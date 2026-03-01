Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці пройшли найбільш складну зиму за всі роки війни, яку росіяни хотіли перетворити на знищення України, передає УНН.

Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "шахедів"

За його словами, росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших: тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це.

Вдячний усім, хто нашу енергетику захищає та відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України – ви справді герої. Звісно, я хочу подякувати кожному українському воїну – усім, хто на захисті нашого неба, кожному розрахунку ППО, українській авіації, мобільним вогневим групам, усім розробникам, виробникам і операторам перехоплювачів – дякую!

Зеленський також подякував комунальним службам та місцевим і обласним владам, які були справді з людьми цією зимою, зі своїми містами, селами. Всі в Україні побачили, хто й чого вартий в управлінні містами, в управлінні громадами.

Особливо хочу відзначити українських підприємців, кожен бізнес в Україні – і малий, і великий, – який зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні. Надзвичайно важливо, щоб ми були стійкими й надалі