Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком

Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14", модель та блогерка Надін Головчук зробила заяву про спілкування з головним героєм проєкту — актором Тарасом Цимбалюком — після завершення зйомок. Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці Ксенії Щербач, повідомляє УНН.

Попри те, що у фіналі пара обрала одне одного, їхні стосунки поза камерами не отримали продовження. За словами Надін, після завершення шоу між нею та Цимбалюком не склалося романтичної історії, а спілкування з часом припинилося.

Отож, як говорить блогерка, спершу вона розраховувала, що після постшоу їм вдасться зберегти принаймні теплі взаємини.

Ще до постшоу я думала, що ми залишимося в гарних стосунках, бо я не з тих людей, які хочуть все рубати, залишати поганий слід чи післясмак негативу. Це не про мене. Тому я нічого зайвого не говорила і не буду говорити

Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань

Втім, як дала зрозуміти Головчук, реальність виявилася іншою. Вона натякнула на розчарування поведінкою актора, однак утрималася від конкретики. Після завершення проєкту вони повністю припинили контакти.

Після Нового року я отримувала голосові повідомлення. Але я зняла з себе всю відповідальність, я побачила, яке ставлення до мене було на постшоу і до. Але в мене теж є якийсь свій характер, своє бачення. Я навіть не слухала. Я прочитала, щоб людина бачила, але не слухала. Я не хочу впускати це знову в свій простір. Ми не бачились, не спілкувались