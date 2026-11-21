Американська акторка та модель Кіммарі Джонсон, відома за роллю в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", померла 3 листопада через зупинку серця, спричинену онкологічним захворюванням. Раніше родичі повідомляли, що причиною смерті став серцевий напад, однак офіційні документи розкрили інші обставини. Про це повідомляє E! News із посиланням на People, пише УНН.

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Згідно зі свідоцтвом про смерть, акторка страждала на рідкісну форму раку яєчників – гранульозноклітинну пухлину, яка дала метастази в черевну порожнину.

Безпосередньою причиною смерті стала зупинка серцевої та дихальної діяльності.

Медики пояснюють, що серцевий напад і зупинка серця – різні стани. Перший виникає через порушення кровопостачання серцевого м'яза, тоді як другий означає припинення ефективної роботи серця.

Що відомо про життя акторки

Кіммарі Джонсон здобула титул "Міс Пенсильванія США" у 1993 році та стала фіналісткою конкурсу "Міс США".

Згодом вона розпочала модельну й акторську кар'єру, зокрема з'явилася у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" у 1998 році.

У 2011 році Джонсон заснувала власний косметичний бренд SkinGlow by Kimmarie.

Після смерті акторки її племінниця Ронда Скотт згадала, що тітка завжди випромінювала позитивну енергію та приносила радість людям навколо. У Джонсон залишився син Кемерон Ніно.

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