Популярні
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон
Франція розглядає можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage-2000 від третіх країн, які їх використовують. Також прискорять постачання ракет і дронів.
ISW: путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України у разі припинення вогню
Кремль продовжує вимагати від України віддати окуповані території. Путін не відмовиться від своїх амбіцій, навіть після припинення вогню, вважають аналітики ISW.
США обговорюють з Європою врегулювання ситуації в Україні - Віткофф
США підтримують контакти з Великою Британією, Норвегією, Францією, Фінляндією та іншими європейськими державами щодо врегулювання ситуації в Україні. Також обговорюються умови припинення вогню.
США мають план "А" і "Б" щодо завершення війни в Україні - Рубіо
Держсекретар США Рубіо оприлюднив плани США щодо завершення війни в Україні. План "А" – припинення вогню, план "Б" – переговори за столом для остаточного завершення війни.
"Якщо путін грає з Трампом, він про це пошкодує", - сенатор Грем
Дональд Трамп хоче переконати путіна сісти за стіл переговорів щодо України. Сенатор Грем попередив, що путін пошкодує, якщо гратиме з Трампом.
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень
В Угорщині пройдуть голосування щодо вступу України до Євросоюзу. Уряд країни опублікував зразок бюлетеня з питанням, чи підтримують угорці вступ України до ЄС.
Євродепутат вимагає США повернути Статую Свободи: яка причина
Рафаель Глюксманн закликав США повернути Франції Статую Свободи, критикуючи адміністрацію Трампа за підтримку тиранії. Він розкритикував позицію США щодо війни в Україні.
Після перемовин у Джидді росія вкрала майже тиждень війни - звернення Президента України
Після переговорів у Джидді та пропозиції США щодо перемир'я, росія продовжує бойові дії, заявив Зеленський. Він наголосив, що Україна захищатиметься у разі порушення режиму тиші.
Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської
Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.
Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки
Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо України обговорюються питання Курської області, ЗАЕС та окупованих територій. Припинення вогню - складний процес.
Підвищити ефективність в прийнятті і реалізації рішень: у Генштабі пояснили, які завдання стоять перед Гнатовим
Андрія Гнатова призначено начальником Генштабу ЗСУ. Він має підвищити ефективність управління, втілити бойовий досвід та прискорити прийняття рішень.
Волц: США виходитимуть з власних інтересів у питанні звільнення територій України
Радник президента США Волц заявив, що команда Трампа бачить вирогідність припинення вогню в російсько-українській війні в обмін на поступки. Він наголосив на реальності ситуації на місцях.
Глава української дипломатії відвідає Індію, де візьме участь у геополітичному форумі
Андрій Сибіга відвідає Індію для участі в геополітичному форумі Raisina Dialogue. Також заплановані зустрічі з метою розширення економічної співпраці між Україною та Індією.
У США заявили про "дуже малу ймовірність" членства України в НАТО
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між США та Україною триває. Він назвав постійне членство України в НАТО "дуже малоймовірним".
Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ
Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича та призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Раніше Гнатова було звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя
Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.
Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф
Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свою зустріч із путіним позитивною.
"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані
Президент України висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в нічному клубі Кочани. За попередніми даними, жертвами трагедії стали щонайменше 50 людей.
Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск
За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.
росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС
російські ЗМІ невірно витлумачили слова глави МЗС Сибіги про операцію ЗСУ на курщині. Насправді, він говорив про важливість операції для переговорів, а не про її продовження.
Зеленський вперше провів розмову з новим прем'єром Канади: що відомо
Президент України Зеленський провів розмову з новим прем'єром Канади Карні щодо припинення вогню. Канада підтримує мирні ініціативи та посилить контроль за санкціями проти рф.
В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей
Уряд планує нові програми підтримки багатодітних сімей, включаючи допомогу у підготовці дітей до школи. Також розширюється програма "муніципальна няня".
Президент Радіо Свобода: скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа - подарунок ворогам Америки
Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.
"Голос Америки" Українською призупинив мовлення через зміни в США: робітники відправлені в адміністративну відпустку
Українська служба "Голосу Америки" тимчасово припинила роботу, співробітників відправлено у відпустку. Рішення ухвалили на тлі скорочення фінансування медіаорганізацій США.
Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні
Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. Келлог буде напряму спілкуватися з Володимиром Зеленським, незважаючи на тиск москви через його проукраїнську позицію.
Нагадали про співучасть у злочині проти України і порівняли з тарганом: у МЗС відповіли лукашенку за образу Зеленського
У МЗС відреагували на образи лукашенка в бік Зеленського. Речник МЗС нагадав про співучасть білоруського диктатора у злочині агресії проти України.
Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах - Кошта
Антоніу Кошта заявив, що Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах. ЄС зміцнить оборону України політичною, фінансовою та військовою підтримкою.
Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин
Дональд Трамп заявив, що путін не змушував Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин. За його словами, ЗМІ вигадали цю історію.
Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка
Президент заявив, що не призначає суди, а вирок у справі глави АМКУ має ухвалити суд. НАБУ та САП підозрюють Кириленка в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації