Зеленський назвав країни, які будуть під ризиком, якщо дати можливість вижити рф в агресії проти України

Зеленський попередив, що якщо росія переживе свою агресію проти України і путін залишиться при владі, москва спробує дестабілізувати інші країни, такі як країни Балтії та Молдова.