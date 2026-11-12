НАТО не проводитиме саміт у Тирані у 2027 році - прем’єр Албанії

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що саміт НАТО не відбудеться в Тирані у 2027 році. За його словами, спільної позиції щодо дати проведення зустрічі лідерів Альянсу поки немає. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Проблема полягає в тому, що наразі немає спільної позиції щодо того, коли відбудеться саміт. Точно не у 2027 році - сказав Рама.

Він додав, що у разі проведення саміту у 2028 році місцем зустрічі стане Тирана.

Як повідомляло видання у червні, плани щодо проведення саміту НАТО в Албанії наступного року опинилися під питанням через спротив адміністрації президента США Дональда Трампа та невдоволення деяких членів Альянсу низькими витратами Тирани на оборону.

Водночас НАТО розглядає можливість відмовитися від практики щорічного проведення самітів. За словами дипломатів, Альянс усе ще може ухвалити рішення про проведення зустрічі лідерів у короткі терміни у 2026 році, однак не в Албанії.

Представник НАТО в четвер підтвердив, що наступний саміт Альянсу відбудеться в Албанії, але дату його проведення ще не визначили.

У декларації за підсумками саміту НАТО в Гаазі в червні 2025 року лідери Альянсу заявляли, що наступна зустріч відбудеться в Туреччині у 2026 році, а після неї — в Албанії.

Однак у декларації за підсумками саміту в Анкарі в липні 2026 року конкретне місце та дату наступної зустрічі вже не вказали.

НАТО планує змінити військову стратегію, зосередившись на стримуванні росії - Politico