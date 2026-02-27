$43.240.02
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 14894 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 18848 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 20734 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 19986 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 32649 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 19186 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 89663 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45095 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 52427 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 32653 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 27524 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 89668 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 72912 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 77225 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук заявила про припинення будь-яких стосунків із Тарасом Цимбалюком. Їхні стосунки не отримали продовження після зйомок, а спілкування з часом припинилося.

Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком

Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14", модель та блогерка Надін Головчук зробила заяву про спілкування з головним героєм проєкту — актором Тарасом Цимбалюком — після завершення зйомок. Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці Ксенії Щербач, повідомляє УНН.

Деталі

Попри те, що у фіналі пара обрала одне одного, їхні стосунки поза камерами не отримали продовження. За словами Надін, після завершення шоу між нею та Цимбалюком не склалося романтичної історії, а спілкування з часом припинилося.

Отож, як говорить блогерка, спершу вона розраховувала, що після постшоу їм вдасться зберегти принаймні теплі взаємини.

Ще до постшоу я думала, що ми залишимося в гарних стосунках, бо я не з тих людей, які хочуть все рубати, залишати поганий слід чи післясмак негативу. Це не про мене. Тому я нічого зайвого не говорила і не буду говорити

— говорить блогерка.

Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань03.02.26, 13:58 • 37366 переглядiв

Втім, як дала зрозуміти Головчук, реальність виявилася іншою. Вона натякнула на розчарування поведінкою актора, однак утрималася від конкретики. Після завершення проєкту вони повністю припинили контакти.

Після Нового року я отримувала голосові повідомлення. Але я зняла з себе всю відповідальність, я побачила, яке ставлення до мене було на постшоу і до. Але в мене теж є якийсь свій характер, своє бачення. Я навіть не слухала. Я прочитала, щоб людина бачила, але не слухала. Я не хочу впускати це знову в свій простір. Ми не бачились, не спілкувались

— підсумувала вона.

Таким чином, романтична історія, що завершилася вибором у фіналі "Холостяка-14", фактично зійшла нанівець одразу після вимкнених камер.

Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося16.02.26, 20:54 • 34018 переглядiв

Степан Гафтко

