Українське технологічне ноу-хау: Зеленський розкрив деталі постачання українських перехоплювачів дронів на Близький Схід

Україна передала партнерам технологічні ноу-хау та експертизу для захисту неба від іранських дронів. За його словами, війна на Близькому Сході – це не наземна війна, а повітряна.

Країни Близького Сходу та американські бази в регіоні мають бути краще захищені. Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Про це в інтерв'ю CNN заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, це нове українське технологічне ноу-хау.

Війна на Близькому Сході – це не наземна війна, а повітряна. Тому їм потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати, звісно, використовують свою авіацію, але, щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу. У їхньому арсеналі є багато інших ефективних засобів, але цього немає

- розповів глава держави.

Зеленський додав, що країни Близького Сходу "звернулися до нас саме по це".

Україна направила кілька професійних військових команд до країн Близького Сходу в межах співпраці з партнерами на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про допомогу у протидії повітряним загрозам, зокрема ударам іранських безпілотників.

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії09.03.26, 08:12 • 34531 перегляд

