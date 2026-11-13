Не лише Фінляндія: Норвегія та Естонія заборонили спортсменам з рф і білорусі виступати на своїх територіях

Уряди Норвегії і Естонії слідом за Фінляндією заборонили російським спортсменам виступати на своїй території. Про це повідомляє УНН.

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Норвезьке ЗМІ Tv2 повідомило, що уряд Норвегії планує не допускати до країни професійних російських і білоруських спортсменів, а також супровідний персонал, якщо вони приїжджають для участі в змаганнях.

У свою чергу, міністерство культури Естонії заявило у листі, надісланому Міжнародній федерації лижного спорту (FIS), що російські і білоруські спортсмени не зможуть брати участь у змаганнях на території країни. Про це повідомляє ERR.

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Уряд Фінляндії запровадив обмеження на в’їзд російських спортсменів та інших спортивних фахівців, зокрема тих, хто виступає під нейтральним статусом. У Гельсінкі пояснили рішення тим, що їхній приїзд становить загрозу міжнародним відносинам країни.

Нагадаємо

Норвегія, Данія та Швеція відмовляться грати з росією на чемпіонаті світу з хокею серед чоловіків 2027 року в Німеччині через проблеми безпеки та геополітичну напруженість.

Крім того, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що російських хокеїстів не можна допускати до міжнародних чемпіонатів до завершення війни проти України. Він розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування заборони на участь російських спортсменів у змаганнях.