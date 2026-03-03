Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters

Прагнення України до прискореного вступу до Європейського Союзу у межах будь-якої мирної угоди зіткнулося з "жорстким опором" урядів ЄС, які не хочуть відкривати "скриньку Пандори" з проблемами, які, на їхню думку, спричинить швидке приєднання, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський хоче 2027 рік для вступу до ЄС як частину врегулювання, яке припинить війну росії, сподіваючись, що це закріпить його країну в головному політичному клубі Європи та запропонує шлях до більшого процвітання, безпеки та стабільності, пише видання.

Чіткий шлях до ЄС може бути життєво важливим для Зеленського в просуванні будь-якого мирного врегулювання для українців, особливо якщо – як очікується – Україна не поверне контроль над усією своєю територією або не приєднається до військового альянсу НАТО, кажуть аналітики.

Але уряди ЄС, включаючи важковаговиків Францію та Німеччину, приватно висловлювали скептицизм щодо запропонованої реформи процесу вступу, яка скоротить шлях України до членства, кажуть дипломати.

Агентство Reuters поспілкувалося з вісьмома європейськими дипломатами та чиновниками, "і багато хто вказав на занепокоєння столиць ЄС щодо цієї ідеї", пише видання.

"Серед їхніх побоювань є те, що Україна та інші не продовжуватимуть реформи, такі як боротьба з корупцією, якщо їй вже надано членство в ЄС", зазначає видання.

Віцепрем'єр-міністр України та головний переговірник ЄС Тарас Качка заявив Reuters, що "Київ готовий врахувати занепокоєння членів ЄС". Він запропонував такі запобіжні заходи, як "система моніторингу для перевірки дотримання Києвом демократичних стандартів, та перехідний період, перш ніж він отримає сільськогосподарські субсидії ЄС".

Але він сказав, що політичне зобов'язання щодо дати членства буде важливим. "Це необхідно для мирного процесу, для встановлення довготривалого та справедливого миру в Європі", – сказав він.

Поточний процес приєднання до блоку зазвичай є тривалим та бюрократичним, навіть у простих випадках, що включає роки детальних переговорів та правових реформ для відповідності демократичним та економічним стандартам ЄС.

Кожен крок процесу приєднання, який поділено на розділи та кластери політичних питань, також вимагає схвалення всіх членів ЄС. Угорщина заблокувала шлях України на ранній стадії процесу.

За словами дипломатів, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова виконавчої влади блоку, "за зачиненими дверима запропонувала переглянути процес".

У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico

"Замість того, щоб спочатку провести всі необхідні реформи, країна може приєднатися до ЄС після виконання деяких мінімальних вимог, але з обмеженим доступом до фондів ЄС та ухвалення рішень, доки вони не виконають усі критерії членства".

Це може полегшити швидке приєднання України та інших країн, таких як Молдова, Чорногорія та Албанія, хоча ціль Зеленського – 1 січня 2027 року – все ще буде нереалістичною, не в останню чергу тому, що всі 27 нинішніх членів ЄС повинні ратифікувати будь-який документ про приєднання.

Україна вимагає конкретної дати вступу до ЄС після завершення антикорупційних реформ - Качка

Качка припустив, що Україна може принаймні підписати договір про приєднання з ЄС наступного року, навіть якщо ратифікація та інші кроки можуть зайняти більше часу для реалізації.

Але аналітики та дипломати не бачать особливого інтересу до таких сміливих кроків, включаючи запропоновану фон дер Ляєн реформу, відому як "зворотне розширення", оскільки вона перевертає процес з ніг на голову, дозволяючи країні приєднатися до того, як вона виконає всі поточні критерії.

"Зростаюча підтримка популістських партій та партій проти розширення у кількох столицях змушує уряди обережно ставитися до того, щоб їх сприймали як такі, що прискорюють процес, на який вони ще не отримали громадської згоди", – сказала Анастасія Почумбан, науковий співробітник German Council on Foreign Relations.

"Концепція зворотного розширення мертва, - сказав один дипломат ЄС. -Також немає підтримки для визначення конкретної дати вступу".

Західноєвропейський чиновник сказав: "Україна просто не готова і в ній процвітає корупція".

Минулого тижня фон дер Ляєн спробувала пом’якшити очікування в Україні. Вона публічно сказала Зеленському, що "дати самі по собі неможливі", навіть коли вона похвалила реформи країни посеред війни.

Вступ України до ЄС у 2027-му: фон дер Ляєн відповіла, чи реально це

Тим не менш, очікується, що Єврокомісія продовжуватиме наполягати на шляхах введення Києва до ЄС протягом наступних кількох років, стверджуючи, що членство зміцнить блок у військовому плані на тлі побоювань, що москва може наступним нападом на члена ЄС - ідеться у публікації.

Дехто каже, що модель поступової інтеграції, за якої країни, прагнучі членства, беруть участь у все більшій кількості програм та зустрічей ЄС, перш ніж приєднатися до клубу, може бути більш реальною, пише видання.

"Я думаю, що повний вступ протягом наступних кількох років залишається малоймовірним", – сказала про перспективи України Коріна Стратулат, заступник директора European Policy Centre.

"Натомість більш імовірною здається прискорена інтеграція – доступ до єдиного ринку, енергетика, цифрові технології, транспорт – поетапна участь у програмах та політиці ЄС", - зазначила вона.

Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття всіх кластерів вступу до ЄС за кілька днів