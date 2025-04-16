Goldman Sachs не исключает падения цены на нефть Brent ниже $40 за баррель

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют падение цены на нефть Brent до чуть ниже 40 долларов за баррель к концу 2026 года. Это связано с замедлением роста ВВП и отказом от сокращения добычи ОПЕК+.