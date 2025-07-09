Цифровой мир Европы под угрозой: Трамп может отключить интернет на континенте - Politico

Европа оказалась в критической зависимости от американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google, которые контролируют более двух третей регионального рынка облачных вычислений. Это создает опасения, что администрация США может использовать свое технологическое преимущество и даже в определенный момент отключить Европу от жизненно важных облачных сервисов, которые поддерживают ее цифровое существование.