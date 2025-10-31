В Німеччині інфляція знизилася до 2,3%, що є мінімальним рівнем за кілька місяців

Річна інфляція в Німеччині у жовтні знизилася до 2,3% після 2,4% у вересні, перевищивши ринковий прогноз у 2,2%. Сповільнення зумовлене здешевленням енергії та повільнішим зростанням цін на продукти харчування, тоді як вартість послуг продовжує зростати.