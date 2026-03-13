Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта
Киев • УНН
В столице пройдут спектакли Кайдашева семья и Наталка Полтавка, показ немого кино и космическое шоу. Мероприятия состоятся в "Кракове", Малой Опере и планетарии.
В эти выходные в Киеве состоится немало культурных событий для ценителей искусства, кино и науки. УНН собрал для вас топ-5 интересных мероприятий для увлекательного и интересного уикенда.
Детали
Планета Земля: от рождения до рассвета человечества + Путешествие по созвездиям (классическая программа)
Где? - г. Киев, улица Большая Васильковская, 57/3.
Когда? - 15 марта.
О событии: задумывались ли вы, какой была Земля миллиарды лет назад? Во время этого события посетители смогут совершить увлекательное путешествие в далекое прошлое, к моменту рождения нашей планеты. Гости узнают, как Земля менялась от горячей и нестабильной молодой планеты до мира, в котором появилась жизнь и, в конце концов, люди. Участники смогут "почувствовать" экстремальные условия разных эпох: от адской жары первых миллионов лет существования Земли до суровых морозов ледникового периода. Событие также расскажет о доисторических существах, населявших планету задолго до появления человека, и о том, как лед, огонь и постоянные процессы эволюции постепенно формировали мир, в котором мы живем сегодня.
Немое кино в джазе "Малыш"
Где? - г. Киев, Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12.
Когда? - 15 марта в 16:00.
О событии: зрителей приглашают на особый киновечер с показом легендарного немого фильма "Малыш" Чарли Чаплина. Ленту будут демонстрировать в сопровождении живой музыки и импровизаций на пианино, которые будут звучать вместе с кадрами фильма. Музыкальное сопровождение этого вечера будет создавать пианист и композитор Илья Ересько. Украинский музыкант известен тонким чувством мелодии и авторским подходом к исполнению, что позволяет по-новому ощутить знакомые произведения.
В центре сюжета история Бродяги, который находит брошенного младенца и берет его под свою опеку. Картина сочетает комедию, драму и социальные мотивы, рассказывая трогательную историю о человечности и заботе.
Спектакль "Кайдашева семья"
Где? - г. Киев, Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5.
Когда? - 14 марта - 3 апреля.
О событии: динамичная, сатирическая комедия, которая сочетает классический сюжет с современной сценической подачей. В центре истории – погоня за выгодой, попытки перехитрить судьбу и желание получить все и сразу, то есть темы, которые остаются актуальными в любые времена.
Спектакль отличается быстрым темпом, острым юмором и неожиданными сюжетными поворотами. Живая музыка и эмоциональная игра актеров делают знакомую историю ярким сценическим действом, которое заставляет не только смеяться, но и задуматься над тем, действительно ли обман может привести к счастью, а организаторы обещают насыщенный эмоциями финал, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.
Итальянская комедия "Сумасшедший". Спектакль
Где? - г. Киев, Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12.
Когда? - 14 марта в 17:00.
О событии: в центре сюжета – мужчина с манией перевоплощения, который случайно оказывается в полицейском участке. Он больше всего мечтает сыграть роль судьи, и судьба будто подбрасывает шанс: именно в этот участок с проверкой должен прибыть судья кассационного суда.
Воспользовавшись случаем, герой решает воплотить свою безумную идею. Однако быстро становится понятно, что в участке творятся странные вещи: здесь фальсифицируют дела, запугивают подозреваемых, а люди при загадочных обстоятельствах "выпадают" из окон.
Это сатирическая комедия с итальянским темпераментом, полная абсурдного юмора и неожиданных поворотов. История, вдохновленная реальными событиями, высмеивает бюрократию, злоупотребление властью и человеческие слабости.
Опера по пьесе Ивана Котляревского "Наталка Полтавка"
Где? - г. Киев, ул. Владимирская, 50, Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко.
Когда? - 14 марта в 15:00.
О событии: история девушки Наталки, которая вместе с матерью живет в нищете после переезда из Полтавы в село. Ее возлюбленный Петр уехал на заработки и давно не подает вестей. Тем временем к Наталке сватается состоятельный, но значительно старший возный. Перед девушкой встает непростой выбор: остаться верной любви или согласиться на брак ради благополучия матери.
Опера сочетает лирическую историю с юмором и ярким украинским колоритом. Постановка отличается народными песнями, танцами и живой эмоциональностью, что делает это произведение одним из самых известных в классическом украинском репертуаре.