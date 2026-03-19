Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"
Киев • УНН
Певица Джамала опубликовала видео, где ее сын аккомпанирует на синтезаторе и подпевает маме. Артистка назвала это выступление своим самым маленьким дуэтом.
Известная украинская певица Джамала тронула своих подписчиков щемящим видео. Артистка исполнила трек "1944", с которым победила на Евровидении-2016, в дуэте со своим сыном Эмиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.
В фотоблоге Джамала распространила теплый ролик, на котором можно увидеть, как она поет "1944", а ее 7-летний сын в этот момент подхватывает пение звездной мамы и умело играет на синтезаторе.
Невооруженным глазом видно, как ребенок внимательно следит за Джамалой и подбирает правильные ноты. В то же время артистка поет с максимальной отдачей. Фолловерам понравился этот теплый ролик, объединивший сердца самых родных людей.
Мой самый маленький дуэт, но самая большая любовь!
Джамала презентовала новую песню "Замолчи", третью из будущего альбома "Движение мое". Композиция сочетает альтернативный поп и минималистичную электронику, затрагивая тему личных границ.