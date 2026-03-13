$44.160.1950.960.02
12 марта, 21:38 • 20050 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 16:05 • 52103 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 47996 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 71512 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 38414 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 25500 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 20656 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 23683 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
12 марта, 09:02 • 40436 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
12 марта, 07:14 • 50367 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 15:26 • 71510 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию

Киев • УНН

 • 2158 просмотра

Повара используют эффект мимикрии для создания блюд, визуально напоминающих другие объекты. Салаты подают в виде роллов, а торты имитируют бытовые вещи.

Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию

В современном разнообразии блюд вкусом уже трудно удивить. Фудблогеры и известные рестораны в социальных сетях превращают подачу своих блюд в целые гастрономические шоу. Профессиональные повара и любители экспериментируют с формой подачи, создавая блюда, которые визуально напоминают совсем другие. Это называют кулинарной мимикрией — когда привычные рецепты получают новый вид и становятся настоящим украшением стола. УНН собрал все о новом кулинарном тренде.

Необычная подача как тренд

Соревнуясь в креативности подачи своих блюд, кулинары положили начало новому тренду. Ныне даже встречая гостей дома, хозяева и хозяйки стараются оригинально подать угощение.

Яркий вид еды привлекает внимание и добавляет красок в обыденность, равнодушными не останутся ни гости, ни подписчики в соцсетях. Удивят даже давно известные рецепты.

Как создать эффект мимикрии

Мимикрия в кулинарии предполагает изменение формы или структуры блюда так, чтобы оно напоминало другое. Салаты подают в виде рулетов или выкладывают слоями. Также при подаче могут использовать формы или нарезать блюдо на нестандартные порции.

Например, салат можно подать не в салатнице, а в виде роллов, рулетов или даже небольших "тортов". Такой подход позволяет создать интересную подачу и оставить старый вкусный рецепт.

Салаты в виде роллов

Один из популярных вариантов — формирование салатов в виде роллов. Для этого ингредиенты выкладывают слоями на тонкий лист лаваша, омлета или нори, после чего плотно сворачивают рулетом и нарезают порционными кусочками.

В результате блюдо напоминает рулет или суши, но внутри могут быть совсем другие ингредиенты — от овощей и сыра до курицы или рыбы.

Новая жизнь для селедки под шубой 

Традиционный салат "сельдь под шубой" также можно подать нестандартно. Вместо классического выкладывания слоев в салатнице его формируют в виде рулета или даже торта.

В варианте рулета ингредиенты выкладывают на пищевую пленку или лаваш, а затем сворачивают и охлаждают. После нарезки блюдо выглядит современнее, его удобно подавать порционно.

Суши в виде пиццы или торта

Еще один популярный пример кулинарной мимикрии — суши в виде других блюд. Их могут формировать как пиццу или торт, который затем нарезают на куски.

Такие вариации сохраняют классические ингредиенты — рис, рыбу, нори, авокадо или сыр, — но выглядят гораздо необычнее, чем традиционные роллы.

Мимикрия в кондитерском деле

Широкую популярность такие десерты приобрели после тренда "Real or cake?" (Настоящий или торт), взорвавшего социальные сети. Кондитеры создавали различные бытовые предметы или совсем не сладкие блюда. Например, торт, который выглядит как мясо или туалет в оригинальном размере. Тренд заключается в том, чтобы отгадать: настоящий перед вами предмет или торт.

После чего эти торты начали вируситься и произвели настоящий фурор.

Такой десерт является отличным подарком, ведь создает вау-эффект. Также торт-мимикрия — это про персонализацию: можно подобрать именно то, что любит человек. Например, именинник увлекается шахматами — вот и торт в виде шахматной доски.

Если человек любит читать, то в форме любимой книги.

Также торт-мимикрия идеально подходит для тематических мероприятий или для того, чтобы просто над кем-то подшутить. 

Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь05.03.26, 16:41 • 45367 просмотров

Александра Месенко

УНН LiteЛайфхакипубликацииКулинар
