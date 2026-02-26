Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН - посол США

Первая леди США Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в первый день, когда его возглавят США. Об этом сообщил в соцсети Х посол США в ООН Майк Уолц, передает УНН.

Создаем историю! Мелания Трамп впервые станет первой леди США, которая будет председательствовать в Совете Безопасности – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой!

По данным миссии США при ООН, Мелания Трамп "будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира".

