Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Україна затвердила список населених пунктів, який передали, зокрема, американській стороні, де у майбутньому можна провести гуманітарні місії, аналогічну тій, яка була проведена в Олешках на Херсонщині. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Ми проговорили з главкомом Драпатим і сьогодні ще раз підтвердили список… і ми з ним детально поговорили щодо цих гуманітарних місій, щодо кількості людей, яких ми можемо евакуювати, і які напрацювання у нас є - сказав Зеленський.

Він озвучив список населених пунктів, який передали Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та американській стороні, де можуть бути проведені гуманітарні місії, аналогічні в Олешках:

Херсонська область: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка;

Запорізька область: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Верхня Криниця, Василівка.

Цей список буде оновлюватись, буде опрацьовуватись, як тільки ми будемо мати повну інформацію і цифри, скільки людей і в якому стані відбувається в тому чи іншому місті, містечку нашої держави на тимчасово окупованих територіях - додав Зеленський.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не виключив можливість проведення нових гуманітарних місій на окупованих територіях.