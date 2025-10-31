Ціни на нафту Brent та WTI впали на 0,55% та 0,71% відповідно, прямуючи до третього місячного падіння. Зміцнення долара та скорочення виробничої активності в Китаї вплинули на ринок, тоді як зростання пропозиції від ОПЕК+ та США компенсувало вплив санкцій.
Після перемир'я між китайським та американським лідерами зустріч провели очільники міністерств оборони Піт Хегсет та Дон Джун.
Пасажирський літак JetBlue здійснив екстрену посадку в аеропорту Тампи після раптового зниження висоти. Постраждалих пасажирів госпіталізували, Федеральне управління цивільної авіації розслідує інцидент.
Літак президента Колумбії Петро затримався в Мадриді після відмови американської авіакомпанії заправити його Boeing 737-700 у Кабо-Верде. Інцидент став проявом санкцій Міністерства фінансів США проти колумбійського лідера через ймовірні зв’язки з наркоторгівлею.
Литовська влада тимчасово закрила повітряний простір над Вільнюсом через повітряні кулі з білорусі, що стало шостим подібним випадком за жовтень. Це призвело до повернення двох рейсів та посилення контролю на кордоні з білоруссю.
Морський експорт російських нафтопродуктів скоротився до 1,89 млн барелів на добу, що є мінімальним рівнем за три роки. Причиною стали збої на НПЗ, санкції та удари українських безпілотників.
Нова Зеландія запроваджує санкції проти ще 65 суден тіньового флоту та суб'єктів з білорусі, Ірану та Північної Кореї.
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа у сфері міжнародної торгівлі. Схвалено двопартійну резолюцію про відміну введених президентом США мит. Наразі це вже третій випадок за тиждень, коли голоси республіканців поєднуються з демократами щодо політики США у сфері торгівлі.
Букінгемський палац офіційно скасував титули принца Ендрю, тепер він відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Він втратить статус члена королівської родини та переїде до приватного маєтку Сандрінгем.
Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, надаючи свої пропозиції. Президент Зеленський наголосив, що ефект від американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній є відчутним.
Міністерство фінансів США наклало санкції на організацію з Канкуна, яка займалася "контрабандою людей", переправивши тисячі осіб до США. Група також звинувачується в наркотрафіку, хабарництві та відмиванні грошей.
Річна інфляція в Німеччині у жовтні знизилася до 2,3% після 2,4% у вересні, перевищивши ринковий прогноз у 2,2%. Сповільнення зумовлене здешевленням енергії та повільнішим зростанням цін на продукти харчування, тоді як вартість послуг продовжує зростати.
росія відновила військові польоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви. Два російські літаки здійснили рейси до сирійського міста Латакія, де розташована база.
Президент Зеленський повідомив про перші детальні оцінки розвідки щодо впливу нових санкцій на російську воєнну машину. За його словами, втрати росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів за рік.
Польща не скасує безстрокову заборону на імпорт агропромислової продукції з України, попри нову торговельну угоду ЄС-Україна. Ця заборона стосується пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи та висівок.
Найбільший індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp. планує закупити до 24 мільйонів барелів нафти з Америки в першому кварталі наступного року. Це пов'язано зі скороченням поставок із росії після останнього пакету санкцій США.
Україна очікує, що Китай припинить купувати російські енергоносії, оскільки їх продаж фінансує військову агресію рф. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Китай має достатньо можливостей впливати на Росію та може відігравати активнішу роль у мирному процесі.
росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши понад 650 дронів та понад 50 ракет. Атака торкнулася щонайменше 11 областей, спричинивши руйнування та жертви.
Китай і США досягли консенсусу з важливих економічних питань після зустрічі Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа. Сторони обговорили питання TikTok, мит та рідкісноземельних елементів, домовившись про подальші кроки.
Президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори між Пекіном та Nvidia відбудуться після його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це свідчить про відсутність значних змін у контролі Вашингтона над експортом технологій.
Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч з Сі Цзіньпіном, заявивши про досягнення торговельної угоди та зниження мит. Також вирішено питання щодо рідкісноземельних металів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже серйозно обговорював війну росії проти України з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Лідери домовилися працювати разом над вирішенням цього питання.
"Лякалки" путіна про "непереможну" зброю є спробою психологічного тиску на Захід. Санкції настільки притисли путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ "ядеркою", яку рф все одно не зможе застосувати.
Іран, ймовірно, активізував програму розробки балістичних ракет, отримуючи перхлорат натрію з Китаю, що є ключовим компонентом для твердого палива. Це відбувається після відновлення санкцій ООН, ініційованих через порушення ядерної угоди 2015 року.
Німеччина розглядає націоналізацію підрозділу російської компанії "роснефть" через санкції США. Це стосується нафтопереробного заводу Schwedt, який забезпечує паливом Берлін та східну Німеччину.
Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропаганди, а також синхронізує 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Президент Зеленський наголосив на важливості блокування контактів російських суб'єктів, що працюють на війну.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про складну ситуацію на Покровському напрямку, де триває висока інтенсивність бойових дій. У Куп'янську ситуація залишається непростою, але Сили оборони України мають більше контролю.
У Франції розпочався суд над болгарами, обвинуваченими в оскверненні єврейського меморіалу в Парижі. Слідство вважає, що акція була організована російськими спецслужбами для розпалювання міжетнічної ворожнечі.
США очікують, що Сербія переконає “Газпром” продати свою частку в NIS або отримати контроль над нафтопереробним заводом шляхом націоналізації.
США зняли санкції з Мілорада Додіка та членів його родини після відставки лідера боснійських сербів з посади президента Республіки Сербської. Десятки осіб та компаній з сербської частини Боснії також вилучено зі списку OFAC.