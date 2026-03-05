Американські інженери інтегрували автономну турель Bullfrog на український морський дрон Magura V7
Компанія Red Cat Holdings спільно з Allen Control Systems представили інноваційну версію українського морського дрона Magura V7, оснащену "розумною" туреллю Bullfrog. Дрон тепер здатний боротися з повітряними та надводними цілями, забезпечуючи активну протиповітряну оборону.
Деталі
Американський варіант безпілотника, що отримав назву Variant 7, став першою платформою в межах консорціуму Red Cat Futures Initiative, де штучний інтелект повністю керує процесом виявлення та наведення зброї на ворожі дрони типу "Шахед". Завдяки інтеграції автономної системи, морський дрон тепер здатний не лише виконувати функції камікадзе, а й забезпечувати активну протиповітряну оборону у відкритому морі.
Технічні переваги турелі Bullfrog та можливості морської платформи
Автономна турель Bullfrog використовує комп’ютерний зір та алгоритми штучного інтелекту для автоматичного супроводу цілей, вимагаючи від оператора лише фінальної команди на відкриття вогню.
Система може бути оснащена різними типами кулеметів, включаючи M240 та M134 Minigun, і демонструє високу ефективність у знищенні літальних апаратів на відстані до 800 метрів.
Базова платформа Variant 7, яка є ліцензійною копією української Magura V7, має дальність ходу понад 1400 кілометрів та здатна нести до 650 кілограмів корисного навантаження, що робить її ідеальним носієм для таких високотехнологічних модулів.
Економічна ефективність та масштабованість захисту на морі
Розробники наголошують, що поєднання Magura V7 та Bullfrog є економічно вигідною відповіддю на загрози від дешевих дронів-камікадзе, оскільки вартість пострілу з кулемета значно нижча за пуск зенітної ракети.
Система працює на базі відкритої архітектури MOSA, що дозволяє легко об’єднувати безпілотники у "рої" для масованого захисту узбережжя або корабельних груп. Такий підхід створює новий рівень безпеки, де автономні морські роботи здатні самостійно ідентифікувати та нейтралізувати загрози в реальному часі без постійного втручання людини.
Досвід України та перспективи на міжнародному ринку
Хоча турель Bullfrog ще не проходила випробування в умовах реальних бойових дій на території України, сама концепція встановлення вогневих модулів на морські дрони була успішно апробована українськими розвідниками на платформах Sea Baby.
