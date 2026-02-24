Акції Alibaba впали після того, як Пентагон ненадовго додав її до "чорного списку"

Акції Alibaba Group Holding Ltd. очолили розпродаж акцій китайських технологічних компаній після того, як Пентагон додав їх до списку компаній, що надають допомогу військовим. Пізніше Пентагон відкликав цей список без пояснень, але акції вже впали.