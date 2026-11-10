Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними та заявив про мету розширити формат

Державний секретар США Марко Рубіо назвав тристоронні переговори в Абу-Дабі продуктивними та наголосив на важливості безпосередньої участі європейських партнерів у переговорному процесі, передає УНН.

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"Щойно отримав оновлення кілька хвилин тому… схоже, переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними. Звісно, у цьому плані ще багато роботи. Це не те, що вирішиться за наступні 24 години чи щось подібне. Але що дійсно важливо, так це те, що європейці за столом переговорів. Вони дуже тісно працювали з Джаредом і Стівом, які були там на кожному кроці. І насправді наша мета полягає в тому, щоб у якийсь момент розширити цей тристоронній формат. Тобто, щоб це були не лише США, Україна та росія, а й щоб європейці були безпосередньо представлені за цим столом під час цих переговорів", - сказав Рубіо.

Він додав, що найближчі дні, можливо, буде змога досягти певного прогресу у залученні європейців і "на цьому фронті".

За його словами, Європа і США мають однакові інтереси: щоб війна завершилася, і щоб більше її не було.

"Тож це вимагає не просто припинення війни, а й гарантування того, що Україна опиниться у безпеці. Тож я думаю, що ми поділяємо одну ціль, і я думаю, що єдине, на що я вкажу, і я чув від моїх колег, що в Європі завжди є це занепокоєння, що вони будуть залишені осторонь, що Америка збирається укласти якусь угоду з росією і залишити Європу поза екватором. Європа за столом, вони з нами, вони прямо поруч із нами, у них є представники там, п'ять країн ЄС, які перебувають в Абу-Дабі, поки ми розмовляємо. І, як наші переговорники дали зрозуміти, ми вважаємо, що тристоронній формат має зрештою включати і наших європейських партнерів за столом також, тому що вони є частиною вирішення цієї проблеми на довгострокову перспективу", - додав Рубіо.

Нагадаємо

Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада.

Президент України Володимир Зеленський уже мав коротку розмову з українською делегацією на переговорах в Абу-Дабі про мир, де 10 листопада завершився перший день перемовин, і матиме ширший брифінг пізніше.