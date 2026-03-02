Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 64 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 5074 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 5330 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 33092 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 66354 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 62860 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 67729 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75032 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75088 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78500 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.8м/с
61%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 20819 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 19395 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 16212 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 23142 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 12026 перегляди
Публікації
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 920 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 5074 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 126022 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 131812 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 112875 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Ніна Южаніна
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 14 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 68293 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 66087 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 61475 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 59788 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
С-300

Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Друг пари, стиліст Лоу Роуч, заявив, що Зендея та Том Голланд одружилися, і весілля вже відбулося. Представники акторів поки не коментують цю інформацію.

Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти

Голлівуд вкотре  вибухнув через ситуацію довкола стосунків акторів Зендеї та Тома Голланда. Зокрема, в інформаційному просторі знову сплила тема стосовно того, що пара узаконила своє кохання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Access Hollywood.

Деталі

Відтак, друг пари та відомий стиліст Лоу Роуч на червоній доріжці Actor Awards  прямо заявив у коментарі журналістам, що його друзі вже перебувають у шлюбі. Він безпосередньо заявив, що "весілля вже відбулося" і його нібито всі пропустили. На уточнення він відповів, що це "абсолютна правда", однак жодних подробиць не навів.

Наразі представники пари не поспішають робити якісь заяви з приводу коментаря Лоу. Своєю чергою фоловери досить активно обговорють ситуацію довкола імовірного подружжя.

Відомо, що стосунки пари беруть початок із 2016 року — саме тоді вони познайомилися на зйомках стрічки Людина-павук: Повернення додому. Наприкінці 2024-го в медіа з’явилися розмови про можливі заручини після того, як акторку помітили з каблучкою на безіменному пальці.

Окрім цього, в інтернеті поширюються чутки про ймовірну вагітність Зендеї. Втім, жодного підтвердження ці припущення поки що не отримали.

Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера27.02.26, 18:49 • 59786 переглядiв

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Фільм
Шлюб