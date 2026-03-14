Іран видав попередження про евакуацію з портів ОАЕ та атакував безпілотниками Фуджейру
Київ • УНН
Іран закликав до евакуації з трьох портів ОАЕ через нібито атаки США. Уламки збитого іранського дрона спричинили пожежу на нафтовому об'єкті у Фуджейрі.
Іран у суботу випустив попередження про евакуацію з трьох великих портів Об'єднаних Арабських Еміратів, включаючи найзавантаженіший на Близькому Сході. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
Іран стверджує, що США використовували "порти, доки та притулки" в ОАЕ для завдання ударів по іранському острові Харг. Іран закликав людей евакуюватися з районів, де, за його словами, ховалися американські війська.
Через кілька годин після загрози жодних ознак нападу на порт Джебель-Алі в Дубаї чи порт Халіфа в Абу-Дабі не було. Однак на знімках видно, що в третьому порту, у Фуджейрі, сталася пожежа, спричинена уламками перехопленого іранського безпілотника, що потрапили в нафтовий об'єкт. Іран стверджує, що США атакували зблизька від Дубая.
