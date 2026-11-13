Не лише Фінляндія: Норвегія та Естонія заборонили спортсменам з рф і білорусі виступати на своїх територіях

$45.380.0650.340.14
ukenru
15:50 • 6318 перегляди
Генерал СБУ Дука закликав Раду створити ТСК для розслідування причетності керівництва НАБУ та САП до корупції
15:38 • 9528 перегляди
Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia
15:19 • 3834 перегляди
"Підстав для паніки немає": міністр оцінив, чи загрожує дефіцит соняшникової олії на тлі ударів рф
15:16 • 11232 перегляди
Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні
13:33 • 18564 перегляди
"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
13:16 • 17273 перегляди
Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії
12:59 • 14237 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
12:25 • 14887 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
10:41 • 19594 перегляди
Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький
13 листопада, 09:18 • 17570 перегляди
За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всю суму застави Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.6м/с
94%
734мм
Популярнi новини
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 34936 перегляди
SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабельPhotoVideo13 листопада, 06:33 • 16862 перегляди
Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні13 листопада, 06:53 • 17705 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 18224 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 20470 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 20648 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 34317 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 36734 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 34703 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 35112 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Вигівський Іван Михайлович
Микола Азаров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Олешки
Реклама
УНН Lite
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 18432 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 24740 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 25467 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 25170 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 32578 перегляди
Актуальне
Ту-160
Ту-95
«Калібр» (сімейство ракет)
P-800 Oniks
COVID-19

Не лише Фінляндія: Норвегія та Естонія заборонили спортсменам з рф і білорусі виступати на своїх територіях

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Норвегія та Естонія не допускатимуть російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території. Раніше такі обмеження запровадила Фінляндія.

Не лише Фінляндія: Норвегія та Естонія заборонили спортсменам з рф і білорусі виступати на своїх територіях

Уряди Норвегії і Естонії слідом за Фінляндією заборонили російським спортсменам виступати на своїй території. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Норвезьке ЗМІ Tv2 повідомило, що уряд Норвегії планує не допускати до країни професійних російських і білоруських спортсменів, а також супровідний персонал, якщо вони приїжджають для участі в змаганнях.

У свою чергу, міністерство культури Естонії заявило у листі, надісланому Міжнародній федерації лижного спорту (FIS), що російські і білоруські спортсмени не зможуть брати участь у змаганнях на території країни. Про це повідомляє ERR.

Додатково

Уряд Фінляндії запровадив обмеження на в’їзд російських спортсменів та інших спортивних фахівців, зокрема тих, хто виступає під нейтральним статусом. У Гельсінкі пояснили рішення тим, що їхній приїзд становить загрозу міжнародним відносинам країни.

Нагадаємо

Норвегія, Данія та Швеція відмовляться грати з росією на чемпіонаті світу з хокею серед чоловіків 2027 року в Німеччині через проблеми безпеки та геополітичну напруженість.

Крім того, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що російських хокеїстів не можна допускати до міжнародних чемпіонатів до завершення війни проти України. Він розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування заборони на участь російських спортсменів у змаганнях.

Євген Устименко

СуспільствоСпортПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Гельсінкі
Фінляндія
Данія
Швеція
Норвегія
Чехія
Німеччина
Естонія