Несмотря на индексацию, каждый третий пенсионер в Украине получает минимальную выплату в 3 340 грн. Самые высокие пенсии в Киеве - 8 708 грн, самые низкие - в Тернопольской области (4 931 грн).
Нацбанк укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 41,1753 грн/долл. В банках доллар торгуется за 41,50-40,85 грн.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Пенсию за выслугу лет будут назначать только после их увольнения.
С начала года украинцы задекларировали 88,2 млрд грн доходов, что на 32,7 млрд грн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллионеров в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.
После введения ограничений на переводы между карточками, объемы упали с 250 до 170 млрд грн. НБУ готовит реестр лиц, причастных к рисковым финансовым операциям.
Нацбанк установил курс гривны на уровне 41,31 грн/долл, укрепив ее на 7 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,65-41,05 грн.
Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли, что на 22% больше, чем в 2023. Доля убыточных предприятий составляет 22,1%.
На 1 апреля 2025 года наличных в обращении стало меньше на 17,3 млрд грн, общая сумма – 805,1 млрд. Больше всего выросло количество банкнот 1000 грн и монет 10 грн.
Инвесткомпания Goldman Sachs увеличила прогноз цены на золото до $3700 за унцию из-за спроса банков и рисков рецессии. Спотовые цены достигли $3245,42 за унцию.
Нацбанк укрепил гривну на 2 копейки, установив курс на уровне 41,3879 грн/долл. Курс евро составляет 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.
В Украине готовят законопроект для легализации виртуальных активов, который базируется на европейской директиве MiCA. НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4031 грн/долл. , что на 19 копеек меньше. В обменниках доллар торгуется за 41,15 - 41,25 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2157 грн/долл, что на 4 копейки меньше. В банках доллар торгуется за 41,50-40,90 грн.
В марте 2025 года инфляция составила 1,5%, с начала года – 3,5%. Больше всего выросли цены на яйца (18%), одежду, обувь (13%), фрукты (до 6,6%).
НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.
Комитет ВР рекомендовал принять законопроект, который будет выплачивать пенсии за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры. Также, не будет льгот при перерасчете пенсий.
НАПК планирует начать проверку электронных деклараций за 2024 год в мае 2025. У декларантов есть 30 дней на исправление ошибок.
Кабмин выделил средства на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения с США о полезных ископаемых. Министерства экономики и юстиции должны привлечь консультантов до 15 апреля 2025 года.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1740 грн/долл. , девальвировав ее на 9 копеек. Курс евро составляет 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.
Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Уоррен Баффетт увеличил свое состояние на $11,5 млрд в этом году, когда другие миллиардеры понесли убытки из-за таможенного ралли Трампа. Berkshire Hathaway Inc. упали меньше, чем S&P 500.
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,1% после падения на 12,1%. Инвесторы обеспокоены возможной глобальной рецессией, спровоцированной торговой войной.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют падение цены на нефть Brent до чуть ниже 40 долларов за баррель к концу 2026 года. Это связано с замедлением роста ВВП и отказом от сокращения добычи ОПЕК+.
Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.
Состояние Илона Маска упало до 297,8 млрд долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года. После победы Трампа акции Tesla выросли, но новые пошлины обвалили рынки.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0807 грн/долл. , что на 11 копеек меньше. Международные резервы Украины выросли до 42,4 млрд долларов.
россия получила выгоду от скупки золота до войны, что позволило компенсировать треть замороженных резервов. Стоимость золотых резервов выросла на 72%, или на $96 млрд, с 2022 года.
Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.
НАПК с сентября 2024 года проводит мониторинг образа жизни Евгения Сокура, бывшего заместителя главы ГНС, а сейчас помощника Гетманцева. Проверка связана с недекларированием сожительницы и уголовным делом.
Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.