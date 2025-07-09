Дональд Трамп планирует многолетнее мега-празднование 250-летия независимости США, которое будет включать "Большую ярмарку американских штатов", "Игры патриотов", "Самолет свободы" и бой UFC на территории Белого дома. Мероприятия будут проходить на фоне низкого уровня патриотической гордости среди американцев.
В этом году биткойн бьет рекорды, тогда как большинство альткойнов испытывают значительное падение, потеряв более 300 млрд долларов рыночной стоимости. Биткойн в настоящее время составляет 64% общей рыночной стоимости криптоактивов.
Актриса Шарлиз Терон раскритиковала Джеффа Безоса и его новую жену Лорен Санчес за их свадьбу стоимостью 50 миллионов долларов в Венеции. Протестующие в Венеции также осудили роскошную свадьбу, требуя от Безоса платить больше налогов, обвиняя его в уклонении от налогов и низких зарплатах для работников.
Канада отменила 3% налог на цифровые услуги для технологических гигантов, который должен был вступить в силу 30 июня, для возобновления торговых переговоров с США. Этот шаг возобновляет диалог после того, как президент США Дональд Трамп назвал сбор "прямой атакой".
Основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес поженились, организовав пышную трехдневную церемонию в Венеции. На свадьбе были замечены многочисленные знаменитости, включая Опру Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Билла Гейтса и членов семьи Кардашьян.
Технологический миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес отмечают роскошную свадьбу в Венеции за 20 миллионов долларов с почти 200 звездными гостями. Основная церемония состоится 27 июня на острове Сан-Джорджо, после официальной регистрации брака, несмотря на протесты горожан.
Часть Венеции объявлена зоной ограниченного доступа из-за свадьбы американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса. Меры безопасности усилены, а пешеходное и лодочное движение ограничено накануне основных торжеств.
Дени Вильнёв, режиссёр "Дюны", возглавит следующий фильм о Джеймсе Бонде, который станет первым для Amazon MGM Studios. Это будет 26-й фильм франшизы и продолжение картины "007: Не время умирать".
Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес приехали в Венецию на свадьбу, несмотря на протесты. Им пришлось изменить место празднования из-за возмущения местных жителей.
Министр связи Ирана Саттар Хашеми заявил, что интернет в Иране вернулся к "предыдущему состоянию" после прекращения огня. Впрочем, запрет на социальные сети, такие как X, все еще действует, и иранцы используют VPN для доступа.
Федеральный регулятор США обратился к Tesla из-за зафиксированных нарушений правил дорожного движения ее беспилотными такси. Компания отстает от конкурентов, полагаясь только на камеры, что вызывает вопросы относительно безопасности технологии.
Палата представителей США запретила использование WhatsApp на государственных устройствах с 30 июня из-за рисков конфиденциальности и отсутствия прозрачности в отношении защиты данных. Компания Meta, которой принадлежит мессенджер, не согласна с этим решением, подчеркивая сквозное шифрование сообщений и более высокий уровень безопасности по сравнению с другими разрешенными приложениями.
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции вызвала протесты местных жителей и экологических организаций. Горожане возмущаются превращением города в "частный бальный зал", а экологи критикуют чрезмерные траты на фоне климатического кризиса.
23 июня Amazon осуществил запуск 27 интернет-спутников Kuiper с мыса Канаверал. Компания планирует запустить более 3200 подобных спутников на орбиту и уже в этом году начать предоставление услуг связи.
Европа оказалась в критической зависимости от американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google, которые контролируют более двух третей регионального рынка облачных вычислений. Это создает опасения, что администрация США может использовать свое технологическое преимущество и даже в определенный момент отключить Европу от жизненно важных облачных сервисов, которые поддерживают ее цифровое существование.
Amazon планирует инвестировать 20 млрд австралийских долларов в развитие инфраструктуры центров обработки данных в Австралии к 2029 году. Инвестиции поддержат спрос на облачные вычисления и искусственный интеллект.
Льюис Пулман, сын Билла Пулмана, сыграет сына Лоуна Старра и принцессы Веспы в продолжении культовой пародии. Премьера ленты ожидается в 2027 году.
В Украине зафиксированы сбои в работе Google, Google Cloud и Discord. Проблемы с доступом к сервисам наблюдаются по всему миру, как и с ChatGPT на днях.
Meta запускает проект по созданию сверхинтеллекта, привлекая лучших разработчиков и инвестируя миллиарды. Компания стремится опередить конкурентов в гонке ИИ.
Prime Video отказалась от продления балетной драмы "Этуаль" после первого сезона, несмотря на предварительный заказ на два сезона. Решение принято из-за соотношения стоимости и производительности сериала.
Операционные выбросы углерода ведущих технологических компаний выросли в среднем на 150% с 2020 по 2023 год. Это связано с увеличением инвестиций в искусственный интеллект и центры обработки данных.
Будущие посылки из Amazon могут доставляться к дверям заказчиков с помощью гуманоидных роботов. Amazon активно тестирует свои технологические новинки для использования в повседневной жизни.
Актер Аарон Тейлор-Джонсон, которого считают одним из претендентов на роль Джеймса Бонда, стал амбассадором часового бренда Omega, традиционно ассоциирующегося с франшизой.