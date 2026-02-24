Згідно з опитуванням Bank of America, 23% інвесторів вважають "бульбашку ШІ" головною проблемою, випереджаючи геополітику та помилки центробанків. Побоювання щодо нестійкого зростання інвестицій в ШІ перевищили занепокоєння щодо "бульбашки в кредитній сфері".
Президент України Зеленський заявив, що рф зробила мобілізацію токсичною, і доручив Міноборони шукати технологічні підходи.
Німецький блок ХДС/ХСС пропонує ввести обов'язкову перевірку віку для підлітків у соцмережах. Це має захистити їхнє ментальне здоров'я від негативного впливу онлайн-платформ.
86 держав, включаючи США та Китай, підписали декларацію про створення "безпечного, надійного та стійкого" штучного інтелекту. Документ не містить зобов'язань щодо регулювання, але передбачає добровільні ініціативи.
OpenAI заблокувала обліковий запис ChatGPT Джессі Ван Рутселар за шість місяців до стрілянини, у якій вона підозрюється. Компанія виявила "протиправні дії", але не повідомила владу, оскільки це не відповідало порогу загрози.
В'єтнам домовився з адміністрацією Дональда Трампа про доступ до американських технологій у сфері ШІ та напівпровідників.
Amazon попередила про масштабну загрозу: кіберзлочинці використали ШІ для зламу понад 600 фаєрволів у 55 країнах за п'ять тижнів. Атаки націлені на об'єкти з однофакторною автентифікацією та слабкими обліковими даними.
Google випустила Gemini 3. 1 Pro, новітню версію своєї потужної моделі LLM, яка вже доступна в режимі попереднього перегляду. Нова модель значно перевершує попередню Gemini 3 та очолює рейтинги незалежних бенчмарків, таких як Humanity's Last Exam та APEX-Agents.
Meta скоротила щорічні виплати опціонами на акції приблизно на 5% більшості своїх співробітників. Це відбувається на тлі інвестицій у штучний інтелект та будівництва центрів обробки даних.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що захист свободи слова у соцмережах є "чистою нісенітницею", що суперечить зовнішній політиці Дональда Трампа. Європейські країни розглядають заборони соцмереж для неповнолітніх, тоді як США критикують такі дії як цензуру.
УНН розповідає про унікальність американських літаків, скільки коштують машини та завдяки чому здобули свою популярність.
Warner Bros Discovery відновила переговори з Paramount Skydance після того, як Netflix тимчасово дозволив це. Компанія має час до 23 лютого, щоб досягти домовленостей.
Єврокомісія розпочала офіційне розслідування щодо Shein через підозри у порушенні європейського законодавства. Розслідування стосується продажу нелегальних товарів, а також дизайну сервісу, що викликає звикання.
Іспанська влада звернулася до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне розслідування щодо X, Meta та TikTok. Це пов'язано зі створенням та поширенням сексуалізованих діпфейків за допомогою їхніх інструментів штучного інтелекту.
Рада ЄС оновила перелік юрисдикцій, що не співпрацюють у податковій сфері, додавши В'єтнам та острови Теркс і Кайкос. Зі списку виключили Фіджі, Самоа та Тринідад і Тобаго, залишивши 10 країн та територій.
Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденний візит до Індії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Головні теми обговорень – співпраця у сфері штучного інтелекту та потенційний контракт на постачання 114 винищувачів Dassault Rafale.
Європейський орган захисту даних розпочав розслідування щодо чат-бота Grok від X через створення ШІ-зображень сексуального характеру без згоди. Це стає черговим свідченням посиленої уваги регуляторів до платформи.
ByteDance обмежить свою модель генерації відео Seedance 2. 0 після погроз судовими позовами від Disney. Голлівудські студії звинуватили розробників у використанні "піратських бібліотек" для навчання нейромережі.
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI беруть участь у новому таємному конкурсі Пентагону з розробки безпілотників з голосовим управлінням. Метою є створення технології ройового управління, що перетворює голосові команди на цифрові інструкції для кількох дронів.
Українська розвідка оприлюднила інформацію про 39 підприємств концерну "Калашніков", частина з яких досі не під санкціями. Ці компанії виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані боєприпаси та інше військове обладнання.
Користувачі соцмережі Х (колишній Twitter) з України, США, Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини повідомляють про збої. Проблеми стосуються роботи вебсайту, застосунку та підключення до сервера.
17 лютого 2026 року відбудеться сонячне затемнення у Водолії, що принесе реформаторство, нові технології та руйнування старих систем. Цей період обіцяє різкий стрибок уперед, революційні настрої та формування нових союзів.
Акції Alibaba Group Holding Ltd. очолили розпродаж акцій китайських технологічних компаній після того, як Пентагон додав їх до списку компаній, що надають допомогу військовим. Пізніше Пентагон відкликав цей список без пояснень, але акції вже впали.
OpenAI залучає Пітера Стейнберга, розробника OpenClaw, для прискорення створення ШІ-помічників. Його проєкт OpenClaw, що зібрав 160 000 зірок на GitHub, дозволяє ШІ-агентам автономно керувати додатками та наймати людей.
Уряд Великої Британії ліквідує правову лазівку, що дозволяла розробникам ШІ уникати відповідальності за поширення незаконних матеріалів. Тепер усі постачальники чат-ботів повинні дотримуватися Закону про безпеку в Інтернеті.