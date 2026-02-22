$43.270.00
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 22835 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 34415 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 30915 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 51669 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 51371 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 39224 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36952 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29352 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25641 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Після удару ракетами FP-5 "Фламінго" по воткінському заводу зафіксовано серйозні руйнування одного з ключових виробничих цехів. Це може суттєво вплинути на виготовлення ракетної техніки.

Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування

Після удару ракетами FP-5 "Фламінго" по воткінському заводу у росії зафіксовано серйозні руйнування одного з ключових виробничих цехів підприємства, що може суттєво вплинути на виготовлення ракетної техніки. Про це повідомляє Telegram-канал КіберБорошно, передає УНН.

Деталі

На оприлюднених супутникових знімках видно пролом у покрівлі даху одного з цехів орієнтовними розмірами близько 30 на 24 метри. Висота пошкоджень є нерівномірною - приблизно 24 метри з одного боку та близько 18 метрів з іншого. Характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі. За оцінками аналітиків, внутрішні приміщення цеху могли повністю вигоріти.

Удар припав на корпус №19 - гальвано-штамповочний цех. Саме в цьому підрозділі здійснюються процеси штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей, зокрема нанесення захисних і функціональних покриттів та підготовка поверхонь до подальшого складання.

Фахівці зазначають, що ураження такого типу цеху може мати критичний вплив на виробничий цикл підприємства, адже саме тут формується базова конструкція корпусів виробів і виконується їхня технологічна підготовка до фінальних етапів збирання. Пошкодження цієї ланки здатне суттєво сповільнити або зупинити випуск ракетної продукції.

Нагадаємо

Українські військові 20 лютого вразили воткінський завод ракетою "Фламінго", яка могла подолати до 1650 км. Цей удар, можливо, побив світовий рекорд дальності бойових пусків.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Україна