Количество пострадавших в Кривом Роге в результате атаки рф возросло до 20, среди пострадавших трое детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

До 20 возросло количество раненых из-за вражеской атаки на Кривой Рог. Среди пострадавших — трое детей. В тяжелом состоянии в больнице находится 7-летний мальчик. Медики борются за его жизнь - сообщил Ганжа.

Добавим

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил детали атаки и отметил — под ударом оказалась парковка популярного ресторана.

Циничный удар российских оккупантов двумя баллистическими ракетами. По парковке популярного ресторана в центре города. В настоящее время 20 раненых, из них трое детей, один мальчик 7 лет находится в крайне тяжелом состоянии. Все уже в больницах, им оказывается вся необходимая помощь - сообщил Вилкул.

По его словам, очень много поврежденных жилых домов и объектов бизнеса вокруг.

Будет снижено давление воды в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах. Будут ограничения в поставках газа. Во время аварийно-спасательной операции враг цинично нанес еще два удара реактивными шахедами. Увеличиваем количество медицинских и аварийных бригад - добавил Вилкул.

Глава Совета обороны Кривого Рога добавил, что на город еще движутся шахеды.

Враг ударил баллистикой по центру Кривого Рога: пострадали по меньшей мере 8 человек