Фильм

Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН - посол США

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Мелания Трамп станет первой леди США, которая будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Она будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира.

Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН - посол США

Первая леди США Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в первый день, когда его возглавят США. Об этом сообщил в соцсети Х посол США в ООН Майк Уолц, передает УНН.

Создаем историю! Мелания Трамп впервые станет первой леди США, которая будет председательствовать в Совете Безопасности – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой!

- написал Уолц.

Добавим

По данным миссии США при ООН, Мелания Трамп "будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира".

В тот же день, когда США примут председательство в Совете Безопасности ООН, Мелания Трамп войдет в историю, взяв в руки молоток (впервые первая леди США будет председательствовать в Совете) и будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира

- говорится в сообщении.

Мелания Трамп в третий раз помогла вернуть украинских детей домой12.02.26, 20:04 • 4357 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Мелания Трамп
Майкл Уолтц
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты