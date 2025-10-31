$42.080.01
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:53 • 3868 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 7514 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 13986 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 14595 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 40550 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 43609 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34351 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 68794 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:37 • 28075 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Популярнi новини
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Новини по темi
Ціни на нафту знижуються третій місяць поспіль на тлі сильного долара і великої пропозиції

Ціни на нафту Brent та WTI впали на 0,55% та 0,71% відповідно, прямуючи до третього місячного падіння. Зміцнення долара та скорочення виробничої активності в Китаї вплинули на ринок, тоді як зростання пропозиції від ОПЕК+ та США компенсувало вплив санкцій.

Економіка • 06:33 • 1522 перегляди
Очільники Міноборони США та Китаю Хегсет і Дон Джун провели переговори після "перемир’я" Трампа та Сі

Після перемир'я між китайським та американським лідерами зустріч провели очільники міністерств оборони Піт Хегсет та Дон Джун.

Політика • 03:28 • 2708 перегляди
Пасажирів літака JetBlue доставили до лікарні після екстреної посадки у Флориді

Пасажирський літак JetBlue здійснив екстрену посадку в аеропорту Тампи після раптового зниження висоти. Постраждалих пасажирів госпіталізували, Федеральне управління цивільної авіації розслідує інцидент.

Новини Світу • 31 жовтня, 01:26 • 7810 перегляди
Літак президента Колумбії Густаво Петро відмовились заправляти через санкції США

Літак президента Колумбії Петро затримався в Мадриді після відмови американської авіакомпанії заправити його Boeing 737-700 у Кабо-Верде. Інцидент став проявом санкцій Міністерства фінансів США проти колумбійського лідера через ймовірні зв’язки з наркоторгівлею.

Новини Світу • 31 жовтня, 00:40 • 2888 перегляди
Литва знову призупиняла авіасполучення над Вільнюсом через повітряні кулі з боку білорусі

Литовська влада тимчасово закрила повітряний простір над Вільнюсом через повітряні кулі з білорусі, що стало шостим подібним випадком за жовтень. Це призвело до повернення двох рейсів та посилення контролю на кордоні з білоруссю.

Новини Світу • 30 жовтня, 22:11 • 2600 перегляди
Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б’ють по енергетиці рф – Вloomberg

Морський експорт російських нафтопродуктів скоротився до 1,89 млн барелів на добу, що є мінімальним рівнем за три роки. Причиною стали збої на НПЗ, санкції та удари українських безпілотників.

Економіка • 30 жовтня, 21:20 • 2492 перегляди
Нова Зеландія розширила санкції проти “тіньового флоту” рф та компаній з білорусі, Ірану і КНДР

Нова Зеландія запроваджує санкції проти ще 65 суден тіньового флоту та суб'єктів з білорусі, Ірану та Північної Кореї.

Економіка • 30 жовтня, 20:19 • 1344 перегляди
Сенат США проголосував проти глобальних мит Трампа стосовно 100 країн

Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа у сфері міжнародної торгівлі. Схвалено двопартійну резолюцію про відміну введених президентом США мит. Наразі це вже третій випадок за тиждень, коли голоси республіканців поєднуються з демократами щодо політики США у сфері торгівлі.

Економіка • 30 жовтня, 20:14 • 2326 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор

Букінгемський палац офіційно скасував титули принца Ендрю, тепер він відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Він втратить статус члена королівської родини та переїде до приватного маєтку Сандрінгем.

Новини Світу • 30 жовтня, 19:41 • 17197 перегляди
Україна контактує з ЄС щодо 20-го пакету санкцій проти росії - Зеленський

Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, надаючи свої пропозиції. Президент Зеленський наголосив, що ефект від американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній є відчутним.

Політика • 30 жовтня, 18:25 • 2634 перегляди
США ввели санкції проти мережі "контрабанди людей", яка діє з Мексики

Міністерство фінансів США наклало санкції на організацію з Канкуна, яка займалася "контрабандою людей", переправивши тисячі осіб до США. Група також звинувачується в наркотрафіку, хабарництві та відмиванні грошей.

Новини Світу • 30 жовтня, 17:04 • 2788 перегляди
В Німеччині інфляція знизилася до 2,3%, що є мінімальним рівнем за кілька місяців

Річна інфляція в Німеччині у жовтні знизилася до 2,3% після 2,4% у вересні, перевищивши ринковий прогноз у 2,2%. Сповільнення зумовлене здешевленням енергії та повільнішим зростанням цін на продукти харчування, тоді як вартість послуг продовжує зростати.

Економіка • 30 жовтня, 14:21 • 3294 перегляди
рф відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії - Bloomberg

росія відновила військові польоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви. Два російські літаки здійснили рейси до сирійського міста Латакія, де розташована база.

Новини Світу • 30 жовтня, 13:04 • 2808 перегляди
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї

Президент Зеленський повідомив про перші детальні оцінки розвідки щодо впливу нових санкцій на російську воєнну машину. За його словами, втрати росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів за рік.

Війна в Україні • 30 жовтня, 12:42 • 11903 перегляди
Польща зберігає безстрокову заборону на імпорт агропродукції з України - Мінсільгопсп країни

Польща не скасує безстрокову заборону на імпорт агропромислової продукції з України, попри нову торговельну угоду ЄС-Україна. Ця заборона стосується пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи та висівок.

Економіка • 30 жовтня, 12:38 • 3018 перегляди
Найбільший індійський НПЗ шукає поставки з Америки після санкцій США проти рф - Bloomberg

Найбільший індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp. планує закупити до 24 мільйонів барелів нафти з Америки в першому кварталі наступного року. Це пов'язано зі скороченням поставок із росії після останнього пакету санкцій США.

Економіка • 30 жовтня, 11:55 • 10555 перегляди
Україна очікує, що Китай відмовиться від закупівлі російських енергоносіїв - МЗС

Україна очікує, що Китай припинить купувати російські енергоносії, оскільки їх продаж фінансує військову агресію рф. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Китай має достатньо можливостей впливати на Росію та може відігравати активнішу роль у мирному процесі.

Політика • 30 жовтня, 11:37 • 2836 перегляди
"Складний комбінований удар": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами і 50 ракетамиPhoto

росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши понад 650 дронів та понад 50 ракет. Атака торкнулася щонайменше 11 областей, спричинивши руйнування та жертви.

Війна в Україні • 30 жовтня, 09:26 • 3410 перегляди
Китай заявляє про "досягнення консенсусу" зі США: що кажуть про TikTok, мита та рідкісноземи

Китай і США досягли консенсусу з важливих економічних питань після зустрічі Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа. Сторони обговорили питання TikTok, мит та рідкісноземельних елементів, домовившись про подальші кроки.

Новини Світу • 30 жовтня, 08:09 • 2204 перегляди
Трамп анонсував переговори між Nvidia та Китаєм після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори між Пекіном та Nvidia відбудуться після його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це свідчить про відсутність значних змін у контролі Вашингтона над експортом технологій.

Новини Світу • 30 жовтня, 07:33 • 3104 перегляди
Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч з Сі Цзіньпіном, заявивши про досягнення торговельної угоди та зниження мит. Також вирішено питання щодо рідкісноземельних металів.

Новини Світу • 30 жовтня, 06:51 • 2742 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже серйозно обговорював війну росії проти України з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Лідери домовилися працювати разом над вирішенням цього питання.

Політика • 30 жовтня, 06:13 • 22815 перегляди
путін вкотре намагається залякати світ "аналоговнєтною" зброєю - ЦПД

"Лякалки" путіна про "непереможну" зброю є спробою психологічного тиску на Захід. Санкції настільки притисли путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ "ядеркою", яку рф все одно не зможе застосувати.

Політика • 30 жовтня, 05:44 • 4004 перегляди
Іран активізував ракетну програму, попри санкції ООН, отримуючи компоненти з Китаю - CNN

Іран, ймовірно, активізував програму розробки балістичних ракет, отримуючи перхлорат натрію з Китаю, що є ключовим компонентом для твердого палива. Це відбувається після відновлення санкцій ООН, ініційованих через порушення ядерної угоди 2015 року.

Політика • 29 жовтня, 23:02 • 4354 перегляди
Німеччина може націоналізувати підрозділ "роснефті" після санкцій США - Reuters

Німеччина розглядає націоналізацію підрозділу російської компанії "роснефть" через санкції США. Це стосується нафтопереробного заводу Schwedt, який забезпечує паливом Берлін та східну Німеччину.

Економіка • 29 жовтня, 21:41 • 4648 перегляди
Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропаганди - Зеленський

Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропаганди, а також синхронізує 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Президент Зеленський наголосив на важливості блокування контактів російських суб'єктів, що працюють на війну.

Політика • 29 жовтня, 19:58 • 3096 перегляди
Найскладніше зараз на Покровському напрямку, а також у Куп’янську - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про складну ситуацію на Покровському напрямку, де триває висока інтенсивність бойових дій. У Куп'янську ситуація залишається непростою, але Сили оборони України мають більше контролю.

Війна в Україні • 29 жовтня, 19:36 • 3258 перегляди
У Франції судять болгар, які осквернили єврейський меморіал: слідство виявило "російський слід"

У Франції розпочався суд над болгарами, обвинуваченими в оскверненні єврейського меморіалу в Парижі. Слідство вважає, що акція була організована російськими спецслужбами для розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Кримінал та НП • 29 жовтня, 17:05 • 3500 перегляди
Сербія просить США послабити санкційний тиск на НПЗ, повʼязаний з "Газпромом"

США очікують, що Сербія переконає “Газпром” продати свою частку в NIS або отримати контроль над нафтопереробним заводом шляхом націоналізації.

Економіка • 29 жовтня, 16:46 • 3298 перегляди
США скасували санкції проти колишнього лідера боснійських сербів Додіка

США зняли санкції з Мілорада Додіка та членів його родини після відставки лідера боснійських сербів з посади президента Республіки Сербської. Десятки осіб та компаній з сербської частини Боснії також вилучено зі списку OFAC.

Новини Світу • 29 жовтня, 16:19 • 2934 перегляди