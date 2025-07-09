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Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
18:25 • 3639 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
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Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
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9 июля, 12:49 • 94569 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
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Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 117342 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56032 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
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9 июля, 07:10 • 68273 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
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Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
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Биткойн стремительно растет, альткойны падают на 300 млрд долл. в результате криптоаварии

В этом году биткойн бьет рекорды, тогда как большинство альткойнов испытывают значительное падение, потеряв более 300 млрд долларов рыночной стоимости. Биткойн в настоящее время составляет 64% общей рыночной стоимости криптоактивов.

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Шарлиз Терон раскритиковала Джеффа Безоса и Лорен Санчес из-за их громкой свадьбы за 50 миллионов долларов

Актриса Шарлиз Терон раскритиковала Джеффа Безоса и его новую жену Лорен Санчес за их свадьбу стоимостью 50 миллионов долларов в Венеции. Протестующие в Венеции также осудили роскошную свадьбу, требуя от Безоса платить больше налогов, обвиняя его в уклонении от налогов и низких зарплатах для работников.

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Канада отменила налог для техгигантов ради возобновления торговых переговоров с Трампом

Канада отменила 3% налог на цифровые услуги для технологических гигантов, который должен был вступить в силу 30 июня, для возобновления торговых переговоров с США. Этот шаг возобновляет диалог после того, как президент США Дональд Трамп назвал сбор "прямой атакой".

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Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции

Основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес поженились, организовав пышную трехдневную церемонию в Венеции. На свадьбе были замечены многочисленные знаменитости, включая Опру Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Билла Гейтса и членов семьи Кардашьян.

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Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Технологический миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес отмечают роскошную свадьбу в Венеции за 20 миллионов долларов с почти 200 звездными гостями. Основная церемония состоится 27 июня на острове Сан-Джорджо, после официальной регистрации брака, несмотря на протесты горожан.

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Венеция закрыла целый район города из-за свадьбы Безоса и Санчес: церемония начнется вечером

Часть Венеции объявлена зоной ограниченного доступа из-за свадьбы американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса. Меры безопасности усилены, а пешеходное и лодочное движение ограничено накануне основных торжеств.

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Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде

Дени Вильнёв, режиссёр "Дюны", возглавит следующий фильм о Джеймсе Бонде, который станет первым для Amazon MGM Studios. Это будет 26-й фильм франшизы и продолжение картины "007: Не время умирать".

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Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес приехали в Венецию на свадьбу, несмотря на протесты. Им пришлось изменить место празднования из-за возмущения местных жителей.

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В Иране интернет возвращается к своему "предыдущему состоянию" - министр связи

Министр связи Ирана Саттар Хашеми заявил, что интернет в Иране вернулся к "предыдущему состоянию" после прекращения огня. Впрочем, запрет на социальные сети, такие как X, все еще действует, и иранцы используют VPN для доступа.

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Tesla под прицелом регуляторов США: новые роботакси нарушают правила дорожного движения

Федеральный регулятор США обратился к Tesla из-за зафиксированных нарушений правил дорожного движения ее беспилотными такси. Компания отстает от конкурентов, полагаясь только на камеры, что вызывает вопросы относительно безопасности технологии.

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Палата представителей США запретила WhatsApp на служебных устройствах: раскрыты причины

Палата представителей США запретила использование WhatsApp на государственных устройствах с 30 июня из-за рисков конфиденциальности и отсутствия прозрачности в отношении защиты данных. Компания Meta, которой принадлежит мессенджер, не согласна с этим решением, подчеркивая сквозное шифрование сообщений и более высокий уровень безопасности по сравнению с другими разрешенными приложениями.

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Основатель Amazon Безос празднует свадьбу в Венеции, несмотря на возмущение горожан

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции вызвала протесты местных жителей и экологических организаций. Горожане возмущаются превращением города в "частный бальный зал", а экологи критикуют чрезмерные траты на фоне климатического кризиса.

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Amazon запустила вторую партию спутников - конкурентов Starlink

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Цифровой мир Европы под угрозой: Трамп может отключить интернет на континенте - Politico

Европа оказалась в критической зависимости от американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google, которые контролируют более двух третей регионального рынка облачных вычислений. Это создает опасения, что администрация США может использовать свое технологическое преимущество и даже в определенный момент отключить Европу от жизненно важных облачных сервисов, которые поддерживают ее цифровое существование.

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Amazon инвестирует 13 млрд долларов в центры обработки данных в Австралии

Amazon планирует инвестировать 20 млрд австралийских долларов в развитие инфраструктуры центров обработки данных в Австралии к 2029 году. Инвестиции поддержат спрос на облачные вычисления и искусственный интеллект.

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В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года

Льюис Пулман, сын Билла Пулмана, сыграет сына Лоуна Старра и принцессы Веспы в продолжении культовой пародии. Премьера ленты ожидается в 2027 году.

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В работе Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube произошел масштабный сбой

В Украине зафиксированы сбои в работе Google, Google Cloud и Discord. Проблемы с доступом к сервисам наблюдаются по всему миру, как и с ChatGPT на днях.

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Meta создает суперлабораторию ИИ, чтобы обойти OpenAI в гонке за сверхинтеллектом

Meta запускает проект по созданию сверхинтеллекта, привлекая лучших разработчиков и инвестируя миллиарды. Компания стремится опередить конкурентов в гонке ИИ.

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Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

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Выбросы углерода техкомпаний взлетели на 150% из-за развития искусственного интеллекта

Операционные выбросы углерода ведущих технологических компаний выросли в среднем на 150% с 2020 по 2023 год. Это связано с увеличением инвестиций в искусственный интеллект и центры обработки данных.

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Будущие посылки из Amazon могут доставляться к дверям заказчиков с помощью гуманоидных роботов. Amazon активно тестирует свои технологические новинки для использования в повседневной жизни.

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Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

Актер Аарон Тейлор-Джонсон, которого считают одним из претендентов на роль Джеймса Бонда, стал амбассадором часового бренда Omega, традиционно ассоциирующегося с франшизой.

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