Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило переговорные позиции по Кластерам 4 и 5, что позволяет стране начать переговоры с Европейским Союзом по всем шести Кластерам. Это решение основывается на отчетах Европейской комиссии и отражает последовательное выполнение Украиной обязательств на пути к членству в ЕС.
Правительство Украины утвердило переговорные позиции по Кластерам 4 и 5. Таким образом, Украина готова к открытию переговоров с Европейским Союзом по всем шести Кластерам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Детали
Как указано в сообщении, на основании утвержденных документов будет оцениваться прогресс Украины в выполнении критериев членства в ЕС. Переговорные позиции подготовлены с учетом отчетов Европейской комиссии по результатам скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС.
Сейчас Украина имеет одобренные переговорные позиции по всем шести Кластерам. Мы последовательно и оперативно выполняем взятые на себя обязательства на пути к членству в Европейском Союзе. В течение этого года завершен скрининг, разработаны и начато внедрение дорожных карт реформ. Украина готова двигаться дальше
Добавим
Кластер 4 охватывает направления законодательства в сферах транспорта, энергетики, трансъевропейской сети, окружающей среды и изменений климата.
Кластер 5 касается сельского хозяйства и развития сельских территорий, продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политики, а также рыболовства и водного промысла, региональной политики и координации структурных инструментов, кроме того, финансовые и бюджетные положения.
Напомним
Украина стремится закрыть переговорные кластеры для вступления в Европейский Союз до конца 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что технически Украина готова к открытию всех шести кластеров до конца этого года.