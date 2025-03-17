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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115620 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107082 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Волц: США виходитимуть з власних інтересів у питанні звільнення територій України

Волц: США виходитимуть з власних інтересів у питанні звільнення територій України

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Глава української дипломатії відвідає Індію, де візьме участь у геополітичному форумі

Глава української дипломатії відвідає Індію, де візьме участь у геополітичному форумі

Андрій Сибіга відвідає Індію для участі в геополітичному форумі Raisina Dialogue. Також заплановані зустрічі з метою розширення економічної співпраці між Україною та Індією.

Політика • 16 березня, 17:00 • 22599 перегляди
У США заявили про "дуже малу ймовірність" членства України в НАТО

У США заявили про "дуже малу ймовірність" членства України в НАТО

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між США та Україною триває. Він назвав постійне членство України в НАТО "дуже малоймовірним".

Політика • 16 березня, 16:26 • 23369 перегляди
Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ

Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ

Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича та призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Раніше Гнатова було звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Політика • 16 березня, 15:37 • 19966 перегляди
Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя

Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя

Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.

Війна • 16 березня, 14:34 • 51537 перегляди
Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф

Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф

Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свою зустріч із путіним позитивною.

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"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані

"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані

Президент України висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в нічному клубі Кочани. За попередніми даними, жертвами трагедії стали щонайменше 50 людей.

Суспільство • 16 березня, 13:01 • 58881 перегляди
Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск

Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск

За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.

Війна • 16 березня, 11:31 • 24553 перегляди
росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС

росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС

російські ЗМІ невірно витлумачили слова глави МЗС Сибіги про операцію ЗСУ на курщині. Насправді, він говорив про важливість операції для переговорів, а не про її продовження.

Війна • 16 березня, 10:49 • 86337 перегляди
Зеленський вперше провів розмову з новим прем'єром Канади: що відомо

Зеленський вперше провів розмову з новим прем'єром Канади: що відомо

Президент України Зеленський провів розмову з новим прем'єром Канади Карні щодо припинення вогню. Канада підтримує мирні ініціативи та посилить контроль за санкціями проти рф.

Політика • 16 березня, 08:59 • 50925 перегляди
В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей

В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей

Уряд планує нові програми підтримки багатодітних сімей, включаючи допомогу у підготовці дітей до школи. Також розширюється програма "муніципальна няня".

Суспільство • 16 березня, 04:37 • 55522 перегляди
Президент Радіо Свобода: скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа - подарунок ворогам Америки

Президент Радіо Свобода: скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа - подарунок ворогам Америки

Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.

Політика • 16 березня, 03:51 • 23743 перегляди
"Голос Америки" Українською призупинив мовлення через зміни в США: робітники відправлені в адміністративну відпустку

"Голос Америки" Українською призупинив мовлення через зміни в США: робітники відправлені в адміністративну відпустку

Українська служба "Голосу Америки" тимчасово припинила роботу, співробітників відправлено у відпустку. Рішення ухвалили на тлі скорочення фінансування медіаорганізацій США.

Політика • 16 березня, 02:23 • 19662 перегляди
Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. Келлог буде напряму спілкуватися з Володимиром Зеленським, незважаючи на тиск москви через його проукраїнську позицію.

Війна • 15 березня, 19:03 • 118241 перегляди
Нагадали про співучасть у злочині проти України і порівняли з тарганом: у МЗС відповіли лукашенку за образу Зеленського

Нагадали про співучасть у злочині проти України і порівняли з тарганом: у МЗС відповіли лукашенку за образу Зеленського

У МЗС відреагували на образи лукашенка в бік Зеленського. Речник МЗС нагадав про співучасть білоруського диктатора у злочині агресії проти України.

Політика • 15 березня, 18:06 • 71144 перегляди
Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах - Кошта

Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах - Кошта

Антоніу Кошта заявив, що Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах. ЄС зміцнить оборону України політичною, фінансовою та військовою підтримкою.

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Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин

Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин

Дональд Трамп заявив, що путін не змушував Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин. За його словами, ЗМІ вигадали цю історію.

Політика • 15 березня, 17:39 • 102739 перегляди
Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Президент заявив, що не призначає суди, а вирок у справі глави АМКУ має ухвалити суд. НАБУ та САП підозрюють Кириленка в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації

Політика • 15 березня, 16:53 • 28960 перегляди