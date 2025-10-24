В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.
Администрация Трампа ввела санкции против президента Колумбии Густаво Петро, его жены, сына и министра внутренних дел за предполагаемую торговлю наркотиками. Это обострило отношения между двумя странами, несмотря на отсутствие доказательств причастности Петро к наркоторговле.
Генеральный прокурор Нью-Йорка не признает свою вину по делу о мошенничестве, она считает судебный процесс политическим давлением Трампа.
Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал провокационные баннеры польских болельщиков на матче "Шахтера" и "Легии", назвав их не связанными со спортом. Он выразил благодарность Польше за поддержку украинских спортсменов, несмотря на инцидент.
В Запорожье 18-летний местный житель получил админпротокол за мелкое хулиганство после стрельбы из пистолета в центре города. Ему грозит штраф, общественные работы или арест до 15 суток.
США продолжают войну против наркокартелей. Вчера, по словам Пита Хегсета, военные Америки уничтожили судно, которое использовалось террористической организацией.
Российская пропаганда распространяет фейк о "нацистских предках" Урсулы фон дер Ляйен, чтобы дискредитировать Председателя Еврокомиссии. "Доказательства" пропаганды — это подмена имен и фотоколлажи без источников.
Президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с Канадой 23 октября. Причиной стал рекламный ролик, опубликованный премьер-министром Онтарио, содержавший отрывки выступления Рональда Рейгана 1987 года.
Елена Зеленская провела встречу с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит, обсудив гуманитарную поддержку, восстановление социальной инфраструктуры и ментальное здоровье детей. Зеленская поблагодарила Норвегию за помощь, особо отметив участие в коалиции Bring Kids Back UA и создание пространств ментального здоровья для подростков.
Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.
Еврокомиссия заявила, что Facebook, Instagram и TikTok нарушают законодательство ЕС, не предоставляя пользователям простых способов помечать незаконный контент. Компаниям грозят штрафы до 6% от годового мирового оборота.
Страны-члены ЕС поддержали идею введения минимального возраста для доступа к социальным сетям. Европейская комиссия работает над техническими основами для внедрения возрастных ограничений.
Житель Вашингтона подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера во время протеста против Национальной гвардии. Иск требует возмещения ущерба за нарушение Первой и Четвертой поправок Конституции США.
россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.
28-летняя американка Линн Шазин попала в больницу с анемией, вызванной чрезмерным употреблением матча-латте. Врач объяснил, что матча может действовать как "захватчик железа", препятствуя его усвоению организмом.
Европейский Союз подтвердил финансовую поддержку Украины до 2027 года и усиливает санкционное давление на Россию. Также рассматривается использование замороженных российских активов для защиты от агрессии.
Два российских военных самолета из Калининградской области нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это вопиющим нарушением международного права.
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.
В Ростове-на-Дону россияне приговорили к 14 годам администратора Телеграм-канала из Мелитополя, которую обвинили в терроризме.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Владимира Зеленского в поддержке Украины и готовности усилить давление на москву. Он подчеркнул необходимость мира и приветствовал новые санкции США и ЕС против рф.
Певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала, продемонстрировав в соцсети русскоязычную книгу. Она объяснила, что книги заказывал ее ассистент, а сама она читает исключительно на украинском.
Президент Украины Зеленский провел ряд встреч с европейскими лидерами во время Саммита ЕС в Брюсселе.
Силы обороны Израиля атаковали военный комплекс "Хезболлы" и объект по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана. Эти объекты использовались для тренировок и подготовки к террористическим атакам против Израиля.
Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.
23 октября 2025 года Венгрия отмечает 69-ю годовщину подавления революции советскими войсками. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, Герой Украины Роберт Бровди обратился к народу "исторической Родины" с речью о прошлом и настоящем.
Ночью 23 октября россия атаковала Украину 130 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны Украины сбили/подавили 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.
Число пострадавших в Киеве из-за российской атаки в ночь на 23 октября возросло до семи человек. Пятерых госпитализировали, двое лечатся амбулаторно.
Российский беспилотник попал в синагогу на Подоле в Киеве 22 октября. В результате атаки пострадали четыре человека, зафиксировано падение обломков БПЛА в трех районах столицы.
Дональд Трамп опроверг сообщение Wall Street Journal о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия. Он заявил, что США не имеют никакого отношения к этим ракетам.
В Челябинской области прогремели взрывы на заводе пластмасс, очевидцы сообщают о пожаре.