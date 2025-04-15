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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20811 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138489 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128874 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129040 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193266 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76911 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115618 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді

Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.

Новини Світу • 14 березня, 07:41 • 13674 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з чотирма європейськими лідерами. В ОП повідомили деталі

Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.

Політика • 22 лютого, 17:43 • 41590 перегляди

Зеленський і прем'єр В'єтнаму обговорили економічну спрівпрацю

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.

Економіка • 22 січня, 02:20 • 64456 перегляди

Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду: що вона передбачає

Зеленський і Рама підписали у Давосі угоду про 10-річне співробітництво між країнами. Албанія надаватиме військову допомогу та підтримає підготовку українських пілотів для F-16.

Війна • 21 січня, 19:24 • 45127 перегляди

В Албанії заблокують TikTok: як довго діятиме обмеження

Албанський уряд заблокує доступ до TikTok з січня на один рік. Рішення прийняте після смертельної бійки між підлітками біля школи в Тирані, спровокованої конфліктом у соцмережах.

Новини Світу • 21 грудня, 18:44 • 23244 перегляди

Перше італійське судно з мігрантами досягло Албанії, в рамках домовленності про порятунок біженців у міжнародних водах

Корабель ВМС Італії доставив 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди між країнами. Це перша група біженців, розміщена в новому центрі прийому в порту Шенджін.

Новини Світу • 16 жовтня, 12:15 • 13165 перегляди

Євросоюз розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією

У Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії до ЄС на рівні міністрів. Відкрито переговори по Кластеру 1 "Основи", що включає 8 ключових сфер та розділів.

Новини Світу • 15 жовтня, 10:42 • 10674 перегляди

Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Війна • 9 жовтня, 19:46 • 47481 перегляди

Поліція Албанії застосувала газ проти протестувальників опозиції

Албанська поліція розігнала опозиційних протестувальників сльозогінним газом.

Новини Світу • 8 жовтня, 01:02 • 19419 перегляди

В Албанії демонстранти закидали будівлю уряду коктейлями Молотова

Опозиційні протестувальники в Албанії закидали коктейлями Молотова будівлю уряду і мерії, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами через звинувачення в корупції і звільнення лідера опозиції Салі Беріші з-під домашнього арешту.

Суспільство • 12 липня, 09:10 • 85568 перегляди

Президент Чилі підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Зеленський обговорив з президентом Чилі Боричем ситуацію в Харківській області, де hосія намагається розширити своє вторгнення, і Борич підтвердив свою участь у майбутньому мирному саміті в Швейцарії.

Війна • 22 травня, 15:56 • 51933 перегляди

Албанія буде представлена на Саміті миру – Зеленський

Албанія буде представлена на майбутньому мирному саміті в Швейцарії, що обноворили президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

Політика • 22 травня, 14:53 • 25892 перегляди

За підтримку України: Зеленський нагородив главу МЗС Німеччини Бербок орденом

Анналену Бербок було нагороджено орденом Ярослава Мудрого третього ступеня, цю нагороду президент України присудив їй наприкінці минулого року своїм указом.

Політика • 21 травня, 14:25 • 18457 перегляди

Колишній головний рабин москви отримає Міжнародну премію Карла Великого

Пінхас Гольдшмідт, президент Конференції європейських рабинів і колишній головний рабин москви, отримає Міжнародну премію Карла Великого за видатний внесок в об'єднання Європи і відданість міжрелігійному обміну.

Новини Світу • 9 травня, 09:51 • 22970 перегляди

Зеленський відреагував на заяву Макрона, що не можна виключати відправку західних військ в Україну 

Президент України Володимир Зеленський очікує, що президент Франції Макрон під час свого візиту до Києва представить деталі нових ідей щодо зміцнення України.

Війна • 28 лютого, 15:24 • 25208 перегляди

Албанія візьме участь у першому Глобальному саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку та заявив, що Албанія готова приєднатись до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Війна • 28 лютого, 14:57 • 23871 перегляди

Нам не потрібно бавитися з вогнем, потрібно мати чітку позицію щодо України - прем’єр Албанії

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама наголосив на важливості збереження чіткої проукраїнської позиції та продовження надання зброї Україні, зазначивши, що втрата ясності загрожує вступом у фазу темряви, а припинення поставок зброї було б цинічним і абсурдним.

Війна • 28 лютого, 14:38 • 25460 перегляди

Зеленський назвав країни, які будуть під ризиком, якщо дати можливість вижити рф в агресії проти України

Зеленський попередив, що якщо росія переживе свою агресію проти України і путін залишиться при владі, москва спробує дестабілізувати інші країни, такі як країни Балтії та Молдова.

Війна • 28 лютого, 14:08 • 23696 перегляди

Зеленський про саміт "Україна – Південно-Східна Європа": є домовленості про зміцнення артилерії

Зеленський оголосив про домовленості щодо посилення української артилерії після саміту Україна-Південно-Східна Європа.

Політика • 28 лютого, 13:38 • 20203 перегляди

Цинічно й абсурдно: прем’єр Албанії про заяви окремих людей в Європі, що зупинка надання зброї Україні принесе мир

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував тих, хто в Європі заявляє, що припинення поставок зброї в Україну принесе мир, назвавши таку точку зору цинічною і абсурдною.

Війна • 28 лютого, 13:22 • 23416 перегляди

Зеленський і прем'єр Албанії відкрили саміт Україна - Південно-Східна Європа

У Тирані, Албанія, розпочався саміт Україна-Південно-Східна Європа, присвячений двом роковинам від початку повномасштабної війни росії проти України, на якому президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Албанії за підтримку.

Війна • 28 лютого, 11:19 • 29710 перегляди

Україна та Албанія підписали договір про співпрацю, обговорили потенційне спільне виробництво озброєнь - Зеленський

Президент Зеленський підписав з прем'єр-міністром Албанії Договір про дружбу і співробітництво, сторони обговорили оборонні потреби України та можливе спільне виробництво озброєнь.

Війна • 28 лютого, 10:17 • 23826 перегляди

Розпочалася зустріч Зеленського з прем'єром Албанії

Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Албанії Рамою в Тирані.

Політика • 28 лютого, 08:49 • 24134 перегляди

Зеленський в Албанії: стали відомі деталі візиту

Президент Зеленський відвідав Албанію, щоб взяти участь у Саміті на підтримку України та зустрітися з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою для підписання угод між країнами.

Політика • 28 лютого, 08:21 • 26030 перегляди

Зустріч з прем'єром Албанії та саміт: Зеленський обговорить у Тирані оборонну співпрацю та євроатлантичний шлях

Президент Зеленський відвідує Тирану, Албанія, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Еді Рамою та взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, щоб обговорити оборонну співпрацю, підтримку мирних зусиль України та їхній спільний шлях до євроатлантичної інтеграції.

Політика • 28 лютого, 07:52 • 26239 перегляди

Конституційний суд Албанії схвалив угоду з Італією про створення центрів утримування мігрантів

Конституційний суд Албанії схвалив угоду з Італією про створення тимчасових центрів утримання мігрантів в Албанії. Раніше угоду оскаржувала опозиція, але тепер очікується, що вона буде ратифікована парламентом Албанії, де більшість має партія прем'єр-міністра Еді Рами.

Новини Світу • 30 січня, 09:11 • 21571 перегляди