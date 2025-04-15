Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.
Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.
Зеленський і Рама підписали у Давосі угоду про 10-річне співробітництво між країнами. Албанія надаватиме військову допомогу та підтримає підготовку українських пілотів для F-16.
Албанський уряд заблокує доступ до TikTok з січня на один рік. Рішення прийняте після смертельної бійки між підлітками біля школи в Тирані, спровокованої конфліктом у соцмережах.
Корабель ВМС Італії доставив 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди між країнами. Це перша група біженців, розміщена в новому центрі прийому в порту Шенджін.
У Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії до ЄС на рівні міністрів. Відкрито переговори по Кластеру 1 "Основи", що включає 8 ключових сфер та розділів.
Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Албанська поліція розігнала опозиційних протестувальників сльозогінним газом.
Опозиційні протестувальники в Албанії закидали коктейлями Молотова будівлю уряду і мерії, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами через звинувачення в корупції і звільнення лідера опозиції Салі Беріші з-під домашнього арешту.
Зеленський обговорив з президентом Чилі Боричем ситуацію в Харківській області, де hосія намагається розширити своє вторгнення, і Борич підтвердив свою участь у майбутньому мирному саміті в Швейцарії.
Албанія буде представлена на майбутньому мирному саміті в Швейцарії, що обноворили президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.
Анналену Бербок було нагороджено орденом Ярослава Мудрого третього ступеня, цю нагороду президент України присудив їй наприкінці минулого року своїм указом.
Пінхас Гольдшмідт, президент Конференції європейських рабинів і колишній головний рабин москви, отримає Міжнародну премію Карла Великого за видатний внесок в об'єднання Європи і відданість міжрелігійному обміну.
Президент України Володимир Зеленський очікує, що президент Франції Макрон під час свого візиту до Києва представить деталі нових ідей щодо зміцнення України.
Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку та заявив, що Албанія готова приєднатись до Глобального саміту миру у Швейцарії.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама наголосив на важливості збереження чіткої проукраїнської позиції та продовження надання зброї Україні, зазначивши, що втрата ясності загрожує вступом у фазу темряви, а припинення поставок зброї було б цинічним і абсурдним.
Зеленський попередив, що якщо росія переживе свою агресію проти України і путін залишиться при владі, москва спробує дестабілізувати інші країни, такі як країни Балтії та Молдова.
Зеленський оголосив про домовленості щодо посилення української артилерії після саміту Україна-Південно-Східна Європа.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував тих, хто в Європі заявляє, що припинення поставок зброї в Україну принесе мир, назвавши таку точку зору цинічною і абсурдною.
У Тирані, Албанія, розпочався саміт Україна-Південно-Східна Європа, присвячений двом роковинам від початку повномасштабної війни росії проти України, на якому президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Албанії за підтримку.
Президент Зеленський підписав з прем'єр-міністром Албанії Договір про дружбу і співробітництво, сторони обговорили оборонні потреби України та можливе спільне виробництво озброєнь.
Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Албанії Рамою в Тирані.
Президент Зеленський відвідав Албанію, щоб взяти участь у Саміті на підтримку України та зустрітися з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою для підписання угод між країнами.
Президент Зеленський відвідує Тирану, Албанія, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Еді Рамою та взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, щоб обговорити оборонну співпрацю, підтримку мирних зусиль України та їхній спільний шлях до євроатлантичної інтеграції.
Конституційний суд Албанії схвалив угоду з Італією про створення тимчасових центрів утримання мігрантів в Албанії. Раніше угоду оскаржувала опозиція, але тепер очікується, що вона буде ратифікована парламентом Албанії, де більшість має партія прем'єр-міністра Еді Рами.