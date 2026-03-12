$43.980.1150.930.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одессита

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Земельные схемы в крупных городах часто выглядят как сугубо бизнес-истории, но их последствия ощущает вся община. Когда городская земля используется непрозрачно, бюджет теряет средства, а рынок — справедливую конкуренцию. История с землей под клиникой Odrex в Одессе показывает, как подобные решения могут отражаться на развитии города.

Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одессита

Из-за коррупционных схем с городской землей бюджет недополучает средства, которые должны были бы направляться на поддержку уязвимых слоев населения, модернизацию больниц, школ и детских садов, капитальный ремонт дорог и создание современной инфраструктуры. В итоге община города недополучает то, что напрямую влияет на качество жизни людей. О том, как возможная коррупционная схема вокруг земли под главным корпусом частной клиники Odrex может ухудшать качество жизни одесситов, читайте в материале УНН.

Использование городской земли и ее влияние на развитие общин давно находится в центре внимания экспертов. Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что любые непрозрачные решения по передаче земли неизбежно бьют по бюджету города и качеству жизни людей.

Каждый незаконно переданный гектар земли – это прямой удар по бюджету общины, а значит – по качеству жизни каждого из нас. Логика проста: городская земля – это ключевой экономический актив общины. Она должна работать на город: передаваться в аренду через прозрачные аукционы, привлекать инвестиции и наполнять бюджет. Но когда земля отдается "своим" по заниженным ценам (а иногда вообще бесплатно), город недополучает огромные средства. И именно этих денег потом не хватает на реальные нужды людей. Фактически земельная коррупция превращается в скрытый налог для всей общины. Потому что каждая незаконная схема – это минус в бюджете, который потом приходится компенсировать либо сокращением расходов, либо отложенным развитием

- написал Виталий Кулик.

Как уже писал УНН, подобная история стала предметом уголовного расследования в Одессе. Речь идет о земельном участке площадью почти полтора гектара на улице Розкидайловской, 69/71, где расположен главный корпус частной клиники Odrex.

По данным открытых реестров, земля площадью 1,4931 га принадлежит ООО "Фабрика "Акация" и по документам имеет промышленное целевое назначение для размещения производственных зданий. В то же время с 2012 года на этой территории работает медицинское учреждение Odrex, которое арендует расположенные на этой земле помещения.

Правоохранители проверяют, не произошло ли самовольное расширение границ участка и внесение изменений в государственные реестры без надлежащих правовых оснований. В частности, следствие устанавливает, законно ли был изменен тип объекта с промышленных зданий на здания учреждения здравоохранения.

В то же время привлекает внимание и структура собственности компаний, связанных со спорным участком и деятельностью клиники Odrex. Так, совладельцами ООО "Фабрика "Акация", которое владеет землей, являются: Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая и Евгений Савицкий. Те же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом Odrex" – юридического лица, на лицензии которого работает клиника. Контрольный пакет в этой компании принадлежит Ирине Зайковой, значительные доли также имеют Лариса Мысоцкая и Тигран Арутюнян.

Таким образом, хотя формально речь идет о разных юридических лицах владельца земли и медицинской компании-арендатора. В то же время фактически и землю, и здания, и медицинский бизнес, работающий на этой территории, контролируют связанные между собой люди.

Отдельное внимание привлекает и история получения этого земельного участка. По данным открытых источников, ООО "Фабрика "Акация" стало его владельцем в 2007 году – в период активного перераспределения земельных ресурсов в Одессе. Тогда городом руководил Эдуард Гурвиц, а земельные решения городских властей неоднократно становились предметом журналистских расследований.

СМИ также обращали внимание на связи основателя бренда Odrex Леонида Кучука с политической средой того времени. В медиа его называли спонсором команды Гурвица и человеком, который мог иметь влияние на формирование городского совета в 2006 году. На этом фоне возникает вопрос, при каких условиях частная компания получила в собственность почти полтора гектара городской земли промышленного назначения и происходило ли это на конкурентных началах? Подобные истории, как отмечают эксперты, не являются уникальными для Одессы и скорее свидетельствуют о системной проблеме управления городской землей.

Одесса, например, годами упоминается среди городов, где земельные вопросы регулярно становятся предметом уголовных производств, журналистских расследований и общественных скандалов. И речь идет не об отдельных участках, а о целых системах схем – с подставными компаниями, манипуляциями с кадастровыми данными и запутанными цепочками перепродаж. Для одесского бизнеса и чиновников – это сверхприбыли, а для одесситов – разбитые тротуары, аварийные дома и город, который теряет былую красоту

- отметил Кулик.

По мнению Виталия Кулика, проблема земельных схем не ограничивается отдельными скандалами или уголовными делами. Каждое непрозрачное решение по городской земле означает потери для бюджета общины, а значит – меньше ресурсов на школы, больницы, социальные программы и развитие инфраструктуры. Именно поэтому истории, подобные ситуации с землей под клиникой Odrex, имеют значение не только для правоохранителей, но и для жителей города, ведь деятельность крупных бизнес-структур и их бенефициаров в сфере городской земли в конечном итоге отражается на качестве их жизни.

Коррупция на местном уровне становится прямым тормозом развития. Вместо новых парков, развязок, современных больниц и комфортных общественных пространств, община получает хаотичную застройку, перегруженные сети и постоянные оправдания чиновников о том, почему в бюджете снова "нет денег

- считает эксперт.

Напомним

После того как стало известно о расследовании в отношении земельного участка на Розкидайловской, в клинике Odrex попытались дистанцироваться от этой истории. В комментарии УНН администрация медучреждения подчеркнула, что клиника является лишь арендатором помещений и не имеет отношения к вопросам, связанным с землей или недвижимостью.

При этом Odrex проигнорировали вопросы о связи владельцев структур, через которые работает Odrex, с компанией ООО "Фабрика "Акация", которая владеет землей под главным корпусом медучреждения.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПпубликации
Недвижимость
Odrex
Бренд
Одесса