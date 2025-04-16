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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

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Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
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"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 28886 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30316 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 32674 просмотра
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Последние новости • Финансы

Каждый третий пенсионер в Украине получает 3 340 грн пенсии - Опендатабот

Несмотря на индексацию, каждый третий пенсионер в Украине получает минимальную выплату в 3 340 грн. Самые высокие пенсии в Киеве - 8 708 грн, самые низкие - в Тернопольской области (4 931 грн).

Общество • 16 апреля, 06:35 • 1990 просмотра

Курс валют на 16 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Нацбанк укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 41,1753 грн/долл. В банках доллар торгуется за 41,50-40,85 грн.

Экономика • 16 апреля, 06:12 • 1646 просмотра

Ограничение пенсий работающим прокурорам: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект №12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Пенсию за выслугу лет будут назначать только после их увольнения.

Общество • 15 апреля, 12:19 • 7432 просмотра

Кравченко: сумма задекларированных доходов выросла на 59%, миллионеров - более 7 тысяч

С начала года украинцы задекларировали 88,2 млрд грн доходов, что на 32,7 млрд грн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллионеров в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Экономика • 15 апреля, 10:59 • 7450 просмотра

Ежемесячные переводы после ограничений упали на 80 млрд грн - НБУ анонсировал реестр рисковых клиентов

После введения ограничений на переводы между карточками, объемы упали с 250 до 170 млрд грн. НБУ готовит реестр лиц, причастных к рисковым финансовым операциям.

Экономика • 15 апреля, 08:23 • 17979 просмотра
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Курс валют на 15 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Нацбанк установил курс гривны на уровне 41,31 грн/долл, укрепив ее на 7 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,65-41,05 грн.

Экономика • 15 апреля, 06:19 • 4840 просмотра

Крупный и средний бизнес начал зарабатывать больше, но убыточных предприятий до сих пор 22%

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли, что на 22% больше, чем в 2023. Доля убыточных предприятий составляет 22,1%.

Экономика • 14 апреля, 13:42 • 5886 просмотра

У украинцев стало меньше наличных "на руках", но чаще стали появляться 1000-гривневые банкноты - НБУ

На 1 апреля 2025 года наличных в обращении стало меньше на 17,3 млрд грн, общая сумма – 805,1 млрд. Больше всего выросло количество банкнот 1000 грн и монет 10 грн.

Общество • 14 апреля, 10:33 • 6910 просмотра

Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото до $3700 за унцию

Инвесткомпания Goldman Sachs увеличила прогноз цены на золото до $3700 за унцию из-за спроса банков и рисков рецессии. Спотовые цены достигли $3245,42 за унцию.

Экономика • 14 апреля, 07:30 • 5008 просмотра

Курс валют на 14 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Нацбанк укрепил гривну на 2 копейки, установив курс на уровне 41,3879 грн/долл. Курс евро составляет 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.

Экономика • 14 апреля, 06:28 • 3799 просмотра
Эксклюзив

Легализация виртуальной валюты в Украине: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали о подготовке законопроекта

В Украине готовят законопроект для легализации виртуальных активов, который базируется на европейской директиве MiCA. НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.

Экономика • 11 апреля, 09:11 • 286880 просмотра

Курс валют на 11 апреля: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4031 грн/долл. , что на 19 копеек меньше. В обменниках доллар торгуется за 41,15 - 41,25 грн.

Экономика • 11 апреля, 06:05 • 4118 просмотра

Курс валют на 10 апреля: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2157 грн/долл, что на 4 копейки меньше. В банках доллар торгуется за 41,50-40,90 грн.

Экономика • 10 апреля, 06:16 • 12399 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

В марте 2025 года инфляция составила 1,5%, с начала года – 3,5%. Больше всего выросли цены на яйца (18%), одежду, обувь (13%), фрукты (до 6,6%).

Экономика • 9 апреля, 13:40 • 184393 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.

Экономика • 9 апреля, 12:27 • 425998 просмотра

Профильный комитет доработал законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам

Комитет ВР рекомендовал принять законопроект, который будет выплачивать пенсии за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры. Также, не будет льгот при перерасчете пенсий.

политика • 9 апреля, 11:42 • 10396 просмотра

НАПК начнет проверку деклараций за 2024 год с мая: что важно знать

НАПК планирует начать проверку электронных деклараций за 2024 год в мае 2025. У декларантов есть 30 дней на исправление ошибок.

политика • 9 апреля, 09:36 • 9281 просмотра

Украина выделяет 113 млн грн на консультации для соглашения с США о полезных ископаемых

Кабмин выделил средства на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения с США о полезных ископаемых. Министерства экономики и юстиции должны привлечь консультантов до 15 апреля 2025 года.

Экономика • 9 апреля, 07:57 • 8245 просмотра

Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1740 грн/долл. , девальвировав ее на 9 копеек. Курс евро составляет 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.

Экономика • 9 апреля, 06:09 • 5189 просмотра

Трамп потерял $500 млн состояния после собственноручно введенных пошлин - Forbes

Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.

Новости Мира • 8 апреля, 15:17 • 13149 просмотра

Уоррен Баффетт увеличил состояние на $11,5 млрд, несмотря на массовые потери миллиардеров

Уоррен Баффетт увеличил свое состояние на $11,5 млрд в этом году, когда другие миллиардеры понесли убытки из-за таможенного ралли Трампа. Berkshire Hathaway Inc. упали меньше, чем S&amp;P 500.

Новости Мира • 8 апреля, 14:29 • 12073 просмотра

Европейские акции выросли после четырехдневного падения

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,1% после падения на 12,1%. Инвесторы обеспокоены возможной глобальной рецессией, спровоцированной торговой войной.

Экономика • 8 апреля, 12:00 • 10326 просмотра

Goldman Sachs не исключает падения цены на нефть Brent ниже $40 за баррель

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют падение цены на нефть Brent до чуть ниже 40 долларов за баррель к концу 2026 года. Это связано с замедлением роста ВВП и отказом от сокращения добычи ОПЕК+.

Экономика • 8 апреля, 11:54 • 10153 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.

Общество • 8 апреля, 08:53 • 131148 просмотра

Bloomberg: состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с 2024 года

Состояние Илона Маска упало до 297,8 млрд долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года. После победы Трампа акции Tesla выросли, но новые пошлины обвалили рынки.

Новости Мира • 8 апреля, 08:15 • 11276 просмотра

Курс валют на 8 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0807 грн/долл. , что на 11 копеек меньше. Международные резервы Украины выросли до 42,4 млрд долларов.

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Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

россия получила выгоду от скупки золота до войны, что позволило компенсировать треть замороженных резервов. Стоимость золотых резервов выросла на 72%, или на $96 млрд, с 2022 года.

Война • 7 апреля, 16:31 • 19461 просмотра

Мировые акции падают, поскольку Трамп не собирается смягчать свою таможенную политику - FT

Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.

Новости Мира • 7 апреля, 10:50 • 10107 просмотра
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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

НАПК с сентября 2024 года проводит мониторинг образа жизни Евгения Сокура, бывшего заместителя главы ГНС, а сейчас помощника Гетманцева. Проверка связана с недекларированием сожительницы и уголовным делом.

политика • 7 апреля, 10:30 • 161389 просмотра

В ЕЦБ предупреждают: пошлины Трампа могут замедлить рост еврозоны до 1%

Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.

Экономика • 7 апреля, 08:49 • 11768 просмотра