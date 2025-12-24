$42.100.05
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Адміністрація Трампа оголосила про введення тарифів на імпорт китайських напівпровідників через прагнення Пекіна до домінування, проте відклала їх застосування до червня 2027 року. Це рішення є наслідком розслідування щодо недобросовісної торгової практики Китаю.

США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року

Адміністрація президента Дональда Трампа у вівторок оголосила, що введе тарифи на імпорт китайських напівпровідників через "необґрунтоване" прагнення Пекіна до домінування в чиповій індустрії, але відкладе застосування цього заходу до червня 2027 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, ставка тарифу буде оголошена щонайменше за 30 днів. Це рішення стало наслідком річного розслідування за "Розділом 301" щодо недобросовісної торгової практики Китаю, яке стосувалося експорту "старих" або застарілих технологічних чипів до США та було розпочато адміністрацією колишнього президента Джо Байдена.

Цілеспрямоване прагнення Китаю до домінування в напівпровідниковій галузі є необґрунтованим і обтяжує або обмежує торгівлю США, тому є підставою для застосування заходів

- йдеться у заяві Офісу торгового представника США.

Посольство Китаю у Вашингтоні висловило протест проти будь-яких тарифів. "Політизувати, інструменталізувати та використовувати торгові й технологічні питання як зброю, дестабілізуючи глобальні промислові та постачальні ланцюги, нікому не принесе користі і зрештою обернеться проти тих, хто це робить", — зазначено у заяві для Reuters. "Ми вживемо всіх необхідних заходів для рішучого захисту наших законних прав та інтересів", — додали у посольстві.

Цей крок, який зберігає можливість Трампа запровадити мита, має на меті зменшити напруженість із Пекіном на тлі обмежень китайського експорту рідкоземельних металів, від яких залежать світові технологічні компанії, і контроль яких здійснює Китай.

Китай прагне потроїти виробництво чіпів ШІ на тлі конкуренції із США - Financial Times27.08.25, 16:05 • 2788 переглядiв

У рамках переговорів із Китаєм щодо відстрочки цих обмежень Вашингтон відтермінував правило щодо обмеження експорту американських технологій до підрозділів уже внесених до чорного списку китайських компаній. Також розпочато перевірку, яка може дозволити перші поставки до Китаю другого за потужністю AI-чипа компанії Nvidia, повідомляє Reuters, незважаючи на серйозні побоювання "яструбів" у США, які вважають, що ці чипи можуть значно посилити китайську армію.

Галузь напівпровідників очікує рішення адміністрації щодо ширшого розслідування тарифів на глобальний імпорт чипів.

Це розслідування, що проводиться відповідно до "Розділу 232" закону про національну безпеку, може призвести до введення додаткових тарифів на китайські напівпровідники та широкий спектр електронних пристроїв, що їх містять, з усіх країн. Проте, за повідомленнями Reuters, американські чиновники приватно зазначають, що тарифи можуть не бути введені найближчим часом.

Nvidia розглядає збільшення виробництва чіпів H200 для Китаю через високий попит - Reuters13.12.25, 16:10 • 5697 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Техніка
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Джо Байден
Китай
Сполучені Штати Америки