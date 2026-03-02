Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Київ • УНН
Друг пари, стиліст Лоу Роуч, заявив, що Зендея та Том Голланд одружилися, і весілля вже відбулося. Представники акторів поки не коментують цю інформацію.
Голлівуд вкотре вибухнув через ситуацію довкола стосунків акторів Зендеї та Тома Голланда. Зокрема, в інформаційному просторі знову сплила тема стосовно того, що пара узаконила своє кохання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Access Hollywood.
Деталі
Відтак, друг пари та відомий стиліст Лоу Роуч на червоній доріжці Actor Awards прямо заявив у коментарі журналістам, що його друзі вже перебувають у шлюбі. Він безпосередньо заявив, що "весілля вже відбулося" і його нібито всі пропустили. На уточнення він відповів, що це "абсолютна правда", однак жодних подробиць не навів.
Наразі представники пари не поспішають робити якісь заяви з приводу коментаря Лоу. Своєю чергою фоловери досить активно обговорють ситуацію довкола імовірного подружжя.
Відомо, що стосунки пари беруть початок із 2016 року — саме тоді вони познайомилися на зйомках стрічки Людина-павук: Повернення додому. Наприкінці 2024-го в медіа з’явилися розмови про можливі заручини після того, як акторку помітили з каблучкою на безіменному пальці.
Окрім цього, в інтернеті поширюються чутки про ймовірну вагітність Зендеї. Втім, жодного підтвердження ці припущення поки що не отримали.
