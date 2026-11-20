Кількість постраждалих у Кривому Розі у результаті атаки рф зросла до 20, серед постраждалих троє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

До 20 зросла кількість поранених через ворожу атаку на Кривий Ріг. Серед постраждалих – троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя - повідомив Ганжа.

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив деталі атаки та зазначив - під ударом опинилась парковка популярного ресторану.

Цинічний удар російських окупантів двома балістичними ракетами. По парковці популярного ресторану в центрі міста. Наразі 20 поранених, з них троє дітей, один хлопчик 7 років у вкрай тяжкому стані. Все вже у лікарнях, їм надається вся необхідна допомога - повідомив Вілкул.

За його словами, дуже багато пошкоджених житлових будинків та об'єктів бізнесу навколо.

Буде зниження тиску води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі. Буде обмеження щодо постачання газу. Під час аварійно-рятувальної операції ворог цинічно завдав ще двох ударів реактивними шахедами. Збільшуємо кількість медичних та аварійних бригад - додав Вілкул.

Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що на місто ще рухаються шахеди.

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