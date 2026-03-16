Українське технологічне ноу-хау: Зеленський розкрив деталі постачання українських перехоплювачів дронів на Близький Схід

Країни Близького Сходу та американські бази в регіоні мають бути краще захищені. Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Про це в інтерв'ю CNN заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, це нове українське технологічне ноу-хау.

Війна на Близькому Сході – це не наземна війна, а повітряна. Тому їм потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати, звісно, використовують свою авіацію, але, щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу. У їхньому арсеналі є багато інших ефективних засобів, але цього немає - розповів глава держави.

Зеленський додав, що країни Близького Сходу "звернулися до нас саме по це".

Україна направила кілька професійних військових команд до країн Близького Сходу в межах співпраці з партнерами на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про допомогу у протидії повітряним загрозам, зокрема ударам іранських безпілотників.

