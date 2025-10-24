Социальная сеть

$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16700 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29430 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23641 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28215 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24718 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41094 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25715 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20045 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28186 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76190 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Новости по теме
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto

В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.

Криминал и ЧП • 24 октября, 20:05 • 9868 просмотра
США ввели санкции против президента Колумбии и его ближайшего окружения

Администрация Трампа ввела санкции против президента Колумбии Густаво Петро, его жены, сына и министра внутренних дел за предполагаемую торговлю наркотиками. Это обострило отношения между двумя странами, несмотря на отсутствие доказательств причастности Петро к наркоторговле.

Новости Мира • 24 октября, 19:52 • 1692 просмотра
Генпрокурор Нью-Йорка не признала себя виновной по делу о мошенничестве: Джеймс назвала процесс "инструментом мести" Трампа

Генеральный прокурор Нью-Йорка не признает свою вину по делу о мошенничестве, она считает судебный процесс политическим давлением Трампа.

Новости Мира • 24 октября, 19:26 • 1656 просмотра
Провокации польских болельщиков на матче "Шахтер" - "Легия": посол Украины отреагировал

Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал провокационные баннеры польских болельщиков на матче "Шахтера" и "Легии", назвав их не связанными со спортом. Он выразил благодарность Польше за поддержку украинских спортсменов, несмотря на инцидент.

Спорт • 24 октября, 16:04 • 2226 просмотра
В Запорожье 18-летний юноша стрелял из пистолета в центре города: полиция составила админпротокол

В Запорожье 18-летний местный житель получил админпротокол за мелкое хулиганство после стрельбы из пистолета в центре города. Ему грозит штраф, общественные работы или арест до 15 суток.

Общество • 24 октября, 15:23 • 2874 просмотра
США нанесли удар по судну наркокартеля в Карибском море по приказу Трампа – Минобороны

США продолжают войну против наркокартелей. Вчера, по словам Пита Хегсета, военные Америки уничтожили судно, которое использовалось террористической организацией.

Новости Мира • 24 октября, 13:41 • 2256 просмотра
В рф реанимировали фейк о "нацистских предках" Урсулы фон дер Ляйен: в ЦПД раскрыли цель кампании

Российская пропаганда распространяет фейк о "нацистских предках" Урсулы фон дер Ляйен, чтобы дискредитировать Председателя Еврокомиссии. "Доказательства" пропаганды — это подмена имен и фотоколлажи без источников.

Война в Украине • 24 октября, 13:21 • 2230 просмотра
Все из-за рекламы с Рейганом: Трамп прекратил торговые переговоры с КанадойPhotoVideo

Президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с Канадой 23 октября. Причиной стал рекламный ролик, опубликованный премьер-министром Онтарио, содержавший отрывки выступления Рональда Рейгана 1987 года.

Политика • 24 октября, 13:21 • 2402 просмотра
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит приняла первую леди Украины Елену Зеленскую: говорили о ментальном здоровье детейVideo

Елена Зеленская провела встречу с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит, обсудив гуманитарную поддержку, восстановление социальной инфраструктуры и ментальное здоровье детей. Зеленская поблагодарила Норвегию за помощь, особо отметив участие в коалиции Bring Kids Back UA и создание пространств ментального здоровья для подростков.

Общество • 24 октября, 13:09 • 2672 просмотра
Создали схему по незаконному отмыванию криптовалюты: в Винницкой области двум мужчинам объявили о подозренииVideo

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.

Общество • 24 октября, 12:49 • 2102 просмотра
В ЕС заявили, что Facebook, Instagram и TikTok нарушают правила: о чем идет речь

Еврокомиссия заявила, что Facebook, Instagram и TikTok нарушают законодательство ЕС, не предоставляя пользователям простых способов помечать незаконный контент. Компаниям грозят штрафы до 6% от годового мирового оборота.

Новости Мира • 24 октября, 10:56 • 2208 просмотра
ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями

Страны-члены ЕС поддержали идею введения минимального возраста для доступа к социальным сетям. Европейская комиссия работает над техническими основами для внедрения возрастных ограничений.

Новости Мира • 24 октября, 08:23 • 2718 просмотра
Мужчину в США задержали за проигрывание "Имперского марша" из "Звездных войн" перед Нацгвардией - СМИVideo

Житель Вашингтона подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера во время протеста против Национальной гвардии. Иск требует возмещения ущерба за нарушение Первой и Четвертой поправок Конституции США.

