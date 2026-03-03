Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що активні бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на забезпечення України ракетами для ППО, зокрема Patriot. Він зазначив, що США та союзники можуть переорієнтовувати запаси на власну оборону.
Активні бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на забезпечення України ракетами для протиповітряної оборони. Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.
Деталі
Український лідер переконаний: війна на Близькому Сході може створити ризики для постачання ракет до систем ППО Україні, зокрема для Patriot, оскільки США та їхні союзники можуть переорієнтовувати запаси на власну оборону.
Ми можемо зіткнутися з труднощами у постачанні ракет і озброєння для захисту нашого неба. Американцям і їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для власної оборони, наприклад, ракети до систем Patriot
За словами Глави держави, наразі Київ не отримував сигналів від США чи Європи про зупинку або проблеми в роботі механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), за яким американське озброєння закуповується коштом європейського фінансування.
"Ми користуємося програмою PURL для закупівлі американської зброї за європейські кошти: можливо, американцям вона знадобиться, як це було минулого року", - уточнив Президент.
Водночас, наголосив він, інтенсивність бойових дій на Близькому Сході потенційно впливатиме на доступність компонентів і боєприпасів для протиповітряної оборони.
Зеленський нагадав, що під час попереднього загострення у регіоні влітку 2025 року темпи постачання окремих позицій для України сповільнювалися, і висловив побоювання, що подібний сценарій може повторитися.
Довідково
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – механізм, у межах якого країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння для України за узгодженим переліком пріоритетних потреб.
Днем раніше Президент Зеленський заявив, що Київ стежить за ситуацією на Близькому Сході, підтримуючи контакт з партнерами щодо стабільності програми PURL.