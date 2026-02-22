Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування
Київ • УНН
Після удару ракетами FP-5 "Фламінго" по воткінському заводу зафіксовано серйозні руйнування одного з ключових виробничих цехів. Це може суттєво вплинути на виготовлення ракетної техніки.
Деталі
На оприлюднених супутникових знімках видно пролом у покрівлі даху одного з цехів орієнтовними розмірами близько 30 на 24 метри. Висота пошкоджень є нерівномірною - приблизно 24 метри з одного боку та близько 18 метрів з іншого. Характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі. За оцінками аналітиків, внутрішні приміщення цеху могли повністю вигоріти.
Удар припав на корпус №19 - гальвано-штамповочний цех. Саме в цьому підрозділі здійснюються процеси штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей, зокрема нанесення захисних і функціональних покриттів та підготовка поверхонь до подальшого складання.
Фахівці зазначають, що ураження такого типу цеху може мати критичний вплив на виробничий цикл підприємства, адже саме тут формується базова конструкція корпусів виробів і виконується їхня технологічна підготовка до фінальних етапів збирання. Пошкодження цієї ланки здатне суттєво сповільнити або зупинити випуск ракетної продукції.
Нагадаємо
Українські військові 20 лютого вразили воткінський завод ракетою "Фламінго", яка могла подолати до 1650 км. Цей удар, можливо, побив світовий рекорд дальності бойових пусків.