Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Україна має понад 10 виробників дронів на оптоволокні з дальністю до 20+ км та очікує на додаткові кошти від Нордичних країн для збільшення виробництва.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про плани закупівлі для України дронів польського виробництва WB Group. Україна вже використовує БПЛА Warmate та FlyEye.
81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.
4 квітня відзначається річниця створення НАТО. Альянс надає всебічну підтримку Україні для зміцнення обороноздатності. Питання вступу України до НАТО залишається складним.
Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 6,7 мільярдів крон на 2025-2027 роки. Кошти підуть на ППО, артилерію та підтримку Військово-повітряних сил.
Програма Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на шляху до членства в ЄС. Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. У пакет увійдуть закупівлі оборонного обладнання та фінансові пожертви.
Сукупний дохід десятки найбільших медкомпаній України у 2024 році склав 14,59 млрд грн, що на 37% більше, ніж торік. Лідером є "Добробут" з доходом 3,34 млрд грн.
В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Швеція та Північно-Балтійські країни просять Єврокомісію надати пропозиції для прискорення вступу України до ЄС. Угорщина погрожує блокувати переговори, поки не будуть вирішені питання прав угорської меншини.
У Міноборони Швеції заявили, що передача літаків ASC890 Україні відбувається без затримок, але терміни залежать від готовності F-16. Швеція також допомагає навчати українських пілотів.
Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.
Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.
Збройові компанії США, Британії та Туреччини можуть бути виключені з фонду ЄС на оборону, якщо їхні країни не підпишуть угоди з Брюсселем. Щонайменше 65% коштів підуть на продукцію в ЄС, Норвегії та Україні.
Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.
Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.
Іран намагався уникнути відповідальності, заперечуючи юрисдикцію Ради ІКАО. Проте, справу буде розглянуто по суті на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії.
Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.
Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.
Швеція підписала контракт на виробництво та постачання Україні 18 САУ Archer і 5 контрбатарейних радарів ARTHUR вартістю близько 300 млн доларів. Це посилить артилерійський потенціал України.
Німецький концерн Rheinmetall заявив про готовність надати озброєння для міжнародної миротворчої місії в Україні. Компанія може запропонувати понад 2000 найменувань озброєнь, зокрема танки та бронеавтомобілі.
У 2024 році Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів, що в 10 разів більше, ніж у 2014. Компанія також повідомила про перший річний прибуток та збільшення користувачів до 675 млн.
Служба безпеки Швеції прогнозує значний ризик погіршення безпекової ситуації в країні на 2024-2025 роки. Найбільшою загрозою вважається росія, яка може здійснювати диверсії проти підтримки України та телекомунікацій.
Експорт військового обладнання Швеції досяг історичного максимуму в 29 млрд крон у 2024 році. ОАЕ, США та Бразилія стали найбільшими імпортерами, а допомога Україні подвоїлася.