Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"

Известная украинская певица Джамала тронула своих подписчиков щемящим видео. Артистка исполнила трек "1944", с которым победила на Евровидении-2016, в дуэте со своим сыном Эмиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

В фотоблоге Джамала распространила теплый ролик, на котором можно увидеть, как она поет "1944", а ее 7-летний сын в этот момент подхватывает пение звездной мамы и умело играет на синтезаторе.

Невооруженным глазом видно, как ребенок внимательно следит за Джамалой и подбирает правильные ноты. В то же время артистка поет с максимальной отдачей. Фолловерам понравился этот теплый ролик, объединивший сердца самых родных людей.

Мой самый маленький дуэт, но самая большая любовь! - написала Джамала под видео.

Джамала презентовала новую песню "Замолчи", третью из будущего альбома "Движение мое". Композиция сочетает альтернативный поп и минималистичную электронику, затрагивая тему личных границ.