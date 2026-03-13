Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 16948 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 43645 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 42070 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 61750 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 33679 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 23194 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 18994 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23354 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40207 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50121 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 758 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 61763 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 37638 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 33148 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 61788 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 20281 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 20409 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 18997 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 35157 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 53987 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта

Киев • УНН

 • 734 просмотра

В столице пройдут спектакли Кайдашева семья и Наталка Полтавка, показ немого кино и космическое шоу. Мероприятия состоятся в "Кракове", Малой Опере и планетарии.

Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта

В эти выходные в Киеве состоится немало культурных событий для ценителей искусства, кино и науки. УНН собрал для вас топ-5 интересных мероприятий для увлекательного и интересного уикенда.

Детали

Планета Земля: от рождения до рассвета человечества + Путешествие по созвездиям (классическая программа)

Где? - г. Киев, улица Большая Васильковская, 57/3.

Когда? - 15 марта.

О событии: задумывались ли вы, какой была Земля миллиарды лет назад? Во время этого события посетители смогут совершить увлекательное путешествие в далекое прошлое, к моменту рождения нашей планеты. Гости узнают, как Земля менялась от горячей и нестабильной молодой планеты до мира, в котором появилась жизнь и, в конце концов, люди. Участники смогут "почувствовать" экстремальные условия разных эпох: от адской жары первых миллионов лет существования Земли до суровых морозов ледникового периода. Событие также расскажет о доисторических существах, населявших планету задолго до появления человека, и о том, как лед, огонь и постоянные процессы эволюции постепенно формировали мир, в котором мы живем сегодня.

Немое кино в джазе "Малыш"

Где? - г. Киев, Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12.

Когда? - 15 марта в 16:00.

О событии: зрителей приглашают на особый киновечер с показом легендарного немого фильма "Малыш" Чарли Чаплина. Ленту будут демонстрировать в сопровождении живой музыки и импровизаций на пианино, которые будут звучать вместе с кадрами фильма. Музыкальное сопровождение этого вечера будет создавать пианист и композитор Илья Ересько. Украинский музыкант известен тонким чувством мелодии и авторским подходом к исполнению, что позволяет по-новому ощутить знакомые произведения.

В  центре сюжета история Бродяги, который находит брошенного младенца и берет его под свою опеку. Картина сочетает комедию, драму и социальные мотивы, рассказывая трогательную историю о человечности и заботе.

Спектакль "Кайдашева семья"

Где? - г. Киев, Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5.

Когда? - 14 марта - 3 апреля.

О событии: динамичная, сатирическая комедия, которая сочетает классический сюжет с современной сценической подачей. В центре истории – погоня за выгодой, попытки перехитрить судьбу и желание получить все и сразу, то есть темы, которые остаются актуальными в любые времена.

Спектакль отличается быстрым темпом, острым юмором и неожиданными сюжетными поворотами. Живая музыка и эмоциональная игра актеров делают знакомую историю ярким сценическим действом, которое заставляет не только смеяться, но и задуматься над тем, действительно ли обман может привести к счастью, а организаторы обещают насыщенный эмоциями финал, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. 

Итальянская комедия "Сумасшедший". Спектакль

Где? - г. Киев, Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12.

Когда? - 14 марта в 17:00. 

О событии: в центре сюжета – мужчина с манией перевоплощения, который случайно оказывается в полицейском участке. Он больше всего мечтает сыграть роль судьи, и судьба будто подбрасывает шанс: именно в этот участок с проверкой должен прибыть судья кассационного суда.

Воспользовавшись случаем, герой решает воплотить свою безумную идею. Однако быстро становится понятно, что в участке творятся странные вещи: здесь фальсифицируют дела, запугивают подозреваемых, а люди при загадочных обстоятельствах "выпадают" из окон.

Это сатирическая комедия с итальянским темпераментом, полная абсурдного юмора и неожиданных поворотов. История, вдохновленная реальными событиями, высмеивает бюрократию, злоупотребление властью и человеческие слабости.

Опера по пьесе Ивана Котляревского "Наталка Полтавка" 

Где? - г. Киев, ул. Владимирская, 50, Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко.

Когда? - 14 марта в 15:00. 

О событии: история девушки Наталки, которая вместе с матерью живет в нищете после переезда из Полтавы в село. Ее возлюбленный Петр уехал на заработки и давно не подает вестей. Тем временем к Наталке сватается состоятельный, но значительно старший возный. Перед девушкой встает непростой выбор: остаться верной любви или согласиться на брак ради благополучия матери.

Опера сочетает лирическую историю с юмором и ярким украинским колоритом. Постановка отличается народными песнями, танцами и живой эмоциональностью, что делает это произведение одним из самых известных в классическом украинском репертуаре.

Алла Киосак

КультураКиевпубликации
Киев