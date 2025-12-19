$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 584 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 1620 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 3734 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 11941 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 12288 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 12771 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 14916 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12349 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 18747 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10842 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки рф: показали последствияPhotoVideo19 декабря, 06:44 • 5006 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 11037 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 19412 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 18021 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 20616 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 11943 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 18747 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 20684 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 25537 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 51851 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Джорджия Мелони
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Купянск
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 57566 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 39581 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37954 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 44261 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 49220 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
M1 Abrams
Дипломатка

Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Правительство Украины утвердило переговорные позиции по Кластерам 4 и 5, что позволяет стране начать переговоры с Европейским Союзом по всем шести Кластерам. Это решение основывается на отчетах Европейской комиссии и отражает последовательное выполнение Украиной обязательств на пути к членству в ЕС.

Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5

Правительство Украины утвердило переговорные позиции по Кластерам 4 и 5. Таким образом, Украина готова к открытию переговоров с Европейским Союзом по всем шести Кластерам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Детали

Как указано в сообщении, на основании утвержденных документов будет оцениваться прогресс Украины в выполнении критериев членства в ЕС. Переговорные позиции подготовлены с учетом отчетов Европейской комиссии по результатам скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС.

Сейчас Украина имеет одобренные переговорные позиции по всем шести Кластерам. Мы последовательно и оперативно выполняем взятые на себя обязательства на пути к членству в Европейском Союзе. В течение этого года завершен скрининг, разработаны и начато внедрение дорожных карт реформ. Украина готова двигаться дальше 

– отметил Вице-премьер Тарас Качка.

Добавим

Кластер 4 охватывает направления законодательства в сферах транспорта, энергетики, трансъевропейской сети, окружающей среды и изменений климата.

Кластер 5 касается сельского хозяйства и развития сельских территорий, продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политики, а также рыболовства и водного промысла, региональной политики и координации структурных инструментов, кроме того, финансовые и бюджетные положения.

Напомним

Украина стремится закрыть переговорные кластеры для вступления в Европейский Союз до конца 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что технически Украина готова к открытию всех шести кластеров до конца этого года.

Алла Киосак

Политика