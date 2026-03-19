Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 17254 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 21040 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 29278 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 39042 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 39042 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"

Киев • УНН

 • 3914 просмотра

Певица Джамала опубликовала видео, где ее сын аккомпанирует на синтезаторе и подпевает маме. Артистка назвала это выступление своим самым маленьким дуэтом.

Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"

Известная украинская певица Джамала тронула своих подписчиков щемящим видео. Артистка исполнила трек "1944", с которым победила на Евровидении-2016, в дуэте со своим сыном Эмиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Детали

В фотоблоге Джамала распространила теплый ролик, на котором можно увидеть, как она поет "1944", а ее 7-летний сын в этот момент подхватывает пение звездной мамы и умело играет на синтезаторе. 

Невооруженным глазом видно, как ребенок внимательно следит за Джамалой и подбирает правильные ноты. В то же время артистка поет с максимальной отдачей. Фолловерам понравился этот теплый ролик, объединивший сердца самых родных людей.

Мой самый маленький дуэт, но самая большая любовь! 

- написала Джамала под видео.

Напомним

Джамала презентовала новую песню "Замолчи", третью из будущего альбома "Движение мое". Композиция сочетает альтернативный поп и минималистичную электронику, затрагивая тему личных границ.

Станислав Кармазин

