНН

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OpenAI завершила перший етап фінансування на $11 млрд при оцінці $1,25 трлн. Загальний обсяг раунду може зрости до $20 млрд.

ШІ-гіганта OpenAI оцінили у $1,25 трлн

OpenAI завершила новий раунд фінансування на суму близько 11 мільярдів доларів, що є початковим етапом раунду при оцінці компанії в 1,25 трильйона доларів. Про це з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Фінансування було переведено компанією у п'ятницю, 6 листопада, повідомили джерела. Решта раунду, яка залишиться, може збільшити його до 20 мільярдів доларів загалом, і, як очікується, буде завершена в найближчі тижні, повідомило одне з джерел.

Розробник ШІ більше місяця вів переговори про залучення великого фінансування після відстрочення планів первинного публічного розміщення акцій (IPO). Спочатку OpenAI планувала залучити 30 мільярдів доларів або більше при оцінці 1,4 трильйона доларів, як повідомляло Bloomberg, але потім скоротила свої плани на тлі обвалу на публічному ринку сектора ШІ.

За словами джерел, до інвесторів, які зробили внесок у перший раунд фінансування, увійшли Coatue Management і T. Rowe Price. Серед інших інвесторів у цьому раунді, за словами джерел, були SoftBank Group Corp., Sequoia Capital, Founders Fund та Andreessen Horowitz. Як повідомляло Bloomberg, до раунду також приєднався синдикат інвесторів із Об'єднаних Арабських Еміратів.

За словами джерел, OpenAI також співпрацює з інвестиційними банками для залучення коштів від заможних приватних осіб та роздрібних інвесторів.

Зниження цільових показників фінансування є різким зрушенням у сфері залучення коштів для гіганта, який допоміг започаткувати нинішній бум ШІ. Ставлення до ШІ також різко змінилося з моменту початку раунду через побоювання з приводу надмірних витрат на фізичну інфраструктуру для штучного інтелекту та потенційних нових перешкод для будівництва центрів обробки даних після проміжних виборів у США.

Що з Anthropic

Потенційні інвестори в майбутнє IPO конкурента OpenAI компанії Anthropic PBC також переглядають оцінку вартості виробника Claude. За даними Bloomberg, потенційні покупці обговорюють діапазон оцінки Anthropic в 1,2–1,3 трильйона доларів, що нижче за раніше прогнозовані 1,5 трильйона доларів.

Востаннє OpenAI залучила 122 мільярди доларів у березневому раунді фінансування, оцінивши компанію у 852 мільярди доларів.

ШІ-гігант Anthropic хоче передати 5% акцій у "фонд суспільного блага"19.10.26, 08:32 • 6661 перегляд

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Вибори в США
OpenAI
Bloomberg
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки