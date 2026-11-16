Стало відомо, чому НАТО скасувало саміт в Албанії у 2027 році

НАТО вирішило скасувати запланований на 2027 рік саміт лідерів Альянсу в Албанії на тлі розбіжностей між союзниками щодо України, Ірану та військових витрат. Водночас організація скорочує кількість зустрічей на найвищому рівні через значні фінансові та політичні витрати. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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За даними агентства, союзники мають різні позиції щодо низки ключових питань, зокрема війни в Україні, конфлікту в Ірані та фінансування оборони.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, що Альянс гнучко підходить до проведення самітів і організовує їх тоді, коли виникає необхідність.

НАТО скорочує кількість зустрічей

У межах реорганізації Альянс також зменшує кількість міністерських зустрічей. У 2027 році міністри закордонних справ зберуться лише 1 раз замість 2, а жовтневого засідання міністрів оборони не планують.

Однією з причин називають високу вартість організації самітів. Зокрема, підготовка зустрічі в Нідерландах у 2025 році тривала близько року та коштувала приблизно 100 млн доларів.

Рютте наголосив, що забезпечення безпеки зустрічей за участю 32 країн НАТО та держав-партнерів потребує значних ресурсів.

Водночас Альянс офіційно називає скорочення зустрічей частиною реорганізації, а не наслідком конкретних політичних суперечок.

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