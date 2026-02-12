$43.030.06
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Правоохоронці розслідують можливе самовільне захоплення землі та зміну цільового призначення ділянки під клінікою Odrex в Одесі. Власник землі та клініка мають спільних засновників, що ставить під сумнів їхню непричетність.

Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі

Скандальна клініка Odrex, ймовірно, розміщена на земельній ділянці, частина якої, могла бути самовільно зайнята, а її цільове призначення – змінене з порушенням законодавства. Йдеться про землю та нерухомість на вул. Розкидайлівській в Одесі, де розташована головна локація медзакладу. Формально клініка лише орендує приміщення. Втім відкриті реєстри свідчать: юридичні особи орендаря і власника землі мають спільних засновників. Чи може цей факт вплинути на розподіл відповідальності та що загрожує учасникам можливої земельної схеми, читайте в матеріалі УНН.

Відповідно до даних з ресурсу YouControl земельна ділянка та будівля за адресою Розкидайлівська, 69/71 перебувають у власності ТОВ "Фабрика Акація". Саме ця компанія виступає орендодавцем приміщення для ТОВ "Медичний дім "Одрекс" – юридичної особи, на ліцензії якої зараз працює скандальна клініка.

Як повідомляв УНН раніше, засновники обох компаній практично збігаються. Серед співвласників ТОВ "Фабрика Акація" – Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька та Євген Савицький. Ці ж прізвища фігурують і серед засновників ТОВ "Медичний дім "Одрекс". Формально це різні юридичні особи. Але фактично і землю, і будівлі, і медичний бізнес контролює одна група бенефіціарів.

У такій ситуації виникає логічне питання: якщо буде доведено порушення земельного чи реєстраційного законодавства, чи може відповідальність обмежитися лише власником ділянки? Юрист Олег Шрам вважає, що наявність спільних засновників може мати значення в межах розслідування.

Багато правопорушень вчиняється за попередньою змовою групи осіб. І якщо вони причетні до цього, то, звичайно, так, їхнім діям, рішенням чи бездіяльності має надаватись відповідна оцінка

- прокоментував юрист.

За даними слідства, власник земельної ділянки ТОВ "Фабрика Акація" міг провести реконструкцію будівель на вул. Розкидайлівській, 69/71 з виходом за межі відведеної землі та фактичним самовільним зайняттям прилеглої території.

Окремо правоохоронці перевіряють законність змін, внесених до Державного реєстру речових прав. Зокрема загальну площу об’єкта збільшили з 18 995,7 кв. м до 19 023,4 кв. м, а цільове призначення нерухомості змінили з "нежитлових будівель та споруд" на "нежитлові будівлі закладу охорони здоров’я".

Відомо, що зміни були внесені рішенням державного реєстратора за заявою керівника ТОВ "Фабрика Акація". Водночас Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради повідомило, що дозвільні документи на виконання будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію за цією адресою не реєструвалися і не видавалися.

Правоохоронці вважають, що реконструкція могла відбутися без належної проєктної документації та без дозвільних документів. У межах кримінального провадження Приморський районний суд Одеси надав дозвіл на огляд земельної ділянки із залученням спеціаліста-геодезиста. 

Тимчасом адвокати скандальної Odrex публічно заявили, що клініка не має стосунку до перевірок, оскільки слідчі дії стосуються лише орендодавця. Вони наголошують, що ухвала суду передбачає лише огляд будівлі зовні та прилеглої території і не пов’язана з ліцензуванням чи припиненням роботи медзакладу.

Водночас у публічній заяві адвокати також говорили про "тиск на бізнес" і нібито ризики для пацієнтів клініки. Таким чином виникає суперечність: з одного боку – твердження про повну непричетність клініки; з іншого – заяви про загрозу її роботі.

Тож попри публічні спроби дистанціюватися від нового кримінального провадження, відкриті реєстри свідчать: клініка та компанія-власник земельної ділянки пов’язані спільними засновниками. Формально – це різні юридичні особи. Фактично – одна група бенефіціарів контролює і землю, і будівлю, і медичний бізнес, який там працює. У такій ситуації говорити про повну непричетність щонайменше дивно.

"Справа Odrex" знову вийшла за межі суто медичної площини. Після гучних скандалів зі смертями пацієнтів, підробками документів та залякуванням свідків, клініка опинилася у центрі ще одного скандалу – цього разу земельного.

Чи стане це черговим епізодом у довгому переліку репутаційних криз та чи матиме реальні юридичні наслідки вирішить суд. Але факт залишається фактом: попри заяви про "чужі проблеми", зв’язок між орендарем і власником землі є прямим. 

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Нерухомість
Odrex
Одеса