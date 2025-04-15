Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.