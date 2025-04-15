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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2158 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 5414 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29671 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160381 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138701 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141636 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136154 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135985 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196705 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77720 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

Політика • 14 квітня, 11:06 • 5072 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Україна має понад 10 виробників дронів на оптоволокні з дальністю до 20+ км та очікує на додаткові кошти від Нордичних країн для збільшення виробництва.

Війна • 11 квітня, 15:51 • 88266 перегляди

Швеція закупить для Збройних сил України дрони в Польщі

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про плани закупівлі для України дронів польського виробництва WB Group. Україна вже використовує БПЛА Warmate та FlyEye.

Війна • 10 квітня, 12:43 • 7579 перегляди

Шведська королева перенесла операцію, усі її заплановані зістрічі скасовано

81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.

Новини Світу • 4 квітня, 17:58 • 91615 перегляди
Ексклюзив

День створення НАТО: як Альянс допомагає Україні та коли можливий вступ

4 квітня відзначається річниця створення НАТО. Альянс надає всебічну підтримку Україні для зміцнення обороноздатності. Питання вступу України до НАТО залишається складним.

Війна • 4 квітня, 06:27 • 612173 перегляди

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 6,7 мільярдів крон на 2025-2027 роки. Кошти підуть на ППО, артилерію та підтримку Військово-повітряних сил.

Війна • 3 квітня, 11:08 • 8269 перегляди

ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства

Програма Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на шляху до членства в ЄС. Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.

Політика • 1 квітня, 07:57 • 21046 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Швеція виділила Україні рекордний пакет військової допомоги на $1,6 мільярда

Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. У пакет увійдуть закупівлі оборонного обладнання та фінансові пожертви.

Війна • 31 березня, 11:33 • 28786 перегляди

Медичні компанії України отримали 14,6 млрд грн доходу у 2024 році - на 37% більше, ніж у 2023

Сукупний дохід десятки найбільших медкомпаній України у 2024 році склав 14,59 млрд грн, що на 37% більше, ніж торік. Лідером є "Добробут" з доходом 3,34 млрд грн.

Суспільство • 31 березня, 08:16 • 14621 перегляди

У МОЗ повідомили, на якому етапі погодження нового методу протезування

В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.

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Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

Суспільство • 28 березня, 13:42 • 30751 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Швеція та країни Балтії попросили Єврокомісію надати конкретні пропозиції щодо просування вступу України до ЄС

Швеція та Північно-Балтійські країни просять Єврокомісію надати пропозиції для прискорення вступу України до ЄС. Угорщина погрожує блокувати переговори, поки не будуть вирішені питання прав угорської меншини.

Новини Світу • 23 березня, 16:17 • 108909 перегляди

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

У Міноборони Швеції заявили, що передача літаків ASC890 Україні відбувається без затримок, але терміни залежать від готовності F-16. Швеція також допомагає навчати українських пілотів.

Війна • 21 березня, 16:36 • 42841 перегляди

В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.

Економіка • 20 березня, 13:36 • 19001 перегляди
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Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.

Політика • 20 березня, 08:24 • 260843 перегляди

ЄС виключає США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на 150 млрд євро - FT

Збройові компанії США, Британії та Туреччини можуть бути виключені з фонду ЄС на оборону, якщо їхні країни не підпишуть угоди з Брюсселем. Щонайменше 65% коштів підуть на продукцію в ЄС, Норвегії та Україні.

Війна • 19 березня, 12:15 • 21820 перегляди

Шість країн ЄС закликають до пришвидшення з членством України - Politico

Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.

Політика • 19 березня, 09:43 • 13094 перегляди

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.

Війна • 18 березня, 09:47 • 101254 перегляди

Міжнародна організація цивільної авіації продовжить розгляд справи про збиття літака рейсу PS752 в Ірані - Сибіга

Іран намагався уникнути відповідальності, заперечуючи юрисдикцію Ради ІКАО. Проте, справу буде розглянуто по суті на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії.

Політика • 18 березня, 02:07 • 14637 перегляди

Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.

Здоров'я • 14 березня, 15:39 • 15882 перегляди

Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35

Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.

Новини Світу • 14 березня, 08:45 • 14870 перегляди

Швеція поставить Україні 18 САУ Archer і 5 радарів ARTHUR на $300 млн

Швеція підписала контракт на виробництво та постачання Україні 18 САУ Archer і 5 контрбатарейних радарів ARTHUR вартістю близько 300 млн доларів. Це посилить артилерійський потенціал України.

Війна • 14 березня, 05:32 • 27549 перегляди

Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні після війни

Німецький концерн Rheinmetall заявив про готовність надати озброєння для міжнародної миротворчої місії в Україні. Компанія може запропонувати понад 2000 найменувань озброєнь, зокрема танки та бронеавтомобілі.

Політика • 13 березня, 00:52 • 18535 перегляди

Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів

У 2024 році Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів, що в 10 разів більше, ніж у 2014. Компанія також повідомила про перший річний прибуток та збільшення користувачів до 675 млн.

Новини Світу • 12 березня, 11:33 • 12906 перегляди

Шведські правоохоронці попереджають про нові загрози безпеці країни: основна - з рф

Служба безпеки Швеції прогнозує значний ризик погіршення безпекової ситуації в країні на 2024-2025 роки. Найбільшою загрозою вважається росія, яка може здійснювати диверсії проти підтримки України та телекомунікацій.

Новини Світу • 11 березня, 16:27 • 15665 перегляди

Швеція встановила рекорд з експорту військового обладнання через війну в Україні

Експорт військового обладнання Швеції досяг історичного максимуму в 29 млрд крон у 2024 році. ОАЕ, США та Бразилія стали найбільшими імпортерами, а допомога Україні подвоїлася.

Політика • 10 березня, 15:47 • 19197 перегляди