Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН - посол США
Киев • УНН
Мелания Трамп станет первой леди США, которая будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Она будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира.
Первая леди США Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в первый день, когда его возглавят США. Об этом сообщил в соцсети Х посол США в ООН Майк Уолц, передает УНН.
Создаем историю! Мелания Трамп впервые станет первой леди США, которая будет председательствовать в Совете Безопасности – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой!
Добавим
По данным миссии США при ООН, Мелания Трамп "будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира".
В тот же день, когда США примут председательство в Совете Безопасности ООН, Мелания Трамп войдет в историю, взяв в руки молоток (впервые первая леди США будет председательствовать в Совете) и будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира
