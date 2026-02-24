$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 10748 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 10314 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 10705 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11515 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12801 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13654 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12926 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23931 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13631 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Інше

ШІ (штучний інтелект)

Галузь сучасних технологій
Штучний інтелект (ШІ) це галузь інформатики, що займається створенням комп’ютерних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. До таких завдань належать навчання, аналіз даних, розпізнавання мови й зображень, прийняття рішень та генерація тексту. ШІ базується на алгоритмах машинного навчання, нейронних мережах і великих масивах даних. Він активно використовується в медицині, освіті, промисловості, фінансах, транспорті, науці та повсякденному житті (віртуальні помічники, рекомендаційні системи, автоматичний переклад).
1956
Уперше введено термін «штучний інтелект» на науковій конференції в США
1997
Комп’ютерна програма Deep Blue перемогла чемпіона світу з шахів
2012
Відбувся прорив у машинному навчанні та нейронних мережах
2016
Система AlphaGo перемогла чемпіона світу з гри ґо
2020
ШІ широко застосовувався в медицині та аналізі даних
2023
Генеративний штучний інтелект став доступним для масового використання
2025
ШІ активно впроваджується в освіту, бізнес і державні сервіси
Новини по темi
"Бульбашка ШІ" стає найбільшим занепокоєнням у кредитуванні - BofA

Згідно з опитуванням Bank of America, 23% інвесторів вважають "бульбашку ШІ" головною проблемою, випереджаючи геополітику та помилки центробанків. Побоювання щодо нестійкого зростання інвестицій в ШІ перевищили занепокоєння щодо "бульбашки в кредитній сфері".

Технології • 24 лютого, 16:15 • 1900 перегляди
рф зробила все, щоб мобілізація для українців стала токсичною - Зеленський

Президент України Зеленський заявив, що рф зробила мобілізацію токсичною, і доручив Міноборони шукати технологічні підходи.

Суспільство • 24 лютого, 10:41 • 3508 перегляди
Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків

Німецький блок ХДС/ХСС пропонує ввести обов'язкову перевірку віку для підлітків у соцмережах. Це має захистити їхнє ментальне здоров'я від негативного впливу онлайн-платформ.

Суспільство • 22 лютого, 00:40 • 6437 перегляди
86 країн підписали декларацію про "безпечний" штучний інтелект

86 держав, включаючи США та Китай, підписали декларацію про створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту. Документ не містить зобов'язань щодо регулювання, але передбачає добровільні ініціативи.

Світ • 21 лютого, 16:13 • 6377 перегляди
У справі масового вбивства в Тамблер-Рідж нові деталі - підозрюваній за пів року до нападу заблокували акаунт у ChatGPTVideo

OpenAI заблокувала обліковий запис ChatGPT Джессі Ван Рутселар за шість місяців до стрілянини, у якій вона підозрюється. Компанія виявила "протиправні дії", але не повідомила владу, оскільки це не відповідало порогу загрози.

Світ • 21 лютого, 09:58 • 5093 перегляди
В'єтнам отримає доступ до критичних технологій США після домовленостей із Трампом

В'єтнам домовився з адміністрацією Дональда Трампа про доступ до американських технологій у сфері ШІ та напівпровідників.

Світ • 21 лютого, 05:50 • 6464 перегляди
Хакери зламали понад 600 фаєрволів у 55 країнах світу за допомогою ШІ всього за кілька тижнів

Amazon попередила про масштабну загрозу: кіберзлочинці використали ШІ для зламу понад 600 фаєрволів у 55 країнах за п'ять тижнів. Атаки націлені на об'єкти з однофакторною автентифікацією та слабкими обліковими даними.

Світ • 21 лютого, 00:30 • 4879 перегляди
Нова модель Gemini Pro від Google перевершила попередню та отримала рекордні рейтинги

Google випустила Gemini 3. 1 Pro, новітню версію своєї потужної моделі LLM, яка вже доступна в режимі попереднього перегляду. Нова модель значно перевершує попередню Gemini 3 та очолює рейтинги незалежних бенчмарків, таких як Humanity's Last Exam та APEX-Agents.

Суспільство • 20 лютого, 08:16 • 5453 перегляди
Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль на тлі інвестицій у ШІ

Meta скоротила щорічні виплати опціонами на акції приблизно на 5% більшості своїх співробітників. Це відбувається на тлі інвестицій у штучний інтелект та будівництва центрів обробки даних.

Світ • 20 лютого, 07:17 • 5509 перегляди
Макрон назвав захист свободи слова у соцмережах "нісенітницею", критикуючи позицію США

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що захист свободи слова у соцмережах є "чистою нісенітницею", що суперечить зовнішній політиці Дональда Трампа. Європейські країни розглядають заборони соцмереж для неповнолітніх, тоді як США критикують такі дії як цензуру.

Політика • 18 лютого, 19:35 • 5951 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo

УНН розповідає про унікальність американських літаків, скільки коштують машини та завдяки чому здобули свою популярність.

Світ • 18 лютого, 15:06 • 83207 перегляди
Warner Bros отримала дозвіл Netflix на нові переговори щодо злиття з Paramount

Warner Bros Discovery відновила переговори з Paramount Skydance після того, як Netflix тимчасово дозволив це. Компанія має час до 23 лютого, щоб досягти домовленостей.

Світ • 17 лютого, 13:32 • 3615 перегляди
ЄС проведе розслідування щодо компанії Shein за фактом продажу зброї та секс-ляльок, що імітують дітей

Єврокомісія розпочала офіційне розслідування щодо Shein через підозри у порушенні європейського законодавства. Розслідування стосується продажу нелегальних товарів, а також дизайну сервісу, що викликає звикання.

Світ • 17 лютого, 13:21 • 3276 перегляди
Іспанія вимагає кримінального розслідування щодо X, Meta та TikTok через ШІ-діпфейки

Іспанська влада звернулася до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне розслідування щодо X, Meta та TikTok. Це пов'язано зі створенням та поширенням сексуалізованих діпфейків за допомогою їхніх інструментів штучного інтелекту.

Політика • 17 лютого, 11:52 • 4172 перегляди
ЄС оновив перелік податкових офшорів - додали Вʼєтнам, острови Теркс і Кайкос, а три країни виключили

Рада ЄС оновила перелік юрисдикцій, що не співпрацюють у податковій сфері, додавши В'єтнам та острови Теркс і Кайкос. Зі списку виключили Фіджі, Самоа та Тринідад і Тобаго, залишивши 10 країн та територій.

Світ • 17 лютого, 10:37 • 3922 перегляди
Макрон прилетів до Моді в Індію сфокусованим на угоду щодо винищувачів

Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденний візит до Індії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Головні теми обговорень – співпраця у сфері штучного інтелекту та потенційний контракт на постачання 114 винищувачів Dassault Rafale.

Світ • 17 лютого, 07:18 • 4293 перегляди
Регулятор ЄС розпочав розслідування щодо чат-бота X Маска через сексуалізовані ШІ-зображення

Європейський орган захисту даних розпочав розслідування щодо чат-бота Grok від X через створення ШІ-зображень сексуального характеру без згоди. Це стає черговим свідченням посиленої уваги регуляторів до платформи.

Світ • 17 лютого, 06:48 • 4283 перегляди
ByteDance обмежить ШІ-інструменти після звинувачень Disney у "віртуальному розгромі" авторських прав

ByteDance обмежить свою модель генерації відео Seedance 2. 0 після погроз судовими позовами від Disney. Голлівудські студії звинуватили розробників у використанні "піратських бібліотек" для навчання нейромережі.

Світ • 17 лютого, 02:23 • 4520 перегляди
Компанії Маска беруть участь у таємній розробці Пентагону на рій дронів - Bloomberg

Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI беруть участь у новому таємному конкурсі Пентагону з розробки безпілотників з голосовим управлінням. Метою є створення технології ройового управління, що перетворює голосові команди на цифрові інструкції для кількох дронів.

Світ • 16 лютого, 21:05 • 5033 перегляди
У ГУР розкрили понад 30 підприємств "Калашнікова", які досі уникали санкцій

Українська розвідка оприлюднила інформацію про 39 підприємств концерну "Калашніков", частина з яких досі не під санкціями. Ці компанії виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані боєприпаси та інше військове обладнання.

Війна в Україні • 16 лютого, 15:05 • 4069 перегляди
У соцмережі Х стався збій, скарги надходять з різних країн

Користувачі соцмережі Х (колишній Twitter) з України, США, Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини повідомляють про збої. Проблеми стосуються роботи вебсайту, застосунку та підключення до сервера.

Технології • 16 лютого, 14:07 • 2683 перегляди
Ексклюзив
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії

17 лютого 2026 року відбудеться сонячне затемнення у Водолії, що принесе реформаторство, нові технології та руйнування старих систем. Цей період обіцяє різкий стрибок уперед, революційні настрої та формування нових союзів.

Суспільство • 16 лютого, 12:57 • 37303 перегляди
Акції Alibaba впали після того, як Пентагон ненадовго додав її до "чорного списку"

Акції Alibaba Group Holding Ltd. очолили розпродаж акцій китайських технологічних компаній після того, як Пентагон додав їх до списку компаній, що надають допомогу військовим. Пізніше Пентагон відкликав цей список без пояснень, але акції вже впали.

Економіка • 16 лютого, 07:59 • 4447 перегляди
OpenAI наймає розробника автономних агентів Пітера Стейнберга для прискорення розробки ШІ-помічників

OpenAI залучає Пітера Стейнберга, розробника OpenClaw, для прискорення створення ШІ-помічників. Його проєкт OpenClaw, що зібрав 160 000 зірок на GitHub, дозволяє ШІ-агентам автономно керувати додатками та наймати людей.

Технології • 16 лютого, 02:57 • 4041 перегляди
Уряд Великої Британії запроваджує жорсткі правила безпеки для чат-ботів задля захисту дітей від шкідливого контенту

Уряд Великої Британії ліквідує правову лазівку, що дозволяла розробникам ШІ уникати відповідальності за поширення незаконних матеріалів. Тепер усі постачальники чат-ботів повинні дотримуватися Закону про безпеку в Інтернеті.

Політика • 16 лютого, 01:02 • 4630 перегляди