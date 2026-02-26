Меланія Трамп головуватиме у Раді Безпеки ООН - посол США
Київ • УНН
Меланія Трамп стане першою леді США, яка головуватиме в Раді Безпеки ООН. Вона пропагуватиме роль освіти у забезпеченні миру.
Перша леді США Меланія Трамп головуватиме в Раді Безпеки ООН у перший день, коли її очолять США. Про це повідомив у соцмережі Х посол США в ООН Майк Волц, передає УНН.
Створюємо історію! Меланія Трамп вперше стане першою леді США, яка головуватиме в Раді Безпеки – у перший же день головування Америки в Раді. Зробимо ООН знову великою!
Додамо
За даними місії США при ООН, Меланія Трамп "буде пропагувати роль освіти в забезпеченні миру".
У той же день, коли США приймуть головування в Раді Безпеки ООН, Меланія Трамп увійде в історію, взявши до рук молоток (вперше перша леді США головуватиме в Раді) і буде пропагувати роль освіти в забезпеченні миру
Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому12.02.26, 20:04 • 4361 перегляд