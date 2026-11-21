Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російське підприємство "АНОЗІТ", яке є єдиним у рф виробником перхлорату амонію – важливого компонента твердого ракетного палива. Його використовують, зокрема, для виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М", "Кинджал" та "Циркон". Про це повідомляє Defense Express із посиланням на дані командувача СБС Роберта Бровді, пише УНН.

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Командувач із позивним "Мадяр" оприлюднив перелік 40 російських об'єктів, які українські безпілотники атакували протягом останніх 50 днів.

Серед цілей опинилися підприємство "АНОЗІТ" на відстані близько 2900 км від України та Федеральний науково-виробничий центр "Алтай", розташований приблизно за 3550 км.

Чому удар по цих підприємствах важливий

Завод "АНОЗІТ" постачає компоненти для виробництва ракет "Іскандер-М", "Циркон", "Кинджал" та інших видів російського озброєння.

Водночас центр "Алтай" розробляє і виготовляє твердопаливні заряди для ракетних двигунів.

До переліку уражених об'єктів також потрапив нафтотермінал "Вітіно" в Мурманській області, розташований приблизно за 1950 км від України.

Аналітики Defense Express зазначають, що удари по таких підприємствах потенційно можуть скоротити виробництво російських ракет. Однак фактичні масштаби пошкоджень і вплив атак на виробництво поки невідомі.

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