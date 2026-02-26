Меланія Трамп головуватиме у Раді Безпеки ООН - посол США

$43.240.02
50.960.00
ukenru
19:13 • 1308 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 8488 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 12606 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 13613 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 24233 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 16751 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 77801 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 42409 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50602 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63691 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.4м/с
81%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 38558 перегляди
Під Дніпром викрили мережу шахрайських кол-центрів на понад 1500 робочих місць - ОГПVideo26 лютого, 10:39 • 5094 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 10432 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 19956 перегляди
Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф14:32 • 4604 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 24233 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 19980 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 77800 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 68610 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 73397 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Женева
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 1946 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 38938 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 49579 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 52244 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 57719 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Меланія Трамп головуватиме у Раді Безпеки ООН - посол США

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Меланія Трамп стане першою леді США, яка головуватиме в Раді Безпеки ООН. Вона пропагуватиме роль освіти у забезпеченні миру.

Меланія Трамп головуватиме у Раді Безпеки ООН - посол США

Перша леді США Меланія Трамп головуватиме в Раді Безпеки ООН у перший день, коли її очолять США. Про це повідомив у соцмережі Х посол США в ООН Майк Волц, передає УНН.

Створюємо історію! Меланія Трамп вперше стане першою леді США, яка головуватиме в Раді Безпеки – у перший же день головування Америки в Раді. Зробимо ООН знову великою! 

- написав Волц.

Додамо

За даними місії США при ООН, Меланія Трамп "буде пропагувати роль освіти в забезпеченні миру".

У той же день, коли США приймуть головування в Раді Безпеки ООН, Меланія Трамп увійде в історію, взявши до рук молоток (вперше перша леді США головуватиме в Раді) і буде пропагувати роль освіти в забезпеченні миру 

- йдеться у повідомленні.

Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому12.02.26, 20:04 • 4361 перегляд

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Меланія Трамп
Майкл Волц
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки