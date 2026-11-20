Компания Anthropic стала публичной, привлекая в общей сложности 81,3 миллиарда долларов, включая 1,95 миллиарда долларов для семи своих основателей, каждый из которых выделил около 3,4 миллиона акций для продажи в рамках IPO. Об этом УНН пишет со ссылкой на TechCrunch.

Детали

При повышенной цене IPO в 83 доллара за акцию это означает, что каждый из них получил около 280 миллионов долларов до вычета комиссий и налогов. Похоже, они рассчитали количество акций, которые планировали продать, чтобы получить примерно по 250 миллионов долларов каждый, если цена акций достигнет 74 долларов. Это была средняя цена из первоначального ценового диапазона Anthropic. Таким образом, каждый из них получил примерно на 30 миллионов долларов больше, чем, возможно, рассчитывал, отмечает издание.

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В документах, поданных перед IPO, компания Anthropic намекнула, что основатели заинтересованы в этом не только ради денег. Компания заявила, что каждый из основателей обязался направить 80% своих личных акций на благотворительность.

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Однако, "если кому-то из них будет трудно прожить на четверть миллиарда долларов", они могут сократить свои благотворительные обязательства, отмечает издание. Компания подчеркивает, что эти обязательства являются "добровольными заявлениями о благотворительных намерениях каждого из сооснователей, которые могут быть отозваны, и не являются юридически обязывающими обязательствами".

После того как IPO вошло в историю, были и другие интересные цифры, заслуживающие внимания:

104,8 миллиарда долларов. Именно столько Anthropic привлекла в свою казну (с возможностью увеличения до 117 миллиардов долларов, если банкиры выкупят все свои акции). Помимо продажи обыкновенных акций класса A, компания также продала ранее объявленные специальные неголосующие акции класса N на сумму 26 миллиардов долларов крупнейшим технологическим компаниям отрасли. Nvidia приобрела эти акции класса N на 10 миллиардов долларов, Google — на 10 миллиардов долларов, а AMD, Broadcom, Micron, Microsoft и TSMC разделили оставшуюся часть. Для сравнения: когда Facebook провела свое рекордное на тот момент IPO в 2012 году, компания привлекла 16 миллиардов долларов в день IPO;

28% акций достались Amazon и Google вместе взятым. В итоге при более высокой цене акций IPO Google в результате владел 13,4% компании. Amazon также теперь имеет крупную долю в Anthropic, поскольку, когда ранее инвестировала в лабораторию ИИ как в стартап, ей были предоставлены векселя, которые можно было конвертировать в акции. Она конвертировала небольшой процент из них в рамках IPO, получив в результате 14,6% акций. Если бы Amazon конвертировала все свои активы, она могла бы владеть почти 24% акций. По данным лаборатории искусственного интеллекта, в настоящее время двум крупнейшим облачным провайдерам принадлежит 28% акций Anthropic;

более 1 триллиона долларов. Хотя привлечение почти 105 миллиардов долларов, обеспечившее Anthropic почти 230 миллиардов долларов оборотного капитала (наряду с имеющимся капиталом), является впечатляющим достижением, потребность компании в будущем капитале все еще намного выше. По состоянию на 30 сентября 2026 года Anthropic требуется около 70,7 миллиарда долларов только для покрытия своих обязательств по вычислительным ресурсам и инфраструктуре в течение следующих 12 месяцев. Для покрытия этих обязательств до конца 2030 года ей потребуется 451,6 миллиарда долларов. Кроме того, компания накопила сотни миллиардов долларов других обязательств, которые либо являются условными (и могут не возникнуть), либо еще не оценены. В общей сложности компания заявила о планах инвестировать в инфраструктуру от 1,05 до 1,08 триллиона долларов в ближайшем будущем.

"Это было масштабное IPO. Но управлять таким бизнесом очень дорого", — подытоживает издание.

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