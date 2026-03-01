$43.210.00
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 2292 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 16940 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 34089 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 53669 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 62607 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 73136 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 74695 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72094 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 53106 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Популярнi новини
"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний1 березня, 08:49 • 13275 перегляди
День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для УкраїниPhoto1 березня, 09:23 • 12928 перегляди
Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням1 березня, 09:37 • 14564 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%1 березня, 10:49 • 15260 перегляди
Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені1 березня, 11:04 • 10000 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 82516 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 87249 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 73512 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 76323 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 76687 перегляди
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 43544 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 42051 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 39706 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 38994 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 52760 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна пройшла найскладнішу зиму за роки війни, відбивши масовані удари росіян. Він подякував енергетикам, військовим, комунальникам та підприємцям за стійкість.

Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці пройшли найбільш складну зиму за всі роки війни, яку росіяни хотіли перетворити на знищення України, передає УНН.

Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "шахедів" 

- заявив Зеленський.

За його словами, росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших: тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це.

Вдячний усім, хто нашу енергетику захищає та відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України – ви справді герої. Звісно, я хочу подякувати кожному українському воїну – усім, хто на захисті нашого неба, кожному розрахунку ППО, українській авіації, мобільним вогневим групам, усім розробникам, виробникам і операторам перехоплювачів – дякую! 

- наголосив Президент. 

Зеленський також подякував комунальним службам та місцевим і обласним владам, які були справді з людьми цією зимою, зі своїми містами, селами. Всі в Україні побачили, хто й чого вартий в управлінні містами, в управлінні громадами.

Особливо хочу відзначити українських підприємців, кожен бізнес в Україні – і малий, і великий, – який зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні. Надзвичайно важливо, щоб ми були стійкими й надалі 

- резюмував Глава держави.

Україна пережила важку зиму 2025/2026 з постійними обстрілами енергетики - ДТЕК01.03.26, 14:31 • 5016 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Село
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Володимир Зеленський
Україна