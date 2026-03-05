$43.450.22
20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Теги
Автори
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Петер Сіярто
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Американські інженери інтегрували автономну турель Bullfrog на український морський дрон Magura V7

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Компанія Red Cat Holdings спільно з Allen Control Systems представили інноваційну версію українського морського дрона Magura V7, оснащену "розумною" туреллю Bullfrog. Дрон тепер здатний боротися з повітряними та надводними цілями, забезпечуючи активну протиповітряну оборону.

Американські інженери інтегрували автономну турель Bullfrog на український морський дрон Magura V7
Фото: Blue Ops

Компанія Red Cat Holdings спільно з Allen Control Systems представили інноваційну версію українського морського дрона Magura V7, оснащену "розумною" туреллю Bullfrog для боротьби з повітряними та надводними цілями. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Американський варіант безпілотника, що отримав назву Variant 7, став першою платформою в межах консорціуму Red Cat Futures Initiative, де штучний інтелект повністю керує процесом виявлення та наведення зброї на ворожі дрони типу "Шахед". Завдяки інтеграції автономної системи, морський дрон тепер здатний не лише виконувати функції камікадзе, а й забезпечувати активну протиповітряну оборону у відкритому морі.

Технічні переваги турелі Bullfrog та можливості морської платформи

Автономна турель Bullfrog використовує комп’ютерний зір та алгоритми штучного інтелекту для автоматичного супроводу цілей, вимагаючи від оператора лише фінальної команди на відкриття вогню.

Новітній реактивний дрон рф знищено з розробленого ГУР комплексу: показали відео30.05.25, 14:57 • 2503 перегляди

Система може бути оснащена різними типами кулеметів, включаючи M240 та M134 Minigun, і демонструє високу ефективність у знищенні літальних апаратів на відстані до 800 метрів.

Базова платформа Variant 7, яка є ліцензійною копією української Magura V7, має дальність ходу понад 1400 кілометрів та здатна нести до 650 кілограмів корисного навантаження, що робить її ідеальним носієм для таких високотехнологічних модулів.

Економічна ефективність та масштабованість захисту на морі

Розробники наголошують, що поєднання Magura V7 та Bullfrog є економічно вигідною відповіддю на загрози від дешевих дронів-камікадзе, оскільки вартість пострілу з кулемета значно нижча за пуск зенітної ракети.

Система працює на базі відкритої архітектури MOSA, що дозволяє легко об’єднувати безпілотники у "рої" для масованого захисту узбережжя або корабельних груп. Такий підхід створює новий рівень безпеки, де автономні морські роботи здатні самостійно ідентифікувати та нейтралізувати загрози в реальному часі без постійного втручання людини.

Досвід України та перспективи на міжнародному ринку

Хоча турель Bullfrog ще не проходила випробування в умовах реальних бойових дій на території України, сама концепція встановлення вогневих модулів на морські дрони була успішно апробована українськими розвідниками на платформах Sea Baby.

Українські розробники позмагаються за 1,1 млрд доларів від Пентагону: хто став головним конкурентом05.02.26, 00:12 • 4067 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Війна в Україні
Україна