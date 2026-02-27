Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком
Київ • УНН
Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук заявила про припинення будь-яких стосунків із Тарасом Цимбалюком. Їхні стосунки не отримали продовження після зйомок, а спілкування з часом припинилося.
Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14", модель та блогерка Надін Головчук зробила заяву про спілкування з головним героєм проєкту — актором Тарасом Цимбалюком — після завершення зйомок. Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці Ксенії Щербач, повідомляє УНН.
Деталі
Попри те, що у фіналі пара обрала одне одного, їхні стосунки поза камерами не отримали продовження. За словами Надін, після завершення шоу між нею та Цимбалюком не склалося романтичної історії, а спілкування з часом припинилося.
Отож, як говорить блогерка, спершу вона розраховувала, що після постшоу їм вдасться зберегти принаймні теплі взаємини.
Ще до постшоу я думала, що ми залишимося в гарних стосунках, бо я не з тих людей, які хочуть все рубати, залишати поганий слід чи післясмак негативу. Це не про мене. Тому я нічого зайвого не говорила і не буду говорити
Втім, як дала зрозуміти Головчук, реальність виявилася іншою. Вона натякнула на розчарування поведінкою актора, однак утрималася від конкретики. Після завершення проєкту вони повністю припинили контакти.
Після Нового року я отримувала голосові повідомлення. Але я зняла з себе всю відповідальність, я побачила, яке ставлення до мене було на постшоу і до. Але в мене теж є якийсь свій характер, своє бачення. Я навіть не слухала. Я прочитала, щоб людина бачила, але не слухала. Я не хочу впускати це знову в свій простір. Ми не бачились, не спілкувались
Таким чином, романтична історія, що завершилася вибором у фіналі "Холостяка-14", фактично зійшла нанівець одразу після вимкнених камер.