Новости Мира • 24 октября, 07:12 • 3144 просмотра
72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

Война в Украине • 24 октября, 06:21 • 2994 просмотра
Эксклюзив
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию

28-летняя американка Линн Шазин попала в больницу с анемией, вызванной чрезмерным употреблением матча-латте. Врач объяснил, что матча может действовать как "захватчик железа", препятствуя его усвоению организмом.

Общество • 24 октября, 06:00 • 76196 просмотра
ЕС продолжит финансировать Украину до 2027 года и усилит санкции против России - Зеленский

Европейский Союз подтвердил финансовую поддержку Украины до 2027 года и усиливает санкционное давление на Россию. Также рассматривается использование замороженных российских активов для защиты от агрессии.

Политика • 23 октября, 21:53 • 3244 просмотра
Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного праваVideo

Два российских военных самолета из Калининградской области нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это вопиющим нарушением международного права.

Политика • 23 октября, 18:44 • 6102 просмотра
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мираVideo

Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.

Спорт • 23 октября, 17:59 • 3464 просмотра
В России администратора Telegram-канала "Мелитополь это Украина" Яну Суворову приговорили к 14 годам колонии

В Ростове-на-Дону россияне приговорили к 14 годам администратора Телеграм-канала из Мелитополя, которую обвинили в терроризме.

Общество • 23 октября, 17:35 • 6316 просмотра
Мир необходим: Макрон заверил в готовности усилить давление на москву

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Владимира Зеленского в поддержке Украины и готовности усилить давление на москву. Он подчеркнул необходимость мира и приветствовал новые санкции США и ЕС против рф.

Политика • 23 октября, 16:08 • 2964 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo

Певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала, продемонстрировав в соцсети русскоязычную книгу. Она объяснила, что книги заказывал ее ассистент, а сама она читает исключительно на украинском.

Общество • 23 октября, 15:24 • 36420 просмотра
"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕСVideo

Президент Украины Зеленский провел ряд встреч с европейскими лидерами во время Саммита ЕС в Брюсселе.

Политика • 23 октября, 13:53 • 2478 просмотра
Израильские силы нанесли удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане

Силы обороны Израиля атаковали военный комплекс "Хезболлы" и объект по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана. Эти объекты использовались для тренировок и подготовки к террористическим атакам против Израиля.

Новости Мира • 23 октября, 13:23 • 4290 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto

Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.

УНН Lite • 23 октября, 12:24 • 42967 просмотра
"Встань, мадьяр, на зов Отчизны!": командующий Силами беспилотных систем ВСУ обратился к венграм в годовщину событий 1956 годаPhoto

23 октября 2025 года Венгрия отмечает 69-ю годовщину подавления революции советскими войсками. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, Герой Украины Роберт Бровди обратился к народу "исторической Родины" с речью о прошлом и настоящем.

Политика • 23 октября, 12:14 • 3058 просмотра
россия атаковала Украину 130 дронами, 92 из них обезврежены

Ночью 23 октября россия атаковала Украину 130 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны Украины сбили/подавили 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.

Война в Украине • 23 октября, 05:59 • 2994 просмотра
В Киеве до семи возросло число пострадавших из-за ночной атаки РФ

Число пострадавших в Киеве из-за российской атаки в ночь на 23 октября возросло до семи человек. Пятерых госпитализировали, двое лечатся амбулаторно.

Война в Украине • 23 октября, 04:37 • 4070 просмотра
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман

Российский беспилотник попал в синагогу на Подоле в Киеве 22 октября. В результате атаки пострадали четыре человека, зафиксировано падение обломков БПЛА в трех районах столицы.

Война в Украине • 22 октября, 22:26 • 22953 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto

Дональд Трамп опроверг сообщение Wall Street Journal о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия. Он заявил, что США не имеют никакого отношения к этим ракетам.

Война в Украине • 22 октября, 20:51 • 28541 просмотра
В Копейске Челябинской области РФ на заводе произошел взрыв

В Челябинской области прогремели взрывы на заводе пластмасс, очевидцы сообщают о пожаре.

Новости Мира • 22 октября, 19:42 • 3861 просмотра